PlayStation 5: Concord erneut abgestürzt – Sony bringt Fan-Projekt zum Stillstand

Sony hat das Fan-Reboot des Spiels Concord auf dem PC gestoppt! Das Spiel Concord gilt als eine der bekanntesten Fehlentscheidungen von Sony im Bereich PlayStation und hat bereits in der Vergangenheit für große (negative) Aufmerksamkeit gesorgt.

Das Spiel hat Sony über 400 Millionen Dollar gekostet und das Spiel nach nur wenigen Tagen offline genommen. Danach gab es Rückzahlungen an die Käufer und das Studio hinter Concord wurde aufgelöst.

Das jüngste Fanprojekt wollte Concord auf modernen PC-Systemen wiederbeleben, wurde jedoch jetzt durch DMCA-Anordnungen von Sony zum Erliegen gebracht.

Mit dieser Maßnahme zeigt Sony deutlich, dass alle Projekte, die Concord erneut verfügbar machen sollen, sofort unterbunden werden.