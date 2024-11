PlayStation 5: Cloud-Streaming Beta für Portal-Controller

Autor:, in / PlayStation 5

PlayStation Portal erhielt überraschend ein Update mit dem Cloud-Streaming in einer Beta möglich ist.

SONY erweitert die Funktion für seinen Portal-Controller. Mit dem neusten Update wurde eine Beta für Cloud-Streaming hinzugefügt.

In der Beta werden über 120 Spiele aus dem PlayStation Plus-Spielekatalog unterstützt, darunter Ghost of Tsushima, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales und Monster Hunter Rise. Sie werden in bis zu 1080p und 60fps gestreamt.

Für die Teilnahme, die unter anderem auch in Deutschland, Österreich und Schweiz möglich ist, benötigt man ein PlayStation Plus Premium-Abonnement.

Details zur Teilnahme und Einschränkungen in der Beta, findet ihr im PlayStation Blog.