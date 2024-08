PlayStation 5: Bruchlandung! 25.000 Concord-Spiele verkauft

Concord konnte in den vergangenen Wochen nur mit schockierenden Nachrichten auf sich aufmerksam machen. Vor allem der fast nicht vorhandene Andrang für das Spiel während der Beta-Phase wurde überall heiß diskutiert.

Mittlerweile ist das Spiel auf der PlayStation 5 und dem PC angekommen, erhält durchschnittliche bis durchwachsene Wertungen und vieles mehr. Aber es kommt noch dicker! Denn wie Analysten jetzt berechnet haben, konnte sich Concord gerade einmal 25.000 Mal verkaufen. Dabei teilen sich die enttäuschenden Verkäufe wie folgt auf: 10.000 Steam, 15.000 PlayStation 5.

IGN berichtet: „Andere Analysten konnten mir einen kleinen Einblick in die PlayStation-Seite geben.“

„Laut dem Circana-Analysten Mat Piscatella, der sich auf den Player Engagement Tracker von Circana beruft, lag Concord am Montag, den 26. August, auf Platz 147 der täglich aktiven PS5-Spieler in den USA, wobei weniger als 0,2 % der aktiven PS5-Spieler am Montag das Spiel spielten.“

„Und der Analyst Simon Carless, der den Newsletter von GameDiscover.co verfasst, schätzt, dass die Gesamtverkäufe von Concord bei etwa 10.000 Einheiten auf Steam und etwa 15.000 auf PlayStation liegen (er antwortete auf meine E-Mail am Mittwoch, 28. August 2024).“