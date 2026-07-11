PlayStation 5: Bericht enthüllt warum Sony seine Fans und den Disc-Backlash ignoriert

Sony soll laut Bericht davon ausgehen, dass PlayStation-Spieler dem digitalen Wandel einfach folgen werden.

PlayStation steht laut einem aktuellen Bericht möglicherweise vor einem weiteren Schritt bei der Kommunikation in Richtung einer digitalen Zukunft.

Demnach soll Sony der Ansicht sein, dass man sich nicht gegenüber seinen Fans äußern müsse und allein die Stärke der Marke und die langfristige Treue der PS-Community ausreiche, um auch größere Veränderungen am Markt einfach durchzusetzen.

Den Berichten zufolge geht das Unternehmen davon aus, dass Spieler weiterhin PlayStation-Spiele kaufen werden, selbst wenn der Fokus zunehmend auf digitale Veröffentlichungen gelegt wird.

Die Kritik an der Abkehr von physischen Spielen soll demnach langfristig nachlassen, da sich viele Nutzer an den digitalen Vertrieb anpassen würden, heißt es.

Eine offizielle Stellungnahme von Sony zu diesen angeblichen internen Einschätzungen liegt bislang nicht vor. Die Aussagen sind daher als unbestätigte Berichte einzuordnen.

Der Wandel hin zu digitalen Spielen beschäftigt die gesamte Branche. Während digitale Verkäufe immer wichtiger werden, wünschen sich viele Spieler weiterhin physische Versionen ihrer Spiele – unter anderem wegen Besitzgefühl, Weiterverkaufsmöglichkeiten und Sammlerwert.

Sollten sich die Berichte bestätigen, würde dies zeigen, dass Sony die langfristige Stärke der PlayStation-Marke als entscheidenden Faktor für die zukünftige Ausrichtung nutzt, ohne dabei die Kommunikation mit den Fans zu suchen.