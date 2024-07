PlayStation 5: Concord Beta ein absoluter Reinfall   

Autor:, in / PlayStation 5

Am vergangenen Wochenende startete Sony mit der Concord Beta auf der PlayStation 5. Diese entpuppte sich von der Teilnehmerzahl als absoluter Reinfall.

Concord, der neue teambasierte First-Person-Shooter von Sony, hat am vergangenen Woche während der Beta vollkommen enttäuscht.

Vor allem die Spielerzahlen waren unterirdisch und erreichten auf dem PC via Steam einen „All Time Peak“ von nur 1124 Spielern. In der Regel waren weltweit immer um die 100 bis 200 Leute online, die Concord am PC gespielt haben.

Zwar handelte es sich hier um eine geschlossene Beta, dennoch gab es „Freunde“-Codes, mit denen man bis zu vier weitere Spieler auch ohne Vorbestellung einladen konnte. Das Interesse an Concord scheint jedenfalls nach diesen Zahlen nicht sonderlich groß zu sein.

Am 18. Juli 2024 startet jedoch die offene Concord Beta. Hier bleibt nur zu hoffen, dass sich die Spielerzahlen und das damit verbundene Interesse der Gamer um ein Vielfaches erhöhen, sonst könnte es schon jetzt miserabel um den Titel stehen und viele Closed-Beta-Tester meldeten sich mit „DoA“ als Fazit aus dem Wochenende zurück.

Hat jemand von euch Concord auf der PS5 ausprobiert? Was ist euer Fazit?