PlayStation 5: Beta-Feature zeigt Spielerzahlen und Trends bei Games

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Sony experimentiert offenbar mit einer neuen Anzeige für Spielerzahlen auf der PlayStation 5.

Ein neues Feature für die PlayStation 5 sorgt aktuell für Aufmerksamkeit, da Sony offenbar die Anzeige von Spielerzahlen für verschiedene Spiele testet.

Aufgetaucht ist die Funktion im Rahmen eines Beta-Tests und zeigt sich als Widget mit zwei Bereichen: „Trending“ und „Top 10“. Während „Trending“ steigende Aktivität bei bestimmten Spielen hervorhebt, listet „Top 10“ Titel mit den meisten Spielern innerhalb einer Woche auf.

In ersten Aufnahmen sind konkrete Zahlen zu sehen, darunter Fortnite mit 14,6 Millionen Spielern, Grand Theft Auto V mit 5,13 Millionen sowie Call of Duty: Black Ops 7 und Minecraft mit jeweils rund fünf Millionen Nutzern. Auch Titel wie Apex Legends, Battlefield 6 und Marvel Rivals tauchen in der Übersicht auf.

Allerdings ist unklar, wie diese Daten erhoben werden und wie zuverlässig sie sind. Details zur Messmethode, zum Zeitraum oder zur tatsächlichen Spielzeit der Nutzer fehlen bislang vollständig. Entsprechend sollten die Zahlen aktuell mit Vorsicht betrachtet werden.

Sollte Sony das Feature offiziell veröffentlichen, würde dies einen deutlichen Schritt in Richtung mehr Transparenz bedeuten – ein Bereich, in dem Plattformen wie Steam bereits seit Jahren umfassende Einblicke bieten.

Ob und wann die Funktion für alle PS5-Nutzer verfügbar wird, ist derzeit nicht bekannt.

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20 Kommentare Added

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  1. Katanameister 429280 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 18.05.2026 - 15:47 Uhr

    Wäre auf jeden Fall interessant zu wissen, was die meisten so spielen auf verschiedenen Plattformen mit genauen Zahlen.

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  2. Cicci 12470 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 18.05.2026 - 15:53 Uhr

    Microsoft Titel laufen auf der Playstation 😊

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  3. JohnWick 102725 XP Elite User | 18.05.2026 - 16:00 Uhr

    Wäre interessant .
    Sofern die Zahlen dann auch akkurat sind versteht sich .
    Dann könnte man als Konsolen Spieler auch besser abschätzen was so abgeht .

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  5. AnCaptain4u 267635 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 18.05.2026 - 16:20 Uhr

    Naja. Das Feature wäre nach ein paar Wochen wieder uninteressant, weil es dauerhaft die gleichen Spiele zeigen würde.
    Und für ein bis zwei Wochen taucht dann mal ein Singelplayer-Spiel auf und wird dann wieder von CoD, Fortnite, FIFA, Minecraft und Co verdrängt

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  6. F-A-B-I-A-N 5490 XP Beginner Level 3 | 18.05.2026 - 16:37 Uhr

    Viel wichtiger wäre es, die aktuellen Spielerzahlen für installierte Spiele anzeigen zu können. Gerade bei älteren Titeln. Was der Trend ist, ist ohnehin bekannt. Einfache Kost. Fortnite, Minecraft, CoD, FIFA und dergleichen.

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  7. Ralle89 149265 XP Master-at-Arms Onyx | 18.05.2026 - 16:54 Uhr

    OK nicht schlecht wenn dann auch die richtigen Zahlen angezeigt werden nix manipuliertes heutzutage weiß man ja nie 🫣😅

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