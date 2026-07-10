PlayStation 5: Analyst vergleicht Disc-Aus mit Apples Abschied vom CD-Laufwerk

Der Branchenanalyst Daniel Ahmad von Niko Partners hält Sonys Entscheidung, ab 2028 keine physischen PlayStation-Spiele mehr anzubieten, für eine langfristig unvermeidliche Entwicklung. Als Vergleich zieht er den Abschied Apples vom CD-Laufwerk in seinen MacBooks heran.
Laut Ahmad habe die Entscheidung damals ebenfalls für erhebliche Kritik gesorgt. Heute spiele das Thema jedoch praktisch keine Rolle mehr. Ähnlich werde sich seiner Ansicht nach auch der Wechsel zu einer vollständig digitalen PlayStation entwickeln.
Als Begründung verweist Ahmad auf die aktuelle Marktentwicklung. Seinen Angaben zufolge werden inzwischen rund 80 Prozent aller vollständigen PlayStation-Spiele digital gekauft, während der Anteil auf Xbox bereits über 90 Prozent liege. Diese Zahlen umfassen ausschließlich Vollversionen und schließen DLCs, Mikrotransaktionen oder Abonnements nicht ein.
Aus wirtschaftlicher Sicht sei die Entscheidung nachvollziehbar. Digitale Verkäufe bieten deutlich höhere Gewinnmargen und ermöglichen Plattformbetreibern sowie Publishern eine stärkere Kontrolle über ihr Ökosystem. Gleichzeitig entfällt der Gebrauchtspielemarkt, wodurch mehr Verkäufe direkt über die eigenen Stores abgewickelt werden.
Ahmad geht außerdem davon aus, dass die nächste Konsolengeneration deutlich teurer werden könnte. Sollten zukünftige Systeme Preise von über 1.000 US-Dollar erreichen, müssten Hersteller wie Sony stärker auf die Monetarisierung ihrer bestehenden Nutzerbasis setzen. Der Ausbau des Digitalgeschäfts sei daher ein zentraler Bestandteil dieser Strategie.
Kritik übt Ahmad allerdings an der Kommunikation des Unternehmens. Seiner Ansicht nach hätte Sony den Schritt besser erklären und gleichzeitig Lösungen präsentieren können, etwa ein Programm zur Umwandlung physischer Spiele in digitale Lizenzen oder die Bestätigung eines optionalen Disc-Laufwerks für die nächste Konsolengeneration. Dadurch wäre die öffentliche Reaktion möglicherweise deutlich moderater ausgefallen.
Unabhängig von der Debatte um physische Datenträger sieht Ahmad künftig vor allem digitale Verbraucherrechte im Fokus. Themen wie Eigentum an digitalen Lizenzen, Familienfreigaben, Schenkfunktionen oder Rückerstattungen seien für Spieler langfristig wichtiger als die reine Frage nach physischen oder digitalen Spielen.
19 Kommentare AddedMitdiskutieren
Aus Sony Sicht ist das der logische und richtige Schritt.
Die Endnutzte/Verbraucher können nur mit ihrem Portemonnaie antworten…
So wie es beim GamePass auch passiert ist.
Hier kann man sagen das die XBOX Community nicht nur groß schreit sondern auch handelt…
Bei PlayStation ist da bisher nichts zu sehen…
Petitionen und Co sind einfach nur Zeitverschwendung.
Bin mal gespannt wie viele Sony den Rücken kehren werden deswegen, wenn es viele sind, dann war es falsch aus Sonys Sicht 😉.
Kaum einer, da würde ich sogar drauf wetten!
Sollen sie mal machen, ich sehe die Zukunft beim PC und eventuell XBOX, je nachdem, was man sich für die Helix vorstellt.
Eventuell nutzt Sony das Aus der Disc für eine entsprechende Subventionierung der PS6. Man wird eventuell durchgerechnet haben, wie man eine Subventionierung der Hardware ohne große Belastung der eigenen Taschen bewerkstelligen kann.
Mehr Gewinn durch wegbrechen des Gebrauchtmarktes könnte ne wichtige Rolle spielen.
Und verkauft parallel trotzdem extern ein Laufwerk 😂 solange das in die Subventionierung geht, why not, Digitalisierung ist unaufhaltbar, wenn nicht jetzt, dann nicht viel später.
Als ich kann mir schon vorstellen das es ein externes Laufwerk geben wird, da man ja auch auf Abwärtskompatibilität setzen wird. Eventuell kann man das derzeitige „Externe“ Laufwerk ja weiternutzen. Oder es gibt nen Gehäuse in das das Laufwerk gebaut werden kann.
Sehe ich auch so, man wird gespannt sein.
hast du zufällig Zahlen parat wie groß der Gebraucht markt bei AAA ist?
Ich habe da kaum Zahlen zu…
Mich würde es nicht wundern wenn da 20% über den Gebrauchtmarkt läuft.
Das wäre eine Riesen Summe die Sony durch den Gebrauchtmarkt verliert.
Branchenschätzungen gehen davon aus, dass fast die Hälfte (ca. 40–50 %) der verkauften AAA-Discs innerhalb der ersten drei Monate nach Release mindestens einmal weiterverkauft oder verliehen wird. Viele Spieler kaufen ein Story-Spiel für 80 €, zocken es in zwei Wochen durch und verkaufen es für 50 € weiter. Somit wäre Potential vorhanden.
„Das wäre eine Riesen Summe die Sony durch den Gebrauchtmarkt verliert.“
Aber auch nur hypothetisch, das darf man nicht vergessen.
Der Kauf im Store ist nicht die einzige Alternative zum Gebraucht-Kauf. Gleiches gilt für Game Keys auf der Xbox oder Raubkopien, das darf man nicht alles in Einnahmen umrechnen, nur weil eine Option wegfällt.
Das ist aber nur in der Annahme
Richtig das die Leute es sonst für Vollpreis kaufen würden, was ich aber bezweifle. Die meisten kaufen gebraucht , in nem Sale oder gar nicht.
So oder so, Sony wird das durchsetzen. Es wird kein zurück geben.
Die größte summe verliert nicht Sony durch den Gebraucht markt sondern die ganzen Studios und Publisher.
Das Problem ist halt das die Publisher sich auch nicht darüber beschweren.
Habe jetzt noch niemand namhaften gesehen der Sony kritisiert hat.
Wenn es keinen Gebrauchtmarkt gibt und man nichts verleihen kann profitieren die ja genau so davon, eigentlich sogar noch mehr als Sony.
Ich hoffe das Sony immerhin so klug ist und die PS6 mit einem Laufwerk ausstattet, die Produktion einzustellen ist das eine aber seine Ps4 und Ps5 disc Sammlung nicht nutzen zu können wäre mal richtig übel.
Es ist doch immer das selbe. Wenn plötzlich von jetzt auf gleich ein Cut gezogen wird und, wie hier, plötzlich nur noch digital geht, dann ist das immer schlecht! Das hätte Sony vorher auch wissen können. Oder sie testen so, wie weit sie gehen können mit der eigenen Playerbase, bis die auf alternativen umsteigen. Und bekanntlich nimmt der PS-Spieler einiges in Kauf, vor allem weil es Sony immer in ein Licht rückt, wo das ganze dann als notwendig und total pragmatisch rüber kommt etc. Sieht man ja an früheren Werbeversprechen, die sich nur besser anhörten als bei der Konkurrenz, obwohl das selbe ist…
Im Grunde hat MS jetzt sehr gute Voraussetzungen um zu punkten, aber vielleicht haben die ähnliches geplant und überlegen sich jetzt einen Plan B, weil sie sehen, was rauskommt… Daher auch die Meldung, dass das Laufwerk für die Helix noch nicht vom Tisch ist.
„Jetzt einen Plan B, weil sie sehen, was „rauskommt… was kam den dabei raus? Kam noch kein neuer Finanzbericht von Sony. Und Petitionen und Gemotze bringen unternehmen nicht dazu zurückzurudern. Sony wusste genau das es Kritik gibt und das manche wahrscheinlich aus Protest irgendwas nicht mehr kaufen aber das wird alles einkalkuliert sein.
Was haben MacBooks jetzt mit Gaming zu tun? Im Store werden kaum Spiele bei Apple angeboten. Nur kleine Spiele die nicht viel Wert sind. Sonys Strategie ist eindeutig: Durch Store Verkäufe mehr Gewinne.
bei dem Macbook Vergleich gings ja auch nicht ums Gaming,
sondern um eine vergleichbare Schwelle des Verschwindens von einem Laufwerk..
genauso findest heut bei keinem normalen Laptop von der Stange ein Laufwerk..
was gibts denn für den PC schon noch auf CD/DVD ? gibts höchstens auf Stick oder als Zusammenspiel mit nem Dongle.
Wenn Sony im gleichen Zug zumindest irgendwelche Vorteile angekündigt hätte, aber nö… Es ist einfach nur ein Nachteil.
Xbox bereitet sich darauf seit 15 Jahren vor – Crossbuy, Crossplay, Cloudsaves und Streaming.. Bei Sony gibts nichts.