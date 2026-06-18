PlayStation 5: Call of Duty: Black Ops und Black Ops 2 im Juli auch für PlayStation

Die ersten beiden Call of Duty: Black-Ops-Klassiker werden im Juli auch für PlayStation veröffentlicht.

Die Veröffentlichung von Call of Duty: Black Ops und Call of Duty: Black Ops 2 für PlayStation wurde offiziell bestätigt.

Verantwortlich für die Portierungen ist das Studio Iron Galaxy, das die beiden Shooter-Klassiker im Juli auf Sonys Plattformen bringen wird. Beide Spiele enthalten laut Ankündigung sämtliche Kerninhalte der Originalversionen, darunter die Kampagne, den Mehrspielermodus sowie den beliebten Zombies-Modus.

Offen bleibt derzeit jedoch, für welche PlayStation-Generationen die Neuveröffentlichungen erscheinen werden. Bislang wurde nicht bekannt gegeben, ob die Titel ausschließlich für die PlayStation 5 oder zusätzlich auch für die PlayStation 4 veröffentlicht werden.

Ebenso fehlen aktuell noch konkrete Informationen zum Preis sowie zum genauen Veröffentlichungstermin innerhalb des Monats Juli.

Weitere Details dürften in den kommenden Wochen folgen.