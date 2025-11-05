PlayStation 5: Cross-Buy-Funktion für PC-Spiele geleakt

In einem Leak wurden Symbole für eine Cross-Buy-Funktion zwischen PlayStation 5 und PC entdeckt.

Sony Interactive Entertainment führt womöglich das Äquivalent zu Xbox PlayAnywhere für die PlayStation 5 ein.

Entsprechende Symbole, die darauf hinweisen, will der X-User yAmethxst entdeckt haben.

So deuten die Symbole „PS5/PC“ und Cross-Buy“ darauf hin, dass auch SONY das Feature anbieten wird, das Microsoft vor fast zehn Jahren einführte.

Xbox Play Anywhere ist ein Feature, dass euch erlaubt, ein digital erworbenes Spiel auf unterstützten Plattformen wie Xbox-Konsole, Windows 10/11-PC oder auch einem Gaming-Handheld zu spielen, ohne nochmals erwerben zu müssen. Kauft ihr ein Spiel beispielsweise im Xbox Store eurer Xbox Series X, könnt ihr es auch über den Windows Store am PC herunterladen und dort spielen.

Welche PlayStation 5-Spiele Cross-Buy unterstützen werden, ist nicht bekannt.

New Symbols will be added soon (website & tool), but here some nice new features from PlayStation (yes, some are old, other are unseen):

– A kind of „echo mode“

– PS5/PC games

– „Cross-Buy“ pic.twitter.com/YxIAXp750g — Amethxst (@yAmethxst) November 4, 2025