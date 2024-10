PlayStation 5: Concord: Steam-Updates könnten auf Rückkehr hindeuten

Autor:, in / PlayStation 5

Erhält Concord eine zweite Chance und kehrt zurück? Seit Wochen wurden auf Steam eine Reihe von Updates am gescheiterten Spiel von SONY vorgenommen. Doch warum? Das Spiel wurde doch längst zu Grabe getragen.

Wir erinnern uns: Concord wurde am 26. August auf PlayStation 5 und PC via Steam veröffentlicht. Doch der Release des Shooters verlief katastrophal, sodass man sich dazu entschloss, es am 6. September direkt wieder einzustampfen. Käufer erhielten ihr Geld anstandslos zurück.

Angeblich verschlang die Produktion von Concord mehr als 400 Millionen Dollar. Eine solche Investition will Firewalk Studios und zuletzt auch SONY, die das Studio im letzten Jahr übernommen hatten, wohl nicht einfach so abschreiben.

Ein Grund für die Updates auf Steam könnte sein, dass Concord als Free-to-Play-Spiel zurückkehrt.

Hat Concord eine zweite Chance verdient?