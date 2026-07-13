PlayStation 5: 457-Millionen-Dollar-Klage gegen Sony wegen Disc-Aus

Eine 457-Millionen-Dollar-Klage gegen Sony verschärft die Debatte um das geplante Ende physischer PlayStation-Spiele.

Das geplante Ende physischer PlayStation-Spiele ab 2028 beschäftigt nun auch die Gerichte. Die niederländische Verbraucherorganisation Stichting Massaschade & Consument hat eine Klage gegen Sony eingereicht und fordert umgerechnet rund 457 Millionen US-Dollar Schadenersatz.

Nach Angaben der Organisation vertritt die Klage die Interessen von 1,7 Millionen PlayStation-Nutzern in den Niederlanden. Im Mittelpunkt steht der Vorwurf, Sony könne nach dem Wegfall physischer Spiele seine Marktmacht im PlayStation Store weiter ausbauen und die Preise durch die Plattformgebühr von rund 30 Prozent künstlich hoch halten.

Die Klage folgt auf die anhaltende Kritik an Sonys Entscheidung, den Vertrieb physischer PlayStation-Spiele Anfang 2028 einzustellen. Seit der Ankündigung äußern zahlreiche Spieler ihre Ablehnung in sozialen Netzwerken und auf den offiziellen PlayStation-Kanälen. Viele befürchten unter anderem das Ende des Gebrauchtspielemarktes und weniger Wettbewerb beim Spieleverkauf.

Mit dem Wegfall physischer Datenträger entfällt für Verbraucher die Möglichkeit, Spiele weiterzuverkaufen oder günstiger gebraucht zu erwerben. Kritiker sehen darin eine weitere Stärkung des digitalen Vertriebsmodells, bei dem Käufe ausschließlich über den PlayStation Store abgewickelt werden.

Sony hat sich zu der eingereichten Klage bislang nicht öffentlich geäußert.