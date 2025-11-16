PlayStation 5: Concord erneut abgestürzt – Sony bringt Fan-Projekt zum Stillstand

Sony hat das Fan-Reboot des Spiels Concord auf dem PC gestoppt! Das Spiel Concord gilt als eine der bekanntesten Fehlentscheidungen von Sony im Bereich PlayStation und hat bereits in der Vergangenheit für große (negative) Aufmerksamkeit gesorgt.
Das Spiel hat Sony über 400 Millionen Dollar gekostet und das Spiel nach nur wenigen Tagen offline genommen. Danach gab es Rückzahlungen an die Käufer und das Studio hinter Concord wurde aufgelöst.
Das jüngste Fanprojekt wollte Concord auf modernen PC-Systemen wiederbeleben, wurde jedoch jetzt durch DMCA-Anordnungen von Sony zum Erliegen gebracht.
Mit dieser Maßnahme zeigt Sony deutlich, dass alle Projekte, die Concord erneut verfügbar machen sollen, sofort unterbunden werden.
46 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das Spiel ist Sony so peinlich das sie alles daran auslöschen wollen😂😂😂
Naja, sobald die zulassen das jemand anderes das nutzt verlieren sie nur.
Sollte das Spiel irgendwie doch noch ein Erfolg werden bekäme Sony keinen einzigen Cent davon.
Gleichzeitig würde es auch zeigen das ein Millionen Dollar Projekt von ein paar Hobbyentwicklern besser gemacht werden kann als von einem riesigem Unternehmen.
Und dazu käme noch das Problem das eben „wir machen nichts mehr, also darf jeder an unsere Sachen ran“ auch noch als Aussage damit quasi getätigt wird und später wohl als Vergleich genommen werden.
Alte Sony Marken könnten also von Fans oder anderen Entwicklern aufgenommen werden und Sony könnte nichts machen weil „bei Concord habt ihr euch auch nicht beschwert“ immer im Raum stehen würde.
Hab selten solch ein Blödsinn gelesen 🤣
Schon mal was von Urheberrecht gelesen…,die bleibt bestehen – auch wenn das Spiel eingestellt ist
Ein Spiel gehört immer dem Rechteinhaber (Publisher oder Entwicklerstudio), egal ob:
es nicht mehr verkauft wird
die Server abgeschaltet wurden
das Studio geschlossen wurde
das Spiel „Abandonware“ ist
Das Urheberrecht läuft z.B in der EU 70 Jahre nach dem Tod der Schöpfer – sehr lange also.
Kann ich nachvollziehen ist ein Game von Sony und jeder hat sein Geld zurückbekommen der es wollte. Außerdem war es nur 2 Wochen oder so öffentlich erwerbbar.
Fail bleibt fail
Jeder bringt mal nen Flop raus. Es gibt schlimmeres.
Verständlich
Wieso in aller Welt möchte man Concord wiederbeleben😅
400 mio Dollar.. wenn man mal überlegt wie viel das eigentlich ist.