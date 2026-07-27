PlayStation 5: Bis zu 160 Euro pro Spiel – Spieler stürmen auf die teuersten Editionen

Ein interessanter Trend zeichnet sich derzeit bei den meistvorbestellten PS5-Spielen im PlayStation Store ab: Neben GTA IV und EA Sports FC 27 befinden sich mit der NBA 2K27 Ultra Edition und NBA 2K27 Deluxe Edition gleich zwei höherpreisige Varianten des Basketballspiels an der Spitze.

Bemerkenswert ist dabei vor allem die Zahlungsbereitschaft für die Premium-Editionen. Die NBA 2K27 Ultra Edition kostet im deutschen PlayStation Store 149,99 Euro, während für die Deluxe Edition 99,99 Euro aufgerufen werden.

Teure Editionen finden ihre Käufer

Die Ultra Edition ist die teuerste Version von NBA 2K27 und enthält neben 135.000 VC verschiedene MyTEAM- und Meine-KARRIERE-Inhalte sowie den Saison-1-Pro-Pass und Pro-Pässe für die Seasons 7 bis 9. Käufer erhalten zudem bis zu sieben Tage Early Access.

Die Deluxe Edition kostet 99,99 Euro und beinhaltet unter anderem 100.000 VC sowie zusätzliche Inhalte für MyTEAM und Meine-KARRIERE. Die reguläre Standard Edition wird dagegen für 79,99 Euro angeboten.

Dass ausgerechnet beide teureren NBA-2K27-Versionen zu den derzeit besonders stark vorbestellten PS5-Spielen zählen, ist angesichts der anhaltenden Diskussionen über steigende Spielepreise bemerkenswert.

Auch EA Sports FC 27 erreicht neue Preisregionen

Noch deutlicher wird die Entwicklung bei EA Sports FC 27. Die neue Ultimate Plus Edition kostet in Deutschland 159,99 Euro und damit doppelt so viel wie die Standard Edition für 79,99 Euro. Die Ultimate Edition liegt bei 109,99 Euro.

Für den Aufpreis enthält Ultimate Plus unter anderem bis zu sieben Tage Early Access, Premium-Pässe für die Seasons 1 bis 5 und insgesamt 10.000 FC Points, die über fünf Monate verteilt werden.

Die hohen Preise sorgen bereits für Diskussionen. International wird die Ultimate Plus Edition für 149,99 Dollar angeboten und hat nach ihrer Enthüllung Kritik von Spielern ausgelöst.

Premium-Editionen trotz hoher Preise gefragt

Damit liefert die aktuelle Vorbesteller-Situation ein interessantes Bild. Während höhere Preise und kostspielige Premium-Versionen regelmäßig für Kritik sorgen, scheinen gerade die umfangreichsten Ausgaben der großen Sportspiele trotzdem auf eine zahlungsbereite Zielgruppe zu treffen.

Bei NBA 2K27 schafft es nicht nur das Spiel selbst nach vorne, sondern gleich zwei unterschiedliche Premium-Editionen. Gleichzeitig gehört auch EA Sports FC 27 zu den gefragten Vorbestellungen.

Zumindest momentan scheint der Preis damit nicht zwangsläufig die größte Hürde zu sein – selbst wenn für die teuersten Varianten 150 bis 160 Euro verlangt werden.