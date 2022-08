PlayStation 5: Analyst: Preiserhöhung der Konsole wird Verkäufe minimal beeinflussen

Am Donnerstag machte SONY die Preiserhöhung der PlayStation 5 offiziell. Das schwierige globale Wirtschaftsumfeld habe das Unternehmen dazu veranlasst, die schwierige Entscheidung zu treffen, die Konsole um 50 Euro im Preis zu erhöhen, hieß es dazu in einer Erklärung.

Unter den großen Gaming-Märkten blieb lediglich die USA von der Preiserhöhung verschont. Kunden in Europa erhalten einen Preisaufschlag von zehn Prozent und dürfen folglich ab sofort €549.99 für die Playstation 5 sowie €449.99 für die PlayStation 5 Digital Edition zahlen.

Laut Ampere Analysis Research Director for Games, Piers Harding-Rolls wird die Preiserhöhung nur minimale Auswirkungen auf die Konsolenverkäufe haben. Aufgrund der aufgestauten Nachfrage werde SONY seine Verkaufsprognose für die PlayStation 5 höchstwahrscheinlich nicht ändern, so der Analyst:

„Während wir glauben, dass einige Verbraucher enttäuscht sein werden, die erfolglos versucht haben, eine PS5 zu kaufen, oder die gespart haben, um die Konsole gerade noch rechtzeitig vor dem Preisanstieg zu kaufen, bedeutet die hohe aufgestaute Nachfrage für Sonys Gerät, dass diese Preiserhöhung von etwa 10 % in den meisten Märkten nur minimale Auswirkungen auf den Verkauf der Konsole haben wird. Wir gehen davon aus, dass die Verkaufsprognose von Sony für die PS5 unverändert bleibt.“ „Angesichts der Tatsache, dass die PS5 seit dem Start stark eingeschränkt war, da viele Verbraucher die neueste Konsole von Sony nicht kaufen konnten, und der Tatsache, dass Microsoft noch keine Anzeichen für eine Preiserhöhung der Xbox-Serie gezeigt hat, besteht kein Zweifel daran, dass diese Preiserhöhung eine schwierige Entscheidung gewesen sein muss.“ „Aufgrund der Inflation und Preiserhöhungen, die in der Lieferkette für Komponenten zu spüren sind, die größtenteils in US-Dollar bezahlt werden, sowie anhaltend hohen Vertriebskosten, musste Sony nun einige dieser Kostensteigerungen weitergeben, um zu versuchen, seine Ziele für die Hardware-Profitabilität aufrechtzuerhalten.“ „Obwohl die PS5-Preiserhöhungen weitreichend sind, sind sie relativ nuanciert und finden in Märkten statt, in denen die Auswirkungen am stärksten zu spüren sind, wobei eine zusätzliche Druckstufe durch die Stärke des US-Dollars entsteht.“ „Preiserhöhungen werden in mindestens 45 Märkten weltweit stattfinden, aber nicht in den USA, wiederum aufgrund der Stärke des US-Dollars. Die USA sind der größte Konsolenmarkt weltweit und dort konkurriert Sony am stärksten mit Microsoft um Marktanteile.“

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres lieferte SONY 2,4 Millionen PS5-Einheiten aus, was die Erwartungen klar verfehlte. Chief Financial Officer Hiroki Totoki gab damals an, man sei aufgrund von Teile- und Komponentenknappheit sowie Lieferkettenproblemen nicht in der Lage gewesen, die Verbrauchernachfrage nach PS5 zu befriedigen.

Für die Zukunft sagte Totoki allerdings eine Besserung der Umstände voraus und SONY hielt weiterhin an seiner Prognose von 18 Millionen Konsolenverkäufen innerhalb des Geschäftsjahrs fest.

Während andere Unternehmen ebenfalls auf die Inflation reagierten, erteilte Nintendo Anfang des Monats einer Switch-Preiserhöhung in Japan eine Absage. Microsoft lehnt eine mögliche Preiserhöhungen ebenfalls ab.

Harding-Rolls denkt, dass Microsoft gerade zum Weihnachtsgeschäft diese Situation ausnutzen wird:

„Zweifellos wird Microsoft besonders während der Weihnachtssaison die Erhöhung von Sony nutzen, um seine Wert-Botschaft zu verbreiten, insbesondere in Bezug auf die Xbox Series S, den Game Pass und sein All-Access-Angebot. Daher bringt dieser Schritt Microsoft einige Vorteile.“