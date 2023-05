PlayStation 5: Aggressive Pläne für Cloud-Gaming

Jim Ryan von Sony Interactive Entertainment verkündete bei einer Telefonkonferenz am Dienstag die Absicht zur Verfolgung von aggressiven Plänen für den Bereich Cloud-Gaming.

Offenbaren wollte er die Pläne aber noch nicht. Erst in ein paar Monaten wird mehr darüber zu erfahren sein.

Jim Ryan sagte: „Wir stellen fest, dass die Mobilität im Spielverhalten ein immer wichtigerer Trend wird, und die Cloud wird von grundlegender Bedeutung dafür sein, dass wir oder andere Unternehmen diesen Trend nutzen können.“ „Leider ist heute nicht der richtige Zeitpunkt, um über diese Pläne zu sprechen, aber wir haben einige ziemlich interessante und aggressive Pläne, um unsere Initiativen im Bereich der Cloud zu beschleunigen, die sich im Laufe der kommenden Monate entfalten werden.“

Zwar bietet man mit PlayStation Now bzw. jetzt PlayStation Plus eine Cloud-Funktion für seine Konsolen an. Spiele auf mobile Geräte zu streamen, kann man im Gegensatz zu Xbox allerdings nicht bieten. Das könnte sich den Äußerungen Ryans zufolge mit den Plänen in Zukunft ändern.