PlayStation 5: Cloud Streaming startet diesen Monat

Im Hause Sony Interactive Entertainment tut sich etwas und das Resultat dürft ihr schon in wenigen Tagen betrachten, sofern ihr neben einer Xbox auch eine PlayStation 5 besitzt. Noch in diesem Monat werden PlayStation Plus Premium-Abonnenten für die PlayStation 5 Zugriff auf das neue Cloud Streaming erhalten.

Der Startschuss soll am 17. Oktober in Japan fallen, ehe ab dem 23. Oktober auch in Europa per Cloud Streaming gezockt werden kann und am 30. Oktober der nordamerikanische Markt in die Cloud folgt. Der komplette Umfang des Angebots ist bislang nicht bekannt, aber wie Hideaki Nishino, Senior VP für Platform Experience bei Sony Interactive Entertainment, erklärte, stünden ausgewählte PlayStation 5-Titel zum Abruf bereit.

Dazu gehören Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima, Mortal Kombat 11 und Saints Row IV. Wer sich in diesen Games mit DLCs und In-Game-Käufen eindecken möchte, kann dies auch beim PS5-Cloud-Streaming machen – beides wird verfügbar sein. Ebenso habt ihr die Gelegenheit, Spiele wie Hogwarts Legacy, The Witcher 3: Wild Hunt und The Callisto Protocol anzutesten.

Sony verkündet: „Ab diesem Monat werden wir den Cloud-Streaming-Zugang für unterstützte digitale PS5-Titel aus dem PlayStation Plus Game Catalog und Game Trials sowie für unterstützte Titel aus der PS5-Spielebibliothek, die PlayStation Plus Premium-Mitglieder besitzen, einführen.“ „Ausgewählte PS5-Spiele werden für das Streaming verfügbar sein, und wir planen, Hunderte von PS5-Titeln für diesen neuen Vorteil bereitzustellen.“

Gestreamt wird in einer Auflösung von wahlweise 4K, 1440p, 1080p und 720p mit 60 FPS und SDR oder HDR. Wer seine Erfolge und größten Momente festhalten möchte, kann auch während Spielens in der Cloud Screenshots aufnehmen und bis zu drei Minuten Videomaterial aufzeichnen. Beides wird anschließend in die Mediengalerie auf der PlayStation 5 geladen.