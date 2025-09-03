PlayStation 5: Capcom: PS5-Preisbarriere stellt eine Herausforderung dar

Der hohe Preis der PS5-Konsole ist laut Capcom-Präsident eine „unerwartet große“ Hürde für den Verkauf von Monster Hunter: Wilds!

Capcoms Präsident Haruhiro Tsujimoto hat in einem Interview mit der Wirtschaftszeitung Nikkei erklärt, dass der hohe Preis der PlayStation 5-Konsole eine unerwartet große Hürde für die Verkaufszahlen von Monster Hunter Wilds darstellt.

Obwohl das Spiel in den ersten Wochen nach der Veröffentlichung exzellent verkaufte, stagniert der Absatz inzwischen. Laut Tsujimoto liegt dies unter anderem daran, dass die PS5 als Hauptplattform für Monster Hunter Wilds gewählt wurde, deren Anschaffungskosten inklusive Zubehör und Abonnements bei etwa 100.000 Yen liegen.

Diese Summe sei insbesondere für jüngere Spieler schwer aufzubringen und stelle nicht nur in Japan, sondern auch international ein Problem dar.

„Zunächst einmal haben wir eine Erfolgsbilanz von insgesamt 28,5 Millionen verkauften Exemplaren von Monster Hunter: World“, sagte Tsujimoto. „Wir müssen Monster Hunter Wilds auf eine Weise bewerben, die diese Nutzerbasis effektiv anspricht“. „Einer der wichtigsten Punkte ist in diesem Fall der Preis. Monster Hunter: World, das seit etwa sieben Jahren auf dem Markt ist, wird derzeit für 9,90 Dollar verkauft. Im Vergleich dazu kostet Monster Hunter Wilds 70 Dollar. Wie viele Nutzer werden es zu diesem Preis kaufen?“

Tsujimoto gab zu, dass es eine „PS5-Barriere“ gibt, insbesondere in Bezug auf den Preis, was die Fortsetzung des anfänglichen Erfolgs von Monster Hunter Wilds auf der PS5 betrifft, nachdem das Spiel 10 Millionen Mal verkauft wurde. Er verweist auf den Preis von 80.000 Yen für die PS5, der sich zum Zeitpunkt des Kaufs mit einem Abo und Software auf etwa 100.000 Yen beläuft, und vergleicht ihn mit dem Preis von 49.980 Yen für die Nintendo Switch 2.

„Wir haben aber auch festgestellt, dass die ‚PS5-Barriere‘ unerwartet hoch ist. Die Konsole kostet etwa 80.000 Yen in japanischen Yen. Wenn man die Kosten für die Software und die monatlichen Abonnements einbezieht, kommt man auf etwa 100.000 Yen zum Zeitpunkt des Kaufs. Das ist kein Betrag, der leicht zu erreichen ist, vor allem nicht für jüngere Generationen. Diese Situation ist nicht auf Japan beschränkt, sondern ist auch in Übersee ähnlich.

Tsujimoto gab bekannt, dass sich Monster Hunter Wilds mehr als 10 Millionen Mal verkauft hat. Zum Vergleich: 28,5 Millionen Exemplare wurden von Monster Hunter: World verkauft.

Monster Hunter Wilds ist für PC, PS5 und Xbox Series X/S erhältlich.