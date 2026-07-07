PlayStation 5: CI Games CEO warnt vor dem Ende physischer Spiele

19 Autor: , in News / PlayStation 5
Übersicht

CI Games CEO warnt vor dem Ende physischer Spiele: „Disk-Releases werden immer schwerer zu rechtfertigen“.

Der CEO von CI Games, Marek Tyminski, hat sich deutlich zur Zukunft physischer Spieleveröffentlichungen geäußert und dabei vor einem zunehmenden Druck auf klassische Disc-Releases gewarnt.

In seinem Statement beschreibt er, dass die Entwicklung hin zu rein digitalen Veröffentlichungen die Branche spürbar verändert.

Besonders der Umstand, dass große Titel zunehmend ohne physische Version erscheinen könnten, beschleunige diesen Wandel zusätzlich.

Tyminski betont, dass physische Spiele im Vergleich zu digitalen Verkäufen deutlich geringere Margen für Entwickler bieten, längere Produktionszeiten erfordern und zusätzliche logistische Kosten verursachen.

Unter den aktuellen Marktbedingungen sei es für viele Studios daher immer schwieriger, physische Releases wirtschaftlich zu rechtfertigen.

Gleichzeitig bestätigt er, dass Lords of the Fallen II weiterhin für eine physische Veröffentlichung geplant ist, auch wenn diese Entscheidung aus geschäftlicher Sicht zunehmend schwieriger werde. Der Anteil physischer Verkäufe liege inzwischen deutlich unter 20 Prozent.

Darüber hinaus äußert er Bedenken hinsichtlich des stationären Handels. Sollte Software als Hauptprodukt im Einzelhandel wegfallen, könnten sich auch die Geschäftsmodelle großer Retailer stark verändern.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu PlayStation 5

19 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Beat1980 920 XP Neuling | 07.07.2026 - 15:06 Uhr

    Marek Tymiński spricht hier eine harte, ökonomische Wahrheit aus, die man nicht ignorieren kann. Margen und Logistik sind für Publisher heute echte Herausforderungen. Doch genau hier liegt die riesige Chance für Microsoft: Während die Konkurrenz ihre Kunden immer stärker in rein digitale Ökosysteme drängt, könnte Xbox mit Project Helix ein echtes Statement setzen.

    Stellt euch vor, Microsoft geht „All-In“ bei der Disc-Unterstützung – und sei es nur über ein optionales Laufwerk. Das wäre der ultimative Schachzug im Plattform-Krieg. Ein klares „In Your Face“ in Richtung Sony, das die Herzen der Sammler und Traditions-Gamer im Sturm erobern würde. Wenn die Box die letzte Bastion für physische Medien bleibt, werden viele „PlayStation-Ponys“ ihre Loyalität ganz schnell überdenken. Wahlfreiheit ist der wertvollste Service, den man einem Konsumenten bieten kann. Wer die physische Disc ehrt, gewinnt die Community!

    1
      • xbox one X 17985 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 07.07.2026 - 15:39 Uhr
        Antwort auf Teddofryo

        Ich kann es nicht mehr hören. Die Disc sind doch schon lang tot. Ich hoffe Microsoft bittet das in der nächsten Generation nicht mehr an.

        0
        • Teddofryo 140805 XP Master-at-Arms Bronze | 07.07.2026 - 15:45 Uhr
          Antwort auf xbox one X

          Das wird nix, höchstens noch nen Discdrive in der nextgen für die ältere Sammlung Spiele und Filme.

          0
          • AppleRedX 169715 XP First Star Onyx | 07.07.2026 - 15:47 Uhr
            Antwort auf Teddofryo

            Externes Drive reicht ja. Dazu noch DISCs nicht mit einem Ablaufdatum versehen und alle sind Happy

            2
            • Teddofryo 140805 XP Master-at-Arms Bronze | 07.07.2026 - 15:59 Uhr
              Antwort auf AppleRedX

              Naja, aber dieses “ dazu noch Discs“ das wirds ja nicht mehr geben allem Anschein nach und zwar bei allen 3eien. MS/Sony/Nintendo, ich finds ok, auch wenn ich mir gerne die 90er zurückwünsche, aber das Leben ist kein du weisst schon. Mal gucken, vielleicht gibt’s nen Kompromiss von allen, abwarten und Tee ehm Games zocken.

              0
              • xbox one X 17985 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 07.07.2026 - 17:28 Uhr
                Antwort auf Teddofryo

                Ich wünsche mir die 90er Anfang 2000er zurück wo es noch Spiele mit Deutscher Sprache gab. 🙂

                0
    • Mech77 136775 XP Elite-at-Arms Silber | 07.07.2026 - 17:19 Uhr
      Antwort auf Beat1980

      Den Kommentar kann ich so unterstreichen, weil das für jeden eine Option bieten würde.

      0
  3. DrFreaK666 311000 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 07.07.2026 - 15:06 Uhr

    „Der Anteil physischer Verkäufe liege inzwischen deutlich unter 20 Prozent.“

    Wie war das nochmal mit „71% der Spieler wünschen sich Games auf Disk“?
    Hab ja gesagt, dass die 1.600 Befragten nicht die Allgemeinheit abbilden

    4
  4. AppleRedX 169715 XP First Star Onyx | 07.07.2026 - 15:25 Uhr

    Da ist er nicht der Einzige. Sogar Sony Studios protestieren gegen Sonys D***move

    0
  5. Katanameister 489660 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 07.07.2026 - 16:35 Uhr

    Ich hoffe, dass der Druck gegen Sony weiter aufrecht erhalten wird und nicht nur in sinnlosem Gelaber enden wird.

    1
  6. Mech77 136775 XP Elite-at-Arms Silber | 07.07.2026 - 17:20 Uhr

    Selbst wenn es immer schwieriger mit den physischen Medien wird und der Vertrieb immer mehr digital: es geht ja hauptsächlich darum, dass man das, was man käuflich erwirbt, auch besitzt!

    0
  7. Ralle89 189055 XP Battle Rifle God | 07.07.2026 - 19:18 Uhr

    Früher oder später wird es dazu kommen das spiele nur noch digital erscheinen

    0

Hinterlasse eine Antwort