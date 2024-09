PlayStation 5: Concord wird noch diese Woche eingestampft

Autor:, in / PlayStation 5

Concord für PlayStation 5 läuft so furchtbar schlecht für Sony, dass man sich dazu entschlossen hat, das Spiel nach der Veröffentlichung am 23. August direkt am 6. September 2024 wieder einzustellen und vom Netz zu nehmen.

Zwei Wochen nach der Veröffentlichung wird Concord aus dem Verkauf genommen und das Spiel beerdigt! Dies dürfte der rasanteste und schnellste Absturz eines PlayStation-Spiels, wenn nicht sogar eines Videospiels, überhaupt sein.

Doch es gibt auch gute Neuigkeiten, denn Sony hat dazu verkündet, dass alle Käufer von Concord ihr Geld zurückbekommen werden.

„Concord-Fans – seit der Veröffentlichung von Concord auf PlayStation 5 und PC haben wir genau auf euer Feedback geachtet und möchten uns bei allen bedanken, die sich auf die Reise an Bord der Northstar begeben haben. Eure Unterstützung und die leidenschaftliche Community, die sich um das Spiel gebildet hat, bedeuten uns sehr viel.“ „Obwohl viele Eigenschaften des Spiels bei den Spielern gut ankamen, haben wir auch erkannt, dass andere Aspekte des Spiels und der ersten Veröffentlichung nicht so gelaufen sind, wie wir es uns vorgestellt hatten. Daher haben wir beschlossen, das Spiel ab dem 6. September 2024 vom Netz zu nehmen und nach Möglichkeiten zu suchen, wie wir unsere Spieler besser erreichen können.“ „Während wir überlegen, wie wir am besten vorgehen, wird der Verkauf von Concord sofort eingestellt und wir werden allen Spielern, die das Spiel für PS5 oder PC gekauft haben, eine vollständige Rückerstattung anbieten. Wenn Sie das Spiel für PlayStation 5 über den PlayStation Store oder PlayStation Direct erworben haben, wird die Rückerstattung auf Ihre ursprüngliche Zahlungsmethode zurücküberwiesen.“