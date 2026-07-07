PlayStation 5: CI Games CEO warnt vor dem Ende physischer Spiele

CI Games CEO warnt vor dem Ende physischer Spiele: „Disk-Releases werden immer schwerer zu rechtfertigen“.

Der CEO von CI Games, Marek Tyminski, hat sich deutlich zur Zukunft physischer Spieleveröffentlichungen geäußert und dabei vor einem zunehmenden Druck auf klassische Disc-Releases gewarnt.

In seinem Statement beschreibt er, dass die Entwicklung hin zu rein digitalen Veröffentlichungen die Branche spürbar verändert.

Besonders der Umstand, dass große Titel zunehmend ohne physische Version erscheinen könnten, beschleunige diesen Wandel zusätzlich.

Tyminski betont, dass physische Spiele im Vergleich zu digitalen Verkäufen deutlich geringere Margen für Entwickler bieten, längere Produktionszeiten erfordern und zusätzliche logistische Kosten verursachen.

Unter den aktuellen Marktbedingungen sei es für viele Studios daher immer schwieriger, physische Releases wirtschaftlich zu rechtfertigen.

Gleichzeitig bestätigt er, dass Lords of the Fallen II weiterhin für eine physische Veröffentlichung geplant ist, auch wenn diese Entscheidung aus geschäftlicher Sicht zunehmend schwieriger werde. Der Anteil physischer Verkäufe liege inzwischen deutlich unter 20 Prozent.

Darüber hinaus äußert er Bedenken hinsichtlich des stationären Handels. Sollte Software als Hauptprodukt im Einzelhandel wegfallen, könnten sich auch die Geschäftsmodelle großer Retailer stark verändern.