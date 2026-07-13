PlayStation 5: Britischer Handelsverband kritisiert Sonys Disc-Aus scharf

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Der britische Handelsverband ERA kritisiert Sonys geplanten Abschied von physischen PlayStation-Spielen.

Die Kritik an Sonys Entscheidung, ab 2028 keine physischen PlayStation-Spiele mehr zu produzieren, wächst weiter. Nun hat sich auch die britische Entertainment Retailers Association (ERA) deutlich gegen den Schritt ausgesprochen.

ERA-Geschäftsführerin Kim Bayley bezeichnete die Entscheidung als einen „Sieg der Unternehmensbequemlichkeit über die Wahlfreiheit der Verbraucher“. Millionen Spieler würden sich weiterhin bewusst für physische Spiele entscheiden, da diese verschenkt, gesammelt, weiterverkauft oder langfristig archiviert werden könnten. Digitale Lizenzen böten viele dieser Möglichkeiten nicht.

Nach Angaben der ERA zeigen Marktdaten, dass ein Viertel der unter 25-Jährigen weiterhin Spiele auf Disc kauft. Zudem habe der britische Markt für physische Videospiele im vergangenen Jahr einen Wert von über 300 Millionen Pfund erreicht. Aus Sicht des Verbands belege dies, dass weiterhin eine große und engagierte Zielgruppe für Box-Versionen existiere.

Der Verband fordert deshalb, digitale Vertriebswege als Ergänzung und nicht als Ersatz physischer Datenträger zu betrachten. Eine Einschränkung der Kaufoptionen schade sowohl den Verbrauchern als auch dem Einzelhandel und könne sich langfristig negativ auf die Erhaltung von Videospielen auswirken.

Unterdessen hatte EU-Kommissar Michael McGrath zuletzt erklärt, dass Spielehersteller grundsätzlich frei entscheiden können, ob sie ihre Titel physisch oder ausschließlich digital vertreiben – solange die geltenden Gesetze eingehalten werden.

Die Debatte hält dennoch an. Eine Petition gegen das geplante Disc-Aus hat inzwischen mehr als 300.000 Unterschriften gesammelt. Gleichzeitig bereitet Sonys größter Produktionsstandort in Österreich bereits die Umstellung auf andere Fertigungsbereiche vor und investiert künftig unter anderem in die Produktion optischer Mikrolinsen.

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15 Kommentare Added

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  2. CodeX 67560 XP Romper Domper Stomper | 13.07.2026 - 17:29 Uhr

    Für die Gebrauchtspiele Händler ist das natürlich ein Schlag in die Fresse.
    Das war Netflix für die Videotheken Betreiber aber auch.

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    • AnCaptain4u 280985 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 13.07.2026 - 17:34 Uhr
      Antwort auf CodeX

      Gebrauchtspielhändler? Muss man mal schauen. Es sind etliche Konsolen-Produktionen beendet worden und trotzdem läuft ja das Geschäft (zusätzlich mit Retrobörsen, Flohmarkt usw).

      Es geht viel mehr um den gesamten Einzelhandel (im UK vor Allem der Online-Handel), der bisher Videospiele verkauft hat. Wenn Sony keine Alternativen anbietet, war es das für diverse Bereiche außer Guthabenkarten.

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      • CodeX 67560 XP Romper Domper Stomper | 13.07.2026 - 17:45 Uhr
        Antwort auf AnCaptain4u

        Die können weiterhin Spiele verkaufen aber eben digital.

        Für mich, der seit Jahren nur digital kauft hat es vielleicht auch Vorteile
        Aktuell kann ich nur im PSN Store kaufen.

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  3. JohnWick 111605 XP Scorpio King Rang 1 | 13.07.2026 - 17:37 Uhr

    Sony hat definitiv mal so gar keine Auswirkungen ihrer Entscheidung bis zu Ende gedacht .
    Die Kreise die dieses Thema zieht werden immer größer .

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    • Kenty 269570 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 13.07.2026 - 18:01 Uhr
      Antwort auf JohnWick

      Das finde ich auch gut. Wenn Sony uns nicht diesen unabsichtlichen Gefallen getan hätte wäre das Thema digitaler Käufer vielleicht einfach so still und heimlich weitergelaufen. Aber jetzt gibt’s überall Feuer!

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      • Katanameister 497100 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 13.07.2026 - 18:04 Uhr
        Antwort auf Kenty

        Das kommt uns allen mehr als gelegen, nur nicht nachlassen und den Druck aufrecht erhalten.

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  4. Kitomy 104825 XP Elite User | 13.07.2026 - 17:47 Uhr

    In GB verständlich, da man hier immerhin auch die Zahlen dazu hat.

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  8. Phonic 303525 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 13.07.2026 - 18:46 Uhr

    Sie haben nicht Unrecht aber denen geht es auch weniger um die Verbraucher als um den eigenen Geldbeutel

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  9. Lord Hektor 404280 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 13.07.2026 - 19:10 Uhr

    Sony bekommt aber wirklich von allen Seiten Kritik, vlt geht noch was für die Disc.

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