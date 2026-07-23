PlayStation 5: Analysten – Disc-Aus könnte Milliardenmarkt für Gebrauchtspiele zerstören

Eine neue Analyse warnt vor weitreichenden Folgen für den weltweiten Gebrauchtspiele-Markt durch Sonys geplantes Ende der PlayStation-Discs.

Die Entscheidung von Sony, die Produktion von PlayStation-Discs bis Januar 2028 einzustellen, könnte nach Einschätzung von Marktanalysten weitreichende Folgen für den weltweiten Gebrauchtspiele-Markt haben.

Laut einer Analyse von Dataintelo hatte der Markt für gebrauchte Videospiele, Konsolen, Zubehör und Peripherie im Jahr 2025 ein Volumen von rund 7,2 Milliarden US-Dollar. Bis 2034 könnte dieser Markt eigentlich auf 13,8 Milliarden US-Dollar anwachsen. Sollte der Wechsel zu rein digitalen Verkäufen jedoch wie erwartet erfolgen, sehen Analysten das Geschäftsmodell vieler Händler erheblich gefährdet.

Händler und Verbraucher könnten betroffen sein

Besonders stationäre Händler leben seit Jahren vom An- und Verkauf gebrauchter Spiele. Analyst Michael Pachter von Wedbush Securities geht davon aus, dass der klassische Einzelhandel für Videospiele durch den Wegfall physischer Datenträger massiv unter Druck geraten könnte.

Als Hauptgrund für den Kauf gebrauchter Spiele nennen die Analysten deren geringeren Preis. Gleichzeitig ermöglichen gebrauchte Spiele den Weiterverkauf oder Tausch bereits gekaufter Titel – Möglichkeiten, die bei rein digitalen Versionen in der Regel entfallen.

Die Analyse betont allerdings auch, dass bereits veröffentlichte PlayStation-Discs weiterhin genutzt und gehandelt werden können. Betroffen wären vor allem zukünftige Veröffentlichungen nach dem geplanten Ende der Disc-Produktion.

Microsoft hat sich bislang nicht dazu geäußert, ob die nächste Xbox-Generation vollständig auf digitale Spiele setzen wird. Berichten zufolge arbeitet das Unternehmen jedoch an einer Lösung, mit der sich physische Spielesammlungen digitalisieren lassen könnten. Eine offizielle Bestätigung dafür steht bislang aus.