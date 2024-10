PlayStation 5: Cloud-Gaming-Service schießt gegen Pro-Konsole

Der Cloud-Gaming-Dienst Boosteroid schießt aktuell gegen die PlayStation 5 Pro und zeigt einen Vergleich zwischen dem eigenen Spieleservice und der neuen Konsole von SONY.

Wer darüber nachdenkt sich eine PlayStation 5 Pro für knapp 800 Euro zu holen, der solle doch vor seiner Entscheidung bedenken, dass Boosteroid doch eigentlich die bessere Wahl wäre.

Anstatt den Preis für einer PS5 Pro hinzublättern, könne man sich auch 47 Monate Boosteroid leisten. Dafür erhält man regelmäßig neue Spiele in einer Bibliothek aus mehreren Stores, anstatt nur wenige exklusive und teure im PlayStation Store.

Was meint ihr: Hat der Vergleich Hand und Fuß und wäre Boosteroid tatsächlich die bessere Wahl?

Thinking about getting a PS5 Pro? Before you decide, check out how Boosteroid stacks up against Sony’s console! We’ve highlighted the key points you won’t want to miss pic.twitter.com/ISvUm5XOLC

— Boosteroid Cloud Gaming (@Boosteroid_main) October 8, 2024