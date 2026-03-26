PlayStation 5: Auto Traum geplatzt: Afeela Projekt überraschend gestoppt

Das Afeela 1 Projekt von Sony und Honda wird eingestellt und beendet die Vision vom mobilen PlayStation Gaming im Auto.

Was einst wie ein futuristischer Ausblick auf die Verschmelzung von Gaming und Mobilität klang, endet nun abrupt. Die gemeinsame Vision von Sony und Honda, Spiele der PlayStation 5 direkt im Auto erlebbar zu machen, wird nicht Realität.

Im Dezember hatten beide Unternehmen ihre Partnerschaft rund um die Afeela-Fahrzeugreihe vorgestellt. Herzstück des Konzepts war die Integration von Entertainment-Systemen, die es Passagieren ermöglichen sollten, über integrierte Displays Spiele der PlayStation 4 und PlayStation 5 zu streamen. Nun wurde das gesamte Vorhaben überraschend eingestellt.

Wie das Joint Venture Sony Honda Mobility mitteilte, habe man sich nach internen Gesprächen dazu entschieden, sowohl die Entwicklung als auch die Markteinführung des ersten Modells Afeela 1 sowie weiterer geplanter Fahrzeuge vollständig zu beenden.

Hintergrund dieser Entscheidung ist eine strategische Neuausrichtung von Honda im Bereich der Elektrifizierung, die ursprünglich zugesicherte Technologien und Ressourcen nun nicht mehr im geplanten Umfang bereitstellen kann.

In der offiziellen Stellungnahme heißt es sinngemäß, dass man seit der Gründung im September 2022 das Ziel verfolgt habe, hochwertige Mobilitätslösungen zu entwickeln und dabei die Kompetenzen beider Unternehmen zu bündeln. Durch die veränderten Rahmenbedingungen sehe man jedoch keinen realistischen Weg mehr, die Fahrzeuge wie geplant auf den Markt zu bringen.

Unklar bleibt, wie groß das tatsächliche Interesse am Afeela-Projekt war. Trotz der innovativen Idee, Gaming-Erlebnisse ins Fahrzeug zu verlagern, dürfte die Umsetzung für viele Nutzer mit Einschränkungen verbunden gewesen sein. So basierte das Konzept lediglich auf Remote Play, wodurch eine aktive Konsole im heimischen Netzwerk sowie eine stabile Internetverbindung mit mindestens 15 Mbit pro Sekunde erforderlich gewesen wären.

Für zusätzliche Verwirrung sorgt, dass offizielle Seiten weiterhin Kaufoptionen und einen geplanten Marktstart Ende 2026 aufführen, obwohl das Projekt inzwischen eingestellt wurde. Auch ein weiteres Modell mit geplanter Veröffentlichung im Jahr 2027 war zuvor in Aussicht gestellt worden.

Ganz verschwunden ist die Vision dennoch nicht. Eine fahrbare Version des Afeela existiert weiterhin digital und hat bereits ihren Weg in Gran Turismo 7 gefunden. Dort lässt sich der Prototyp zumindest virtuell erleben, auch wenn das Spielen von PlayStation-Titeln während der Fahrt im Spiel selbst nicht möglich ist.

Die Idee vom Gaming im Auto bleibt damit vorerst ein Experiment, das den Sprung in den Alltag nicht geschafft hat.