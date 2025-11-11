PlayStation 5: 84,2 Millionen Konsolen ausgeliefert

51 Autor: , in News / PlayStation 5
Übersicht
Image: Depositphotos

Die PlayStation 5 erreicht 84,2 Millionen ausgelieferte Konsolen, wie die neusten Zahlen des Quartalsberichts verraten.

Mehr als 3,9 Millionen Einheiten der Generation PlayStation 5 hat SONY laut dem jüngsten Finanzbericht im letzten Quartal (endete am 30. September) ausgeliefert.

Damit erreicht die Konsole weltweit 84,2 Millionen im Lebenszyklus, nachdem man im vorangegangenen Quartal 80,3 Millionen Einheiten meldete.

Wie das Unternehmen angibt, wurde Ghost of Yōtei mehr als 3,3 Millionen Mal verkauft. Der Verkauf von First-Party-Spielen lag im Quartal bei 6,3 Millionen.

Gegenüber dem vorherigen Quartal waren im PlayStation Network vier Millionen aktive Nutzer weniger aktiv. Für das zweite Quartal gibt man 119 Millionen Nutzer an.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu PlayStation 5

51 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Jack86 34560 XP Bobby Car Geisterfahrer | 11.11.2025 - 13:26 Uhr

    Hard- und Software laufen gut, Sony kann sich nicht beschweren, obwohl die ps4 zahlen kaum sinken. Wo kommen also die neuen Kunden her. Qualität verkauft sich halt.

    2
    • DrFreaK666 170200 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 11.11.2025 - 13:28 Uhr
      Antwort auf Jack86

      „Qualität verkauft sich halt.“

      Wenn es daran läge, dann hätten sich die Series-Geräte besser verkaufen müssen.
      Ich glaube Xbox hat ein Image-Problem

      1
      • Jack86 34560 XP Bobby Car Geisterfahrer | 11.11.2025 - 13:32 Uhr
        Antwort auf DrFreaK666

        Oder das Rog Ally x 2🤫 welches übrigens unter Linux deutlich besser läuft.

        0
      • Sagitari GER 14830 XP Leetspeak | 11.11.2025 - 13:38 Uhr
        Antwort auf DrFreaK666

        Nein hätte sie sich nicht, denn dazu müssten die Leute halt wissen das es eine gute Hardware ist. Und genau da liegt das Problem, nämlich bei
        Microsoft und Ihr Marketing.

        0
        • DrFreaK666 170200 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 11.11.2025 - 13:44 Uhr
          Antwort auf Sagitari GER

          Was macht Sony denn großartig für Werbung?
          Playstation ist für viele halt Gaming.
          Genauso wie für viele Nvidia Gaming ist

          0
  2. bk493 35290 XP Bobby Car Raser | 11.11.2025 - 13:31 Uhr

    Alles in allem sehr gute Zahlen.
    Schön, das sich auch GoY sehr gut verkauft. Fange demnächst dann auch mal an

    2
  4. APR ARTEMIS 2000 XP Beginner Level 1 | 11.11.2025 - 13:36 Uhr

    Eine klasse Konsole und Ghost of Yotei ist tatsächlich auch mein persönliches Spiel des Jahres.

    1
  5. KeKsBrei 63390 XP Romper Stomper | 11.11.2025 - 13:36 Uhr

    Wem wunderts die Playsi hat sich bisher in jeder Generation Ultra stark verkauft und das war mit Sicherheit nicht der letzte schub.

    0

Hinterlasse eine Antwort