PlayStation 5: CI Games CEO warnt vor dem Ende physischer Spiele

Der CEO von CI Games, Marek Tyminski, hat sich deutlich zur Zukunft physischer Spieleveröffentlichungen geäußert und dabei vor einem zunehmenden Druck auf klassische Disc-Releases gewarnt.
In seinem Statement beschreibt er, dass die Entwicklung hin zu rein digitalen Veröffentlichungen die Branche spürbar verändert.
Besonders der Umstand, dass große Titel zunehmend ohne physische Version erscheinen könnten, beschleunige diesen Wandel zusätzlich.
Tyminski betont, dass physische Spiele im Vergleich zu digitalen Verkäufen deutlich geringere Margen für Entwickler bieten, längere Produktionszeiten erfordern und zusätzliche logistische Kosten verursachen.
Unter den aktuellen Marktbedingungen sei es für viele Studios daher immer schwieriger, physische Releases wirtschaftlich zu rechtfertigen.
Gleichzeitig bestätigt er, dass Lords of the Fallen II weiterhin für eine physische Veröffentlichung geplant ist, auch wenn diese Entscheidung aus geschäftlicher Sicht zunehmend schwieriger werde. Der Anteil physischer Verkäufe liege inzwischen deutlich unter 20 Prozent.
Darüber hinaus äußert er Bedenken hinsichtlich des stationären Handels. Sollte Software als Hauptprodukt im Einzelhandel wegfallen, könnten sich auch die Geschäftsmodelle großer Retailer stark verändern.
19 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mal sehen ob die Warnung Früchte trägt 😁
Natürlich nicht …
Marek Tymiński spricht hier eine harte, ökonomische Wahrheit aus, die man nicht ignorieren kann. Margen und Logistik sind für Publisher heute echte Herausforderungen. Doch genau hier liegt die riesige Chance für Microsoft: Während die Konkurrenz ihre Kunden immer stärker in rein digitale Ökosysteme drängt, könnte Xbox mit Project Helix ein echtes Statement setzen.
Stellt euch vor, Microsoft geht „All-In“ bei der Disc-Unterstützung – und sei es nur über ein optionales Laufwerk. Das wäre der ultimative Schachzug im Plattform-Krieg. Ein klares „In Your Face“ in Richtung Sony, das die Herzen der Sammler und Traditions-Gamer im Sturm erobern würde. Wenn die Box die letzte Bastion für physische Medien bleibt, werden viele „PlayStation-Ponys“ ihre Loyalität ganz schnell überdenken. Wahlfreiheit ist der wertvollste Service, den man einem Konsumenten bieten kann. Wer die physische Disc ehrt, gewinnt die Community!
Wow das könnte was werden👍🏼
Ich kann es nicht mehr hören. Die Disc sind doch schon lang tot. Ich hoffe Microsoft bittet das in der nächsten Generation nicht mehr an.
Das wird nix, höchstens noch nen Discdrive in der nextgen für die ältere Sammlung Spiele und Filme.
Externes Drive reicht ja. Dazu noch DISCs nicht mit einem Ablaufdatum versehen und alle sind Happy
Naja, aber dieses “ dazu noch Discs“ das wirds ja nicht mehr geben allem Anschein nach und zwar bei allen 3eien. MS/Sony/Nintendo, ich finds ok, auch wenn ich mir gerne die 90er zurückwünsche, aber das Leben ist kein du weisst schon. Mal gucken, vielleicht gibt’s nen Kompromiss von allen, abwarten und Tee ehm Games zocken.
Ich wünsche mir die 90er Anfang 2000er zurück wo es noch Spiele mit Deutscher Sprache gab. 🙂
Ehrlich gesagt hat mich das damals gar nicht so gejuckt, aber was ne geile Zeit❤️❤️
Könnten sie machen ja warum auch nicht?🙂
Den Kommentar kann ich so unterstreichen, weil das für jeden eine Option bieten würde.
„Der Anteil physischer Verkäufe liege inzwischen deutlich unter 20 Prozent.“
Wie war das nochmal mit „71% der Spieler wünschen sich Games auf Disk“?
Hab ja gesagt, dass die 1.600 Befragten nicht die Allgemeinheit abbilden
Nicht nur du. Aber gab ja Leute hier die glaubten dieser Umfrage xD
Da ist er nicht der Einzige. Sogar Sony Studios protestieren gegen Sonys D***move
In welcher Form?
Und bitte schreib jetzt nicht ND mit dem X Account Header.
Ich hoffe, dass der Druck gegen Sony weiter aufrecht erhalten wird und nicht nur in sinnlosem Gelaber enden wird.
Selbst wenn es immer schwieriger mit den physischen Medien wird und der Vertrieb immer mehr digital: es geht ja hauptsächlich darum, dass man das, was man käuflich erwirbt, auch besitzt!
Früher oder später wird es dazu kommen das spiele nur noch digital erscheinen