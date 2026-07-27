PlayStation 5: AAA statt Experimente – Wie neue Prioritäten das Ende von Japan Studio besiegelten

PlayStation setzte auf AAA statt kreative Experimente – Yoshida spricht über das Ende von Japan Studio.

Der zunehmende Fokus von PlayStation auf große AAA-Produktionen war laut dem ehemaligen PlayStation-Manager Shuhei Yoshida ein entscheidender Faktor für das Ende von Japan Studio. Sony wollte demnach verstärkt Spiele entwickeln, die ähnlich wie God of War und Uncharted den Verkauf der eigenen Hardware vorantreiben können.

Damit veränderte sich innerhalb des Unternehmens auch der Platz für jene kleineren und experimentelleren Produktionen, für die Japan Studio über Jahrzehnte bekannt war.

Shuhei Yoshida erklärte rückblickend, dass sich die Prioritäten von Sony verändert hätten.

Sony wollte mit AAA-Spielen Konsolen verkaufen

Die strategische Ausrichtung von PlayStation verlagerte sich zunehmend auf aufwendige Blockbuster-Produktionen.

„Sony wollte den Hardware-Verkauf mit Spielen wie God of War und Uncharted antreiben“

Erklärte Yoshida zur damaligen Strategie.

Für ein Studio, dessen Portfolio sich häufig aus kleineren, ungewöhnlicheren und kreativen Projekten zusammensetzte, wurde es dadurch schwieriger, seinen Platz innerhalb der neuen Ausrichtung zu behaupten.

Japan Studio entwickelte schließlich nicht primär jene großen Blockbuster, auf die Sony seine First-Party-Strategie zunehmend ausrichtete.

Indie-Spiele erhöhten zusätzlich den Druck

Gleichzeitig veränderte der Erfolg unabhängiger Entwickler den Markt.

Laut Yoshida konnten Indie-Studios zunehmend genau jene kreativen und experimentellen Spiele produzieren, die zuvor eine Stärke mittelgroßer Produktionen gewesen waren.

Dadurch entstand ein schwieriges Umfeld für klassische AA-Spiele: Auf der einen Seite standen immer größere und teurere AAA-Produktionen, auf der anderen Seite vergleichsweise günstig entwickelte Indie-Titel.

Für Produktionen dazwischen wurde es schwieriger, ihre Position zu rechtfertigen.

Japan Studio hinterließ zahlreiche PlayStation-Klassiker

Das Ende des Studios war gerade angesichts seiner Geschichte bemerkenswert. Japan Studio war an zahlreichen Spielen beteiligt, die über mehrere Konsolengenerationen hinweg die Identität von PlayStation mitprägten.

Dazu gehören Ape Escape, Gravity Rush, Patapon und LocoRoco. Das Studio arbeitete außerdem an The Last Guardian und war an Produktionen wie Bloodborne und dem ursprünglichen Demon’s Souls beteiligt.

Sony bestätigte Anfang 2021 schließlich die Umstrukturierung von Japan Studio. Die Organisation wurde rund um Team Asobi neu ausgerichtet, aus dem später das eigenständige PlayStation Studio hinter Astro Bot hervorging.

Eine andere PlayStation-Ära

Yoshidas Aussagen liefern damit einen weiteren Einblick in den strategischen Wandel, den PlayStation während dieser Jahre vollzog.

Japan Studio stand über lange Zeit für kleinere Spiele, ungewöhnliche Ideen und Projekte, die nicht zwangsläufig Blockbuster-Dimensionen erreichen mussten. Mit Sonys wachsendem Fokus auf große Produktionen wie God of War und Uncharted verlor dieses Modell jedoch an Bedeutung.

Dass einige dieser kreativen Wurzeln weiterhin gefragt sind, zeigte später ausgerechnet Team Asobi: Astro Bot entwickelte sich zu einem der prominentesten PlayStation-Spiele der aktuellen Generation.