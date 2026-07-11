PlayStation 5: Bericht enthüllt warum Sony seine Fans und den Disc-Backlash ignoriert

PlayStation steht laut einem aktuellen Bericht möglicherweise vor einem weiteren Schritt bei der Kommunikation in Richtung einer digitalen Zukunft.
Demnach soll Sony der Ansicht sein, dass man sich nicht gegenüber seinen Fans äußern müsse und allein die Stärke der Marke und die langfristige Treue der PS-Community ausreiche, um auch größere Veränderungen am Markt einfach durchzusetzen.
Den Berichten zufolge geht das Unternehmen davon aus, dass Spieler weiterhin PlayStation-Spiele kaufen werden, selbst wenn der Fokus zunehmend auf digitale Veröffentlichungen gelegt wird.
Die Kritik an der Abkehr von physischen Spielen soll demnach langfristig nachlassen, da sich viele Nutzer an den digitalen Vertrieb anpassen würden, heißt es.
Eine offizielle Stellungnahme von Sony zu diesen angeblichen internen Einschätzungen liegt bislang nicht vor. Die Aussagen sind daher als unbestätigte Berichte einzuordnen.
Der Wandel hin zu digitalen Spielen beschäftigt die gesamte Branche. Während digitale Verkäufe immer wichtiger werden, wünschen sich viele Spieler weiterhin physische Versionen ihrer Spiele – unter anderem wegen Besitzgefühl, Weiterverkaufsmöglichkeiten und Sammlerwert.
Sollten sich die Berichte bestätigen, würde dies zeigen, dass Sony die langfristige Stärke der PlayStation-Marke als entscheidenden Faktor für die zukünftige Ausrichtung nutzt, ohne dabei die Kommunikation mit den Fans zu suchen.
139 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sie haben es doch kommuniziert ?! Was gibt es daran nicht zu verstehen. Man muss diesen Schritt auch nicht feiern und kann gute Argumente vorbringen warum man dies anders sieht, aber warum sollten sie auf einen kleinen lauten Internet Mob hören und drauf eingehen ? Ich mein BO1 und 2 sind im Store erschienen und hat die Server erstmal überlastet 😭
…weil es kein kleiner Mob ist
Persönlich find ich das schon 🤷🏻 Gemäß an ihren monatlichen Usern bildet es nicht mal 1% der Spielerlandschaft wieder. Den allermeisten Spielern ist es egal, aber ich lass mich auch gerne eines besseren belehren. Werden wir in den nächsten Monaten sehen. Sollten die monatlichen User weniger werden und bei Ps plus und der Anteil bei digitalen Spielen weniger werden, dann war es doch eine größere Gruppe. Einfach abwarten und Tee trinken 😁
Natürlich werden die Leute es sich kaufen. Da gute für Sony ist das sie den Speich dan nach Belieben konfigurieren können und den Leuten so das Geld aus der Tasche ziehen.
Wie man das verteidigen und schönreden kann, ist mir ein Rätsel.
Absolut!
Selbst für die die jetzt schon zu 100% digital unterwegs sind, ist dieser Schritt von Sony nur mit Nachteilen verbunden
Damit hat Sony auch recht. Langfristig werden die Spieler alles schlucken. Ob bei Sony, Microsofts oder Nintendo.