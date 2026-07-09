PlayStation 5: Analyst erklärt, warum Kundenloyalität für Sony keine Rolle spielt

Im Zuge der Entscheidung, physische PlayStation-Spiele ab 2028 nicht mehr anzubieten, hat Circana-Analyst Mat Piscatella eine klare Einschätzung zur Bedeutung von Kundenloyalität abgegeben. Seiner Ansicht nach treffen Unternehmen wie Sony ihre Entscheidungen ausschließlich nach wirtschaftlichen Kriterien.

Piscatella betonte, Spieler könnten ihre bevorzugte Konsole, Marke oder Spielereihe zwar über Jahre hinweg unterstützen, sollten aber nicht erwarten, dass diese Loyalität von Unternehmen erwidert werde. Kunden seien aus Unternehmenssicht letztlich vor allem eine Kennzahl, auf deren Grundlage wirtschaftliche Entscheidungen getroffen würden.

Als Beispiel nennt der Analyst Sonys geplanten Abschied von physischen Spielen. Digitale Verkäufe seien deutlich profitabler, da Sony bei First-Party-Titeln den gesamten Verkaufserlös über den PlayStation Store einnimmt und bei digitalen Third-Party-Spielen zusätzlich an jeder Transaktion mitverdient. Entsprechend würden wirtschaftliche Vorteile Vorrang vor den Wünschen eines Teils der Community erhalten.

Auch Branchenexperte Dr. Serkan Toto hält eine Kehrtwende für unwahrscheinlich. Die finanziellen Vorteile des digitalen Vertriebs seien aus seiner Sicht zu groß, als dass Sony seine Strategie aufgrund öffentlicher Kritik oder möglicher Proteste ändern würde.

Die Aussagen der Analysten verdeutlichen, dass wirtschaftliche Interessen den Kurs der Branche bestimmen. Die Verbundenheit vieler Spieler mit einer Marke sei zwar ein wichtiger Bestandteil des Erfolgs, spiele bei strategischen Unternehmensentscheidungen jedoch eine untergeordnete Rolle.