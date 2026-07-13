PlayStation 5: 457-Millionen-Dollar-Klage gegen Sony wegen Disc-Aus

Das geplante Ende physischer PlayStation-Spiele ab 2028 beschäftigt nun auch die Gerichte. Die niederländische Verbraucherorganisation Stichting Massaschade & Consument hat eine Klage gegen Sony eingereicht und fordert umgerechnet rund 457 Millionen US-Dollar Schadenersatz.
Nach Angaben der Organisation vertritt die Klage die Interessen von 1,7 Millionen PlayStation-Nutzern in den Niederlanden. Im Mittelpunkt steht der Vorwurf, Sony könne nach dem Wegfall physischer Spiele seine Marktmacht im PlayStation Store weiter ausbauen und die Preise durch die Plattformgebühr von rund 30 Prozent künstlich hoch halten.
Die Klage folgt auf die anhaltende Kritik an Sonys Entscheidung, den Vertrieb physischer PlayStation-Spiele Anfang 2028 einzustellen. Seit der Ankündigung äußern zahlreiche Spieler ihre Ablehnung in sozialen Netzwerken und auf den offiziellen PlayStation-Kanälen. Viele befürchten unter anderem das Ende des Gebrauchtspielemarktes und weniger Wettbewerb beim Spieleverkauf.
Mit dem Wegfall physischer Datenträger entfällt für Verbraucher die Möglichkeit, Spiele weiterzuverkaufen oder günstiger gebraucht zu erwerben. Kritiker sehen darin eine weitere Stärkung des digitalen Vertriebsmodells, bei dem Käufe ausschließlich über den PlayStation Store abgewickelt werden.
Sony hat sich zu der eingereichten Klage bislang nicht öffentlich geäußert.
31 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ach ja, in Sony’s Rechtsabteilung wirds mit Sicherheit nie langweilig
Da wünsche ich dem Kläger viel Glück, es geht hier um die Zukunft unseres Hobbys, auch wenn ich selbst nur digital beziehe, ist halt die Möglichkeit zu haben eine Disk zu holen und in der Hand zu halten was völlig anderes 😅
Bin aber auch Pro Bargeld.
Ist beides wichtig. Ich möchte auch die Option behalten meine Spiele auf Disk zu kaufen – mit Bargeld und nicht diesem angedrohten digitalen Euro der EU. Bei nur digitalen Stores und beim digitalen Euro geht es nur um Kontrolle, Überwachung und Einschränkung der Benutzerrechte.
Schadensersatz? Welcher Schaden ist denn entstanden und bei wem?
Das frage ich mich auch
Grundsätzlich ist jede Initiative zu begrüßen, die die Disc erhalten will, aber das wird auch wieder ins Leere laufen
Verstehe ich auch nicht ganz. Vielleicht der Schaden, der in Zukunft entstehen soll?
Also eine Fantasiezahl
Michael McGrath (EU Kommissar) sagt, dass man Sony nicht dazu zwingen könnte Disks zu veröffentlichen. Also wird das in der Niederlande auch nichts
Täglich grüßt das Murmeltier
Das wird zu nichts führen,außer das hier dadurch viel Geld verbrannt wird für Anwälte und Co.
Naja wo wurde denn ein Konsument geschädigt?
Auch hat der Hauptvorwurf nichts mit Schadenersatz zu tun:
Zitat:
„Im Mittelpunkt steht der Vorwurf, Sony könne nach dem Wegfall physischer Spiele seine Marktmacht im PlayStation Store weiter ausbauen und die Preise durch die Plattformgebühr von rund 30 Prozent künstlich hoch halten.“
Auch da wird halt kein Konsument geschädigt. Man bezahlt ja freiwillig und es wird einem nicht noch Geld im nachhinein gestohlen.
Hier auch für alle die nicht wissen was Schadensersatz überhaupt heisst:
„Schadensersatz greift, wenn Ihnen durch das rechtswidrige, schuldhafte Verhalten einer anderen Person oder Partei ein materieller oder immaterieller Schaden entstanden ist. Er zielt darauf ab, Sie finanziell so zu stellen, wie Sie ohne das schädigende Ereignis stünden.“
Wenn es um Schadensersatz ginge könnte man nach der Logik ja erfolgreich auch Publisher wie Rockstar verklagen die keine Disk Version Ihrer Spiele anbieten 😀. Nur weil dies ein Publisher macht schadet er euch deswegen nicht.
Auch hätte man ja Valve und Co damals erfolgreich verklagen können auf Schadensersatz als die digital only gingen.
Habe nichts davon gelesen.
Man kann Sony blöd finden und hassen und für gewisse Dinge hätten sie einen Denkzettel verdient. Aber hier gibt es halt schlicht keine Grundlage. D
Man kann eben niemandem verbieten die eigene Disc Produktion aufrechtzuerhalten. Siehe halt auch beispiele oben mit Rockstar und Valve.
Das ist zu hoch für Frösche.
Bin selber zum Teil ein Frosch;)
Wird bestimmt so erfahrengreoch wie die letzten Klagen der Verbraucherzentrale, nicht. 😂
Zwingen physische Medien zu verkaufen kann man Sony nicht, aber man kann sie sicherlich dazu drängen ihren digitalen Vertrieb weiter zu öffnen…. oder Spielelizenzen unkompliziert an andere Weiterzugeben.