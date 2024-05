PlayStation 5: Bungie-CTO wird Head of Technology

Nach mehr als 14 Jahren übernimmt Luis Villegas eine neue Rolle. Der bisherige Chief Technology Officer hat Bungie verlassen und wird Head of Technology, Creative and Services bei PlayStation.

Die Neuigkeit verkündete er über das Karrierenetzwerk von LinkedIn.

Villegas schrieb: „Ich freue mich sehr, bekannt geben zu können, dass ich bei PlayStation die Position des Head of Technology, Creative and Services übernommen habe. In meiner neuen Rolle werde ich der CTO von PlayStation für den Content-Bereich sein und die großartigen Teams unterstützen, die die PlayStation-Spiele zu den besten ihrer Klasse machen.“

„Ich fühle mich unglaublich glücklich, weil ich in meiner neuen Rolle weiterhin eng mit meiner Bungie-Familie zusammenarbeiten kann. Ich möchte mich bei all meinen Bungie-Freunden und der Geschäftsführung dafür bedanken, dass sie mich bei meinem neuen Abenteuer unterstützen, und bei den großartigen Menschen bei PlayStation für den herzlichen Empfang in den letzten Wochen.“