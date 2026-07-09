PlayStation 5: Analyst erklärt, warum Kundenloyalität für Sony keine Rolle spielt

Im Zuge der Entscheidung, physische PlayStation-Spiele ab 2028 nicht mehr anzubieten, hat Circana-Analyst Mat Piscatella eine klare Einschätzung zur Bedeutung von Kundenloyalität abgegeben. Seiner Ansicht nach treffen Unternehmen wie Sony ihre Entscheidungen ausschließlich nach wirtschaftlichen Kriterien.
Piscatella betonte, Spieler könnten ihre bevorzugte Konsole, Marke oder Spielereihe zwar über Jahre hinweg unterstützen, sollten aber nicht erwarten, dass diese Loyalität von Unternehmen erwidert werde. Kunden seien aus Unternehmenssicht letztlich vor allem eine Kennzahl, auf deren Grundlage wirtschaftliche Entscheidungen getroffen würden.
Als Beispiel nennt der Analyst Sonys geplanten Abschied von physischen Spielen. Digitale Verkäufe seien deutlich profitabler, da Sony bei First-Party-Titeln den gesamten Verkaufserlös über den PlayStation Store einnimmt und bei digitalen Third-Party-Spielen zusätzlich an jeder Transaktion mitverdient. Entsprechend würden wirtschaftliche Vorteile Vorrang vor den Wünschen eines Teils der Community erhalten.
Auch Branchenexperte Dr. Serkan Toto hält eine Kehrtwende für unwahrscheinlich. Die finanziellen Vorteile des digitalen Vertriebs seien aus seiner Sicht zu groß, als dass Sony seine Strategie aufgrund öffentlicher Kritik oder möglicher Proteste ändern würde.
Die Aussagen der Analysten verdeutlichen, dass wirtschaftliche Interessen den Kurs der Branche bestimmen. Die Verbundenheit vieler Spieler mit einer Marke sei zwar ein wichtiger Bestandteil des Erfolgs, spiele bei strategischen Unternehmensentscheidungen jedoch eine untergeordnete Rolle.
56 Kommentare AddedMitdiskutieren
Aja und dafür braucht es jetzt einen Experten? Es gibt zwar schon Leute die von nichts wirklich eine Ahnung haben. Aber das hat ja mit reiner Logik zu tun.
Heute ist doch jeder Experte, selbst für die offensichtlichsten Dinge.
Aber anscheinend braucht man die wirklich.
Sieht man doch bei jedem Unternehmen.
Kannst Jahre lang zahlender Kunde bei irgendwas sein und dennoch bekommt man keinen Rabatt oder mal ein Danke. Im Gegenteil, alles wird teurer und der Service wird auch noch schlechter.
„ Seiner Ansicht nach treffen Unternehmen wie Sony ihre Entscheidungen ausschließlich nach wirtschaftlichen Kriterien.“
Gibt es ein Unternehmen was
Überhaupt anders handelt. Ich glaube das ist auch die kaufmännische Vorgehensweise zu der man verpflichtet ist.
Ist doch in Deutschland gang und gäbe…
Wer kennt es nicht: „NEU“ Kunden Rabatt….
Treue wird so selten belohnt……
Das härteste was ich dann hatte war bei meinem Strom Anbieter vor 2 Jahren…
Ich war genau deswegen sauer … 150€ bekomme ich wenn ich wo anders hin Wechsel und die Kosten wären die selben gewesen…
Ich schau da dann mal bei dem aktuellen Anbieter nach….
ob es da was für treue gibt… nix…
Dann gehe ich auf ein Vergleichs Portal, da muss/kann man ja sein aktuellen Anbieter als Vergleich angeben und dann ganz zufällig taucht dann ganz oben auf:
IHR AKTUELLER ANBIETER MÖCHTE SIE GERN HALTEN
und würde ein treue Bonus Zahlen …. WTF WTF..
Ich direkt mal persönlich angefragt was der rotz soll, natürlich freundlich, habe auch gefragt ob man das ohne das Vergleichs portal machen kann und da etwas mehr gibt, wurde mir sofort statt gegebene…
Auch dieses Jahr wieder, ich musste selbstständig von mir aus zu gehen…..
Alles kein Problem….
Machst du nichts bist du der Esel der nur zahlt….
Treue ist meist nichts Wert, der der wechselt ist oft im Vorteil…
Das ist leider schon seit 20 Jahren gang und gäbe und allseits bekannt.
Früher war das bei uns üblich, dass mann angerufen hat, wenn der Vertrag ausläuft und dann fragte, welches Angebot man bekommt, wenn man nicht wechselt und stattdessen bleibt.
Ich habe das beibehalten diese Praxis.
Weil ich nicht zur Telekom gewechselt habe (Was ich sowieso nicht gemacht hätte zu diesem Drecksverein), zahle ich jetzt nur 10 Euro im Monat für mein 250er Internet plus Handyvertrag umsonst in alle Netze
Die einzigen die wirklich auf Disks angewiesen sind, sind die mit schlechtem Internet.
Wobei ich fast nicht glauben kann, dass die heut wirklich noch spielen.
Wenn ich z.B. daran denke das selbst Disk Spiele inzwischen riesige Day One Patches bekommen.
Diejenigen werden hinten runter fallen, damit rechnet Sony ganz bestimmt.
Alle anderen werden sich fügen und weiter die Playstation kaufen, zumindest solang es keinen echten Konkurrenten am Markt gibt.
Tausche „Sony“ gegen Ms, Steam, Telekom, Vodafone, Nintendo etc.
Möchtest du uns erklären das alle Konzerne nur unsere Geld wollen? Herzlichen Glückwunsch zu deiner Erkenntnis.
Sehr gerne
Ohne Kunden keine Käufer. Macht ja irgendwie auch keinen Sinn
Ich kann mir vorstellen, dass es eine grosse Abwanderung geben und Sony nicht mehr so beliebt sein wird. Viele könnten dann zum PC wechseln.
Erkläre mir mal bitte warum die Leute von Playstation zum PC /Steam wechseln sollten weil Playstation aufhört CDs zu verkaufen.
Für Steam Epic usw gibt es keine CDs.
Das sollte bei Steam eigentlich selbsterklärend sein.
Preis/Leistungs besser.
Rückgaberecht besser.
Keine monatlichen Gebühren für online Gaming.
Mehr und bessere Sales.
Mods
…
Das kann ich als Jahre langer Steam User gut nachvollziehen aber was hat das mit dem Wegfall von CDs zu tun?
Diese Argumente gab es doch schon die ganze Zeit.
Alleine, dass generell ( Strom, Handyvertrag usw) Neukunden bessere Tarife bekommen als die „treuen“ Bestandskunden sagt doch schon alles.
Unternehmen wie Sony, Microsoft, sind strukturell darauf ausgelegt, kapitalgetrieben zu handeln, weil sie primär ihren Aktionären verpflichtet sind. Wachstum, Rendite und stabile Dividenden sind die zentralen Steuergrößen, nicht der Gamer, auch wenn man versucht das so darzustellen. Ist halt auch eine Art der Kundenbindung. Spieler können über Jahrzehnte eine Marke sicherlich unterstützen, doch für börsennotierte Konzerne zählt am Ende des Tages immer noch die ökonomische Performance, die sie gegenüber Investoren nachweisen müssen, damit sie ihre Geldgeber nicht verlieren. Und die wollen bei Laune gehalten und vor allem Rendite für ihr Geld sehen.