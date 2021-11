PlayStation 5: Aktuell über 25 Exklusivtitel in Entwicklung

Autor:, in / PlayStation 5

Laut SONY befinden sich bei den PlayStation Studios aktuell mehr als 25 Exklusivtitel für die PlayStation 5 in Entwicklung.

Im Zuge des einjährigen Bestehens der PlayStation 5 hat SONY bekannt gegeben, dass sich zum aktuellen Zeitpunkt mehr als 25 Exklusivtitel in der Entwicklung befinden.

So heißt es in einem anlässlich des Jubiläums verfassten Updates des PlayStation Blogs, in welchem das Unternehmen das vergangene Jahr Revue passieren lässt, wie folgt:

„Die kreativen Spieleentwickler und Publishing-Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, haben mehr als 360 Spiele auf PS5 veröffentlicht. Darüber hinaus befinden sich bei den PlayStation Studios derzeit mehr als 25 Spiele für PS5 in Entwicklung.“

Während einige dieser Spiele, wie beispielsweise Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 und God of War Ragnarok bereits offiziell angekündigt sind, scheint SONY noch zahlreiche weitere, bisher unbekannte, Exklusivtitel auf Lager zu haben.

Mit Housemarque, Nixxes, Firesprite und Bluepoint Games hatte das japanische Unternehmen zuletzt sein Ensemble an First-Party-Studios um einige bekannte Entwicklerstudios erweitert.