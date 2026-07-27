PlayStation 5: Bis zu 160 Euro pro Spiel – Spieler stürmen auf die teuersten Editionen

Ein interessanter Trend zeichnet sich derzeit bei den meistvorbestellten PS5-Spielen im PlayStation Store ab: Neben GTA IV und EA Sports FC 27 befinden sich mit der NBA 2K27 Ultra Edition und NBA 2K27 Deluxe Edition gleich zwei höherpreisige Varianten des Basketballspiels an der Spitze.
Bemerkenswert ist dabei vor allem die Zahlungsbereitschaft für die Premium-Editionen. Die NBA 2K27 Ultra Edition kostet im deutschen PlayStation Store 149,99 Euro, während für die Deluxe Edition 99,99 Euro aufgerufen werden.
Teure Editionen finden ihre Käufer
Die Ultra Edition ist die teuerste Version von NBA 2K27 und enthält neben 135.000 VC verschiedene MyTEAM- und Meine-KARRIERE-Inhalte sowie den Saison-1-Pro-Pass und Pro-Pässe für die Seasons 7 bis 9. Käufer erhalten zudem bis zu sieben Tage Early Access.
Die Deluxe Edition kostet 99,99 Euro und beinhaltet unter anderem 100.000 VC sowie zusätzliche Inhalte für MyTEAM und Meine-KARRIERE. Die reguläre Standard Edition wird dagegen für 79,99 Euro angeboten.
Dass ausgerechnet beide teureren NBA-2K27-Versionen zu den derzeit besonders stark vorbestellten PS5-Spielen zählen, ist angesichts der anhaltenden Diskussionen über steigende Spielepreise bemerkenswert.
Auch EA Sports FC 27 erreicht neue Preisregionen
Noch deutlicher wird die Entwicklung bei EA Sports FC 27. Die neue Ultimate Plus Edition kostet in Deutschland 159,99 Euro und damit doppelt so viel wie die Standard Edition für 79,99 Euro. Die Ultimate Edition liegt bei 109,99 Euro.
Für den Aufpreis enthält Ultimate Plus unter anderem bis zu sieben Tage Early Access, Premium-Pässe für die Seasons 1 bis 5 und insgesamt 10.000 FC Points, die über fünf Monate verteilt werden.
Die hohen Preise sorgen bereits für Diskussionen. International wird die Ultimate Plus Edition für 149,99 Dollar angeboten und hat nach ihrer Enthüllung Kritik von Spielern ausgelöst.
Premium-Editionen trotz hoher Preise gefragt
Damit liefert die aktuelle Vorbesteller-Situation ein interessantes Bild. Während höhere Preise und kostspielige Premium-Versionen regelmäßig für Kritik sorgen, scheinen gerade die umfangreichsten Ausgaben der großen Sportspiele trotzdem auf eine zahlungsbereite Zielgruppe zu treffen.
Bei NBA 2K27 schafft es nicht nur das Spiel selbst nach vorne, sondern gleich zwei unterschiedliche Premium-Editionen. Gleichzeitig gehört auch EA Sports FC 27 zu den gefragten Vorbestellungen.
Zumindest momentan scheint der Preis damit nicht zwangsläufig die größte Hürde zu sein – selbst wenn für die teuersten Varianten 150 bis 160 Euro verlangt werden.
34 Kommentare AddedMitdiskutieren
Joa, und ich kaufe nur die Standard-Version im Sale, wenn mich ein Spiel interessiert. Mein letzter Vollpreiskauf war Armored Core VI.
Wenn der Gegenwert drin ist mit Statuen,späteren DLC,artbook und co warum nicht.
Das würde ich nicht mal geschenkt spielen.
7jähriger Nachbar will sich Sackboy vom Taschengeld kaufen.
Playstation wünscht kundenfreundliche 70,- für ein 6 Jahre altes Spiel.
Die Disk bei Amazon kostet 35,-
Noch Fragen?
Ich bin froh, ihm damals meine PS5 mit Laufwerk vermacht zu haben.
(Hat er mir vom Taschengeld für 150 abgekauft, als ich mir die Pro nebst Laufwerk bei Otto geholt habe). Übrigens ein prima Blue Ray Player.
Irgendwie läuft alles schief in der Branche. So ist sie bestimmt nicht zu retten.
Man kauft 160€ teuere Version wo man den Bonus über 5 Monate verteilt bekommt.
Warum kauft man nicht gleich Standard Version und für das restliche Geld gleich die Punkte oder Packs dazu und man hat den Bonus sofort!?
Keine Ahnung. Ich gebe auf, interessiert mich das alles nicht mehr.
Von der ganzen Industrie erwarte ich einfach gar nichts mehr. Und wenn dann so eine Perle wie Crimson Desert auftaucht, genieße ich es einfach und gut ist. Und wenn nicht, dann spiele ich das worauf ich Lust habe.
Wenn die Mehrheit es so will, und alles digital, und Abo, und Haufen Microtransaktionen (auch optional!) haben will, dann sei es so!
Siehst du ja am Artikel. Es liegt halt am Kunden. Genauso liegt es am Kunden das Microtransaktionen funktionieren und genauso liegts am Kunden dass alles immer richtung digital geht.
Kommt halt darauf an was dabei ist und obs Limitiert ist.
ja wem es das Wert ist warum nicht 🤷🏻♂️ jeden das seine 😅