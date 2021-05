PlayStation 5: Beliebteste Konsole unter Entwicklern bei GDC-Umfrage

Eine Umfrage der Game Developer Conference kam zu dem Ergebnis, dass die PlayStation 5 die beliebteste Konsole unter Spieleentwicklern darstellt. Den ersten Platz im Gesamt-Ranking der verschiedenen Entwicklungsplattformen schnappt sich allerdings der PC.

An der GDC-Umfrage zum aktuellen Stand der Spielebranche nahmen über 3.000 Fachleute teil. 44 % der Befragten gaben an, dass sie aus Entwicklersicht am meiste an der PlayStation 5 interessiert sind, was sie auf Platz eins des Konsolen-Rankings befördert. Auf den weiteren Plätzen folgen die Nintendo Switch (38 %), die Xbox Series X|S (30 %) und VR-Plattformen (27 %).

Doch auch wenn die PlayStation 5 den Kampf der Konsolen in diesem Fall für sich entscheidet, schafft sie es nicht dem PC als Plattform Konkurrenz zu machen. Mit 58 % der Stimmen distanziert der PC seine Konsolen-Konkurrenten im Gesamt-Ranking deutlich.

Am anderen Ende der Fahnenstange gibt es auch einige Plattformen, die auf sehr wenig Interesse der befragten Entwickler stoßen. Vor allem Videospiel-Streaming-Dienste schneiden schlecht ab. Nur etwa 8 % gaben an, an Microsofts xCloud interessiert zu sein. Noch härter traf es Google Stadia (6 %) und PlayStation Now (4 %).