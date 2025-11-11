PlayStation 5: 84,2 Millionen Konsolen ausgeliefert

Mehr als 3,9 Millionen Einheiten der Generation PlayStation 5 hat SONY laut dem jüngsten Finanzbericht im letzten Quartal (endete am 30. September) ausgeliefert.
Damit erreicht die Konsole weltweit 84,2 Millionen im Lebenszyklus, nachdem man im vorangegangenen Quartal 80,3 Millionen Einheiten meldete.
Wie das Unternehmen angibt, wurde Ghost of Yōtei mehr als 3,3 Millionen Mal verkauft. Der Verkauf von First-Party-Spielen lag im Quartal bei 6,3 Millionen.
Gegenüber dem vorherigen Quartal waren im PlayStation Network vier Millionen aktive Nutzer weniger aktiv. Für das zweite Quartal gibt man 119 Millionen Nutzer an.
Hard- und Software laufen gut, Sony kann sich nicht beschweren, obwohl die ps4 zahlen kaum sinken. Wo kommen also die neuen Kunden her. Qualität verkauft sich halt.
„Qualität verkauft sich halt.“
Wenn es daran läge, dann hätten sich die Series-Geräte besser verkaufen müssen.
Ich glaube Xbox hat ein Image-Problem
Oder das Rog Ally x 2🤫 welches übrigens unter Linux deutlich besser läuft.
Nein hätte sie sich nicht, denn dazu müssten die Leute halt wissen das es eine gute Hardware ist. Und genau da liegt das Problem, nämlich bei
Microsoft und Ihr Marketing.
Was macht Sony denn großartig für Werbung?
Playstation ist für viele halt Gaming.
Genauso wie für viele Nvidia Gaming ist
Alles in allem sehr gute Zahlen.
Schön, das sich auch GoY sehr gut verkauft. Fange demnächst dann auch mal an
Muss man anerkennen.
Eine klasse Konsole und Ghost of Yotei ist tatsächlich auch mein persönliches Spiel des Jahres.
Wem wunderts die Playsi hat sich bisher in jeder Generation Ultra stark verkauft und das war mit Sicherheit nicht der letzte schub.
GTA VI wird den Verkauf nochmal ordentlich ankurbeln