PlayStation 5: Britischer Handelsverband kritisiert Sonys Disc-Aus scharf

Die Kritik an Sonys Entscheidung, ab 2028 keine physischen PlayStation-Spiele mehr zu produzieren, wächst weiter. Nun hat sich auch die britische Entertainment Retailers Association (ERA) deutlich gegen den Schritt ausgesprochen.

ERA-Geschäftsführerin Kim Bayley bezeichnete die Entscheidung als einen „Sieg der Unternehmensbequemlichkeit über die Wahlfreiheit der Verbraucher“. Millionen Spieler würden sich weiterhin bewusst für physische Spiele entscheiden, da diese verschenkt, gesammelt, weiterverkauft oder langfristig archiviert werden könnten. Digitale Lizenzen böten viele dieser Möglichkeiten nicht.

Nach Angaben der ERA zeigen Marktdaten, dass ein Viertel der unter 25-Jährigen weiterhin Spiele auf Disc kauft. Zudem habe der britische Markt für physische Videospiele im vergangenen Jahr einen Wert von über 300 Millionen Pfund erreicht. Aus Sicht des Verbands belege dies, dass weiterhin eine große und engagierte Zielgruppe für Box-Versionen existiere.

Der Verband fordert deshalb, digitale Vertriebswege als Ergänzung und nicht als Ersatz physischer Datenträger zu betrachten. Eine Einschränkung der Kaufoptionen schade sowohl den Verbrauchern als auch dem Einzelhandel und könne sich langfristig negativ auf die Erhaltung von Videospielen auswirken.

Unterdessen hatte EU-Kommissar Michael McGrath zuletzt erklärt, dass Spielehersteller grundsätzlich frei entscheiden können, ob sie ihre Titel physisch oder ausschließlich digital vertreiben – solange die geltenden Gesetze eingehalten werden.

Die Debatte hält dennoch an. Eine Petition gegen das geplante Disc-Aus hat inzwischen mehr als 300.000 Unterschriften gesammelt. Gleichzeitig bereitet Sonys größter Produktionsstandort in Österreich bereits die Umstellung auf andere Fertigungsbereiche vor und investiert künftig unter anderem in die Produktion optischer Mikrolinsen.