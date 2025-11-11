PlayStation 5: 84,2 Millionen Konsolen ausgeliefert

Die PlayStation 5 erreicht 84,2 Millionen ausgelieferte Konsolen, wie die neusten Zahlen des Quartalsberichts verraten.

Mehr als 3,9 Millionen Einheiten der Generation PlayStation 5 hat SONY laut dem jüngsten Finanzbericht im letzten Quartal (endete am 30. September) ausgeliefert.

Damit erreicht die Konsole weltweit 84,2 Millionen im Lebenszyklus, nachdem man im vorangegangenen Quartal 80,3 Millionen Einheiten meldete.

Wie das Unternehmen angibt, wurde Ghost of Yōtei mehr als 3,3 Millionen Mal verkauft. Der Verkauf von First-Party-Spielen lag im Quartal bei 6,3 Millionen.

Gegenüber dem vorherigen Quartal waren im PlayStation Network vier Millionen aktive Nutzer weniger aktiv. Für das zweite Quartal gibt man 119 Millionen Nutzer an.