PlayStation 5: Analyst vergleicht Disc-Aus mit Apples Abschied vom CD-Laufwerk

Der Branchenanalyst Daniel Ahmad von Niko Partners hält Sonys Entscheidung, ab 2028 keine physischen PlayStation-Spiele mehr anzubieten, für eine langfristig unvermeidliche Entwicklung. Als Vergleich zieht er den Abschied Apples vom CD-Laufwerk in seinen MacBooks heran.

Laut Ahmad habe die Entscheidung damals ebenfalls für erhebliche Kritik gesorgt. Heute spiele das Thema jedoch praktisch keine Rolle mehr. Ähnlich werde sich seiner Ansicht nach auch der Wechsel zu einer vollständig digitalen PlayStation entwickeln.

Als Begründung verweist Ahmad auf die aktuelle Marktentwicklung. Seinen Angaben zufolge werden inzwischen rund 80 Prozent aller vollständigen PlayStation-Spiele digital gekauft, während der Anteil auf Xbox bereits über 90 Prozent liege. Diese Zahlen umfassen ausschließlich Vollversionen und schließen DLCs, Mikrotransaktionen oder Abonnements nicht ein.

Aus wirtschaftlicher Sicht sei die Entscheidung nachvollziehbar. Digitale Verkäufe bieten deutlich höhere Gewinnmargen und ermöglichen Plattformbetreibern sowie Publishern eine stärkere Kontrolle über ihr Ökosystem. Gleichzeitig entfällt der Gebrauchtspielemarkt, wodurch mehr Verkäufe direkt über die eigenen Stores abgewickelt werden.

Ahmad geht außerdem davon aus, dass die nächste Konsolengeneration deutlich teurer werden könnte. Sollten zukünftige Systeme Preise von über 1.000 US-Dollar erreichen, müssten Hersteller wie Sony stärker auf die Monetarisierung ihrer bestehenden Nutzerbasis setzen. Der Ausbau des Digitalgeschäfts sei daher ein zentraler Bestandteil dieser Strategie.

Kritik übt Ahmad allerdings an der Kommunikation des Unternehmens. Seiner Ansicht nach hätte Sony den Schritt besser erklären und gleichzeitig Lösungen präsentieren können, etwa ein Programm zur Umwandlung physischer Spiele in digitale Lizenzen oder die Bestätigung eines optionalen Disc-Laufwerks für die nächste Konsolengeneration. Dadurch wäre die öffentliche Reaktion möglicherweise deutlich moderater ausgefallen.

Unabhängig von der Debatte um physische Datenträger sieht Ahmad künftig vor allem digitale Verbraucherrechte im Fokus. Themen wie Eigentum an digitalen Lizenzen, Familienfreigaben, Schenkfunktionen oder Rückerstattungen seien für Spieler langfristig wichtiger als die reine Frage nach physischen oder digitalen Spielen.