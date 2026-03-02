PlayStation 5: Bluepoint‑Chaos: Warum sogar das God‑of‑War‑Projekt scheiterte

Die Schließung von Bluepoint Games sorgt weiter für Diskussionen, und neue Informationen werfen ein Licht auf das zuvor geplante Projekt des Studios.
Laut einem Bericht von Bloomberg wollte Bluepoint nach God of War Ragnarök ein eigenes Spiel entwickeln – ein Live‑Service‑Spin‑off im God of War-Universum. Atreus sollte dabei im Totenreich Hades landen, verschiedene Versionen der Figuren sollten spielbar sein, und „eine Art“ Koop war vorgesehen.
Auch fortlaufende Inhalte waren Teil der frühen Planung.
Das Projekt stand jedoch von Beginn an unter schwierigen Bedingungen. Bluepoint hatte keinerlei Erfahrung mit Live‑Service‑Design und war als Studio vergleichsweise klein. Trotz Unterstützung von Sony Santa Monica kam die Entwicklung kaum voran.
Intern soll es zudem Widerstand gegeben haben: Einige Mitarbeiter wollten lieber ein klassisches Singleplayer‑Projekt im Stil von Demon’s Souls oder Ragnarök entwickeln.
Sony zog Anfang 2025 die Reißleine und stellte das Projekt ein. Offiziell hieß es, man suche nach einer neuen Aufgabe für das Studio.
Parallel dazu wurde Bluepoints angebliches Bloodborne‑Remake von FromSoftware abgelehnt.
In der Folge soll das Team alternative Pitches eingereicht haben, darunter ein Ghost of Tsushima-Spin‑off und eine modernisierte Version des Shadow of the Colossus-Remakes.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Man könnte echt meinen, die Gaming Industrie steckt momentan in der Krise
Der Einfluss Sonys scheint sich einfach katastrophal auf Bluepoint ausgewirkt zu haben, FromSoftware hat sich auch mit der Absage an Bloodborne nicht mit Ruhm bekleckert, stattdessen kommt ein Duskbloods auf der Switch, lächerlich 👎, hätte alles vermieden werden können.
Es wird wshrscheinlich nie ein Bloodborne-Remake geben. Sonst hätte Ftomsoftware schon lange etwas gemacht. Das man „keine Zeit habe“ wegen anderen Projekten ist für mich nur eine Ausrede. Msn hat für jedes mögliche Miniprojekt Zeit aber für ein Remake wo im vergleich zu einen komplett neuen Spiel keine grosse Sache ist hat man dann keine Zeit? Ja wers glaubt.
Wieso darf From Software sowas ablehnen? Das ist eine Sony-IP, dachte ich
Weil Myasski nicht will, dass jemand anders ausser Fromsoftware etwas an Bloodborne macht. Sony hat den wunsch einfach aktzeptiert. Aber sie müssten es theoretisch nicht.
Dämlich. Dann lieber das Studio schließen 🤦🏻♂️
Was meinst du jetzt? Welches Studio?
Also so ein Team und Studio in ein Live-Service-Projekt zu zwingen…wow…was eine Entscheidung. Wenn BB nicht möglich ist…gibt es doch genügend andere Marken.
Kann Miyazaki im Bezug auf BB fast bisschen verstehen. ABER dann mach doch bitte irgendwas damit und nicht jetzt das 2 MP spiel nacheinander 🙁
Sony übt eindeutig viel zu viel Macht auf seine eigenen Studios aus.
Anstatt einfach mal die Studios das machen zu lassen was sie wollen und gut drin sind , wird einfach strikt vorgegeben was man zu tun hat .
Bluepoint zu schließen war ein großer Fehler , und der Druck der jetzt dadurch bei den anderen Studios aufgebaut wird , macht die gesamte Situation für die Entwickler Teams nicht gerade besser.