PlayStation 5: Call of Duty: Black Ops und Black Ops 2 im Juli auch für PlayStation

Die Veröffentlichung von Call of Duty: Black Ops und Call of Duty: Black Ops 2 für PlayStation wurde offiziell bestätigt.
Verantwortlich für die Portierungen ist das Studio Iron Galaxy, das die beiden Shooter-Klassiker im Juli auf Sonys Plattformen bringen wird. Beide Spiele enthalten laut Ankündigung sämtliche Kerninhalte der Originalversionen, darunter die Kampagne, den Mehrspielermodus sowie den beliebten Zombies-Modus.
Offen bleibt derzeit jedoch, für welche PlayStation-Generationen die Neuveröffentlichungen erscheinen werden. Bislang wurde nicht bekannt gegeben, ob die Titel ausschließlich für die PlayStation 5 oder zusätzlich auch für die PlayStation 4 veröffentlicht werden.
Ebenso fehlen aktuell noch konkrete Informationen zum Preis sowie zum genauen Veröffentlichungstermin innerhalb des Monats Juli.
Weitere Details dürften in den kommenden Wochen folgen.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das sollte die Lobbys dieser Spiele wieder ordentlich füllen.
Habe alle drei Teile erst letzte Woche nochmal durchgespielt. MP ist komplett leer, gerade bei Teil 2 war der Zombie Modus noch gut. Fände ich wirklich gut wenn wieder ein paar spielen.
Testen werde ich es. Wenn es aber Lobbys mit der ps3 gibt kannste das Spiel sofort vergessen. Fand auch schon bo4 letzten Sommer auf den alten Konsolen schon echt gruselig was cheater angeht
Eine etwas höher aufgelöste Version für Xbox würde ich begrüßen, es ist aber klar warum die PS da Priorität hat.
Das ist ein Port. Wenn die PS version besser sein sollte, wird die XBOX version ebenfalls einen identischen Version erhalten.
Derzeit laeuft die alte BS version auf Series X mit Upscaler 4k von 720p oder so
FPS 60
Sollte die PS version eine bessere Version erhalten wird die XBOX version ebenfalls geupdatet. Die haben keine Infos genannt aber auf Twitter wird so diskutiert als ob die PS einen remaster erhaelt 😀
Sie werden nicht ein extra Team engagiert haben um es in 720p zu portieren 😄
Ist allerdings ja auch nicht der erste Titel der auf PS noch eine 1080p+ Version bekommen hat. Street Fighter 4, Injustice… Allerdings hat die Auflösungserhöhung auf die alte Version der Optik nicht zwingend gut getan.
Ja endlich was zum zocken 😁
Puuh Black Ops 2 und ein neues GTA gibt mir ein paar Flashbacks 😭
Also wenn sie sich schon die Mühe machen, hätten sie es ruhig auf allen Platformen veröffentlichen können🙃
Na hoffentlich auch für die Xbox. sonst back to the roots dieses Jahr: Black Ops, Halo, GTA was will man mehr
Hab schon genug Zeit mit den Teilen verbracht.