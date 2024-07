PlayStation 5: Concord Open-Beta ebenfalls ein Reinfall   

Autor:, in / PlayStation 5

Concord, der neue teambasierte First-Person-Shooter von Sony, ist in die Open-Beta gestartet und enttäuscht auch hier. Das Interesse der Spieler scheint uneingeschränkt gleich null zu sein.

Die Spielerzahlen sind genauso unterirdisch wie in der Closed-Beta und erreichten auf dem PC via Steam einen „All Time Peak“ von nur 2388 Spielern. Das sind zwar um die 1000 mehr als bei der Closed-Beta, aber jetzt ist die Beta offen und für alle zugänglich.

Andere Spiele wie Street Fighter VI kamen in ihrer Open-Beta auf einen Peak um die 33.000 und selbst Exoprimal, dessen Support von Capcom nach nicht einmal einem Jahr eingestellt wurde, erreichte einen Peak von rund 9000 Spielern.

Concord erreicht davon nicht einmal ein Drittel, was abzusehen war, denn selbst in der geschlossenen Beta gab es „Freunde“-Codes, mit denen man bis zu vier weitere Spieler auch ohne Vorbestellung einladen konnte, aber das hat am vergangenen Wochenende niemand wirklich mitgemacht.

Das Interesse an Concord scheint auch in der Open-Beta nach diesen ernüchternden Zahlen weiterhin nicht sonderlich groß zu sein und womöglich wechselt Sony doch noch auf ein Free-to-Play-Modell, bevor es vorbei ist, bevor es überhaupt veröffentlicht und sich beweisen konnte.