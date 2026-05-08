PlayStation 5: 93,7 Millionen Konsolen ausgeliefert

Sony veröffentlicht neue PlayStation 5-Verkaufszahlen und kündigt höhere Investitionen in die nächste Plattformgeneration an.

Sony hat die aktuellen Geschäftszahlen für das vierte Quartal sowie das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht und dabei neue Meilensteine für die PlayStation 5 bestätigt. Weltweit wurden inzwischen insgesamt 93,7 Millionen PS5-Konsolen ausgeliefert.

Im gesamten Geschäftsjahr 2025 verkaufte Sony 16 Millionen PS5-Konsolen und lag damit 1 Million Einheiten über dem ursprünglich gesetzten Ziel. Allein im vierten Quartal wurden weitere 1,5 Millionen Konsolen ausgeliefert.

Parallel dazu konnte die PlayStation-Sparte ihren operativen Gewinn steigern. Das operative Einkommen erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent.

Auch die Nutzerzahlen entwickelten sich positiv. Sony meldet aktuell 125 Millionen monatlich aktive Nutzer, was einem Wachstum von 1 Prozent im Jahresvergleich entspricht.

Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet das Unternehmen mit einem weiteren Anstieg des operativen Einkommens um 30 Prozent. Gleichzeitig erwartet Sony jedoch einen Umsatzrückgang von 6 Prozent, der vor allem auf sinkende Hardware-Verkäufe zurückgeführt wird.

Zusätzlich kündigte Sony eine „Erhöhung der Investitionen für die Plattform der nächsten Generation“ an. Konkrete Details zur kommenden Hardware oder möglichen neuen PlayStation-Systemen wurden bislang nicht genannt.