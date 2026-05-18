PlayStation 5: Beta-Feature zeigt Spielerzahlen und Trends bei Games

Sony experimentiert offenbar mit einer neuen Anzeige für Spielerzahlen auf der PlayStation 5.

Ein neues Feature für die PlayStation 5 sorgt aktuell für Aufmerksamkeit, da Sony offenbar die Anzeige von Spielerzahlen für verschiedene Spiele testet.

Aufgetaucht ist die Funktion im Rahmen eines Beta-Tests und zeigt sich als Widget mit zwei Bereichen: „Trending“ und „Top 10“. Während „Trending“ steigende Aktivität bei bestimmten Spielen hervorhebt, listet „Top 10“ Titel mit den meisten Spielern innerhalb einer Woche auf.

In ersten Aufnahmen sind konkrete Zahlen zu sehen, darunter Fortnite mit 14,6 Millionen Spielern, Grand Theft Auto V mit 5,13 Millionen sowie Call of Duty: Black Ops 7 und Minecraft mit jeweils rund fünf Millionen Nutzern. Auch Titel wie Apex Legends, Battlefield 6 und Marvel Rivals tauchen in der Übersicht auf.

Allerdings ist unklar, wie diese Daten erhoben werden und wie zuverlässig sie sind. Details zur Messmethode, zum Zeitraum oder zur tatsächlichen Spielzeit der Nutzer fehlen bislang vollständig. Entsprechend sollten die Zahlen aktuell mit Vorsicht betrachtet werden.

Sollte Sony das Feature offiziell veröffentlichen, würde dies einen deutlichen Schritt in Richtung mehr Transparenz bedeuten – ein Bereich, in dem Plattformen wie Steam bereits seit Jahren umfassende Einblicke bieten.

Ob und wann die Funktion für alle PS5-Nutzer verfügbar wird, ist derzeit nicht bekannt.