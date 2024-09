PlayStation 5: Bericht: GTA6 mit 60fps auf PS5-Pro nicht möglich

Autor:, in / PlayStation 5

In dieser Woche stellte SONY die PlayStation 5 Pro vor. Die neue Konsole wird am 26. September vorbestellbar sein, ehe sich am 7. November auf dem Markt eingeführt wird.

So manch einer dürfte den Kauf der PlayStation 5 Pro für Grand Theft Auto VI in Erwägung ziehen. Der Release von GTA6 dürfte zweifelsohne ein Meilenstein im Gaming darstellen, da möchte man das Spiel natürlich auf der technisch besten Konsole spielen.

Mit der PlayStation 5 Pro und Funktionen wie PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) scheint Grand Theft Auto VI dann besser zu laufen als auf anderen Konsolen.

Doch im Falle von Grand Theft Auto VI wird es technisch nicht machbar sein, das Spiel auf PlayStation 5 Pro mit 60fps darzustellen.

Richard Leadbetter erklärte im Gespräch mit IGN, warum das so ist und antwortete auf die Frage, ob 60fps möglich sind:

„Nein. Grand Theft Auto-Spiele haben schon immer komplexe Simulationen durchgeführt, die die CPU stark beanspruchen, weshalb jedes GTA-Spiel auf den Zielplattformen zunächst mit 30 Bildern pro Sekunde (oder weniger!) gestartet wurde.“ „Die PS5 Pro verwendet dieselbe CPU wie die PS5 und es wäre extrem schwierig, 60fps zu erreichen, wenn die Basisversion der PS5 auf 30fps ausgerichtet ist Das ist kein GPU-Problem, sondern ein CPU-Problem.“

Wegen Grand Theft Auto VI sollte man also nicht unbedingt den Kauf einer PlayStation 5 Pro in Erwägung ziehen.