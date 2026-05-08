PlayStation 5: 93,7 Millionen Konsolen ausgeliefert

Sony hat die aktuellen Geschäftszahlen für das vierte Quartal sowie das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht und dabei neue Meilensteine für die PlayStation 5 bestätigt. Weltweit wurden inzwischen insgesamt 93,7 Millionen PS5-Konsolen ausgeliefert.
Im gesamten Geschäftsjahr 2025 verkaufte Sony 16 Millionen PS5-Konsolen und lag damit 1 Million Einheiten über dem ursprünglich gesetzten Ziel. Allein im vierten Quartal wurden weitere 1,5 Millionen Konsolen ausgeliefert.
Parallel dazu konnte die PlayStation-Sparte ihren operativen Gewinn steigern. Das operative Einkommen erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent.
Auch die Nutzerzahlen entwickelten sich positiv. Sony meldet aktuell 125 Millionen monatlich aktive Nutzer, was einem Wachstum von 1 Prozent im Jahresvergleich entspricht.
Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet das Unternehmen mit einem weiteren Anstieg des operativen Einkommens um 30 Prozent. Gleichzeitig erwartet Sony jedoch einen Umsatzrückgang von 6 Prozent, der vor allem auf sinkende Hardware-Verkäufe zurückgeführt wird.
Zusätzlich kündigte Sony eine „Erhöhung der Investitionen für die Plattform der nächsten Generation“ an. Konkrete Details zur kommenden Hardware oder möglichen neuen PlayStation-Systemen wurden bislang nicht genannt.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich denke bevor GTA 6 erscheint, wird man die 100 Millionen noch erreichen. Und sollte Sony tatsächlich exklusive Marketing Rechte zu GTA 6 besitzen und ein PS5 Bundle zu GTA6 veröffentlichen dann werden die Konsolen Verkäufe nochmals durch die Decke gehen. Ich schätze am Ende werden sie so 130-140 Millionen Einheiten verkaufen können.
Nach der deutlichen Preiserhöhung glaube ich das nicht.
Konsolen haben sich in Vergangenheit zum Ende noch verkauft, weil der Preis gesunken ist.
Das ist jetzt aber nicht der Fall.
Wunschtraum.
Wie genau soll Sony, das bisher 93 Mio verkauft hat in 6 Jahren, als die Konsolen sogar deutlich billiger und gefragter (weil neuer) waren, nun in den nächsten 1-2 Jahren noch weitere 50 Mio in deiner Rechnung verkaufen, während die Konsolen sogar noch viel teurer geworden sind? Ich glaube das ist dann doch eher „optimistisch“ gedacht^^
Nicht wirklich…
Man kann froh sein wenn man am Ende die 100 voll macht.
Und das dann aber nicht direkt zum GTA Start, sondern zum Weihnachtsgeschäft.
Bzw. dann wohl am Blackfriday.
Aber 130 ?? niemals.
Einer davon steht bei mir. Ich würde sie auch nicht wieder hergeben. Man fühlt sich einfach freier, wenn man mehrere Plattformen zur Verfügung hat
VÖLLIG UNNÖTIGER STREIT MIT WENIG FAKTEN UND VIEL BLÖDSINN
I-N-C-O-M-I-N-G IN 3….2….1…
Du bist blöd.
Ist das ein Fakt?
Ein Troll?
oder einfach nur erfunden?
🫣🤪
Locker 10 Millionen Verkäufe vermutlich durch Doppeltkäufe. Ein echter Fan hatte die PS bereits seit Release und mussten bei der Pro noch einmal zuschlagen. Alle wurden sicher nicht gebe weiter vertickt.
Ich kenne mich mit den Kisten nicht aus aber es wär irgendwie gut wann MS massiv aufholen würde mit der nächsten Gen.
Sony ist noch ne Kiste wo vor allem RPG und Story Games drauf laufen, ich verstehe nicht wieso die Weltweit so vorne sind…
Sehr cleveres und weltweit gut präsentes Marketing.
Bei Xbox leuchtet so ein dusseluger Dome in Vegas für drei Tage grün. Hervorragende Leistung…
Nach der Preiserhöhung ist ein Rückgang bei den Hardwareverkäufen sicherlich zu erwarten.
Trotzdem, stabile Zahlen.