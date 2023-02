PlayStation 5: Call of Duty finanziert teilweise Sonys First-Party-Spiele

Sony fürchtet offenbar nicht nur seine Marktdominanz zu verlieren, wenn Activision Blizzard zu Microsoft gehört. Die Angst vor dem Verlust von Call of Duty auf PlayStation, könnte auch teilweise die Finanzierung eigener First-Party-Spiele verringern.

Sony selbst stellte diese Behauptung in einer Antwort an die CMA in Phase 1 auf, wie Derek Strickland von Tweaktown entdeckte. Zwar wurde Call of Duty nicht explizit genannt und andere Spiele schließt das sicherlich ebenfalls mit ein, doch die Shooter-Reihe zählt ohne jeden Zweifel zu den umsatzstärksten Spielen im Jahr.

Dazu heißt es von Sony im Bericht: „Dies wiederum würde auch die potenzielle Einnahme aus der Produktion innovativer First-Party-Spiele verringern und damit die Fähigkeit und den Anreiz von SIE schmälern, in neue Spiele zu investieren.“

Während Microsoft deutlich macht, dass man Call of Duty auf immer mehr Plattformen bringen will, hat man bei Sony trotz Zusagen und dem Angebot einer Vereinbarung wohl Angst, dass die teilweise Finanzierung von eigenen First-Party-Spielen dadurch betroffen sein könnte.