PlayStation 5: Call of Duty Popularität könnte zum Konsolenwechsel bewegen

Der Abschluss der Übernahme von Activision durch Microsoft schreitet immer weiter voran und soll bis Juli 2023 abgeschlossen sein. Im Rahmen dieses Prozesses wurden in Brasilien mehrere große Spieleunternehmen zu ihren Gedanken bezüglich des Deals befragt.

Während die meisten der Unternehmen wenig bis gar nichts an der Übernahme auszusetzen hatten, äußerte SONY einiges an Kritik, welche auch auf die Shooter-Reihe Call of Duty abzielte.

Laut SONY sei die Popularität des Shooters so hoch, dass es selbst mit gleichen finanziellen Aufwendungen quasi unmöglich sei, diese durch ein Konkurrenzprodukt aufzuholen. Sogar die Wahl der Konsole werde von der Marke beeinflusst.

„Laut einer Studie aus dem Jahr 2019 ist die Bedeutung von Call of Duty für die Unterhaltungsbranche im Allgemeinen unbeschreiblich. Die Marke war die einzige Videospiel-IP, die es bei den Fans in die Top 10 aller Unterhaltungsmarken schaffte und mit Größen wie Star Wars, Game of Thrones, Harry Potter und Herr der Ringe mithalten konnte.“

„Call of Duty ist so beliebt, dass es die Wahl der Konsole der Benutzer beeinflusst, und sein Netzwerk treuer Benutzer ist so tief verwurzelt, dass, selbst wenn ein Konkurrent das Budget für die Entwicklung eines ähnlichen Produkts hätte, dieser nicht in der Lage wäre mitzuhalten. Die Entwicklung jeder jährlichen Call of Duty-Veröffentlichung dauert ungefähr 3-5 Jahre. Da Activision ein Call of Duty-Spiel pro Jahr veröffentlicht, entspricht dies einer jährlichen Investition von Hunderten von Millionen Dollar.“

„Ungefähr 1.200 Personen arbeiten an jeder Version und weitere 1.500 sind an Veröffentlichung und Vertrieb beteiligt. Somit hat allein Call of Duty mehr Entwickler, als die meisten Spielefirmen in ihrem gesamten Entwicklungsportfolio beschäftigen, sogar AAA-Studios.“

„Außerdem erwartet Activision angesichts seiner Pläne, bis 2021 2.000 zusätzliche Entwickler einzustellen, wahrscheinlich, dass Call of Duty in Zukunft noch erfolgreicher wird.“

„Kein anderer Entwickler kann das gleiche Maß an Ressourcen und Fachwissen in die Spieleentwicklung investieren. Selbst wenn sie könnten, Call of Duty ist zu fest verankert, sodass kein Rivale – egal wie relevant – aufholen kann.“