PlayStation 5: Cross-Buy-Funktion für PC-Spiele geleakt

Sony Interactive Entertainment führt womöglich das Äquivalent zu Xbox PlayAnywhere für die PlayStation 5 ein.
Entsprechende Symbole, die darauf hinweisen, will der X-User yAmethxst entdeckt haben.
So deuten die Symbole „PS5/PC“ und Cross-Buy“ darauf hin, dass auch SONY das Feature anbieten wird, das Microsoft vor fast zehn Jahren einführte.
Xbox Play Anywhere ist ein Feature, dass euch erlaubt, ein digital erworbenes Spiel auf unterstützten Plattformen wie Xbox-Konsole, Windows 10/11-PC oder auch einem Gaming-Handheld zu spielen, ohne nochmals erwerben zu müssen. Kauft ihr ein Spiel beispielsweise im Xbox Store eurer Xbox Series X, könnt ihr es auch über den Windows Store am PC herunterladen und dort spielen.
Welche PlayStation 5-Spiele Cross-Buy unterstützen werden, ist nicht bekannt.
New Symbols will be added soon (website & tool), but here some nice new features from PlayStation (yes, some are old, other are unseen):
– A kind of „echo mode“
– PS5/PC games
– „Cross-Buy“ pic.twitter.com/YxIAXp750g
— Amethxst (@yAmethxst) November 4, 2025
119 Kommentare AddedMitdiskutieren
MS scheint für Sony immer der Vorreiter bei so Sachen zu sein. Mache mir aber Sorgen wenn Sony die Kundenunfreundlichkeit von MS aktuell auch noch kopieren würde, denn da waren sie immer Vorreiter 🤪
3,2,1 …… incoming
Wichtiger Wettbewerbsvorteil den MS da hat, wo Sony sich bestimmt überlegt, da nachzulegen.
Haha war klar das es irgendwann so kommt. Jetzt bin ich ja mal gespannt auf unseren blauen Kollegen, die wieder alles runter reden werden. Wie ich schon prophezeit habe auch Sony wird sich anpassen müssen, alles nur eine Frage der Zeit
Hole schonmal mein Popcorn
Ich besitze keine Playstation und mir ist es völlig egal, in welchem Shop sie Games verkaufen, die mich nicht interessieren. Das mal wieder dreist von Microsoft kopiert wird ist wirklich nichts neues, und in meinen Augen keine Meldung wert. Man sieht aber ganz deutlich, das Microsoft auf Kurs ist, sonst würden Hulst und Söhne nicht alles kopieren.
Riecht irgendwie nach eigenem PC-Store. Weg von Steam,
So was kann ja nur mit einem eigenen Store funktionieren, wobei es dieser natürlich extrem schwer hätte neben den bereits etablierten. Weg von Steam kann ich mir daher auch nicht vorstellen.
Schwer haben allemal, ja. Aber erstmal abwarten, ob das überhaupt alles stimmt
Ja, irgendwie kann ich (noch) nicht dran glauben.
Wieso riecht es danach? es wurde schon öfters in Interviews gesagt, dass sie genau an so etwas arbeiten.
Ebenso soll das Cloudgaming in der Zukunft weiter ausgebaut werden. Dann wird es eng für Microsoft, da sie jetzt schon der technisch schlechteste Dienst sind und die PS Cloud auf der Ps5 schon jetzt extrem gut läuft, würde wohl zwischen Amazon Luna und Geforce Now sein und die Xcloud hinkt noch Boosteroid und co hinter her.
Microsoft hat eine für mich sehr tolle Vision, aber sie setzen es technisch leider schlecht um.
Die Shops und Features sind so unübersichtlich, alles ist versteckt und schwer zu finden, dann läuft alles irgendwie langsam, hat Probleme oder ist nicht aufrufbar.
Das einzige was gut klappt ist der Gamepass selber.
Kann zum Cloudstreaming auf Xbox nichts sagen, aber auf PS5 läuft es wirklich erstklassig. Das stimmt
Du kannst das aktuelle PS Cloudgaming doch nicht mit einem richtigen Cloudgamingdienst wie Geforce Now, xCloud oder Boosteroid vergleichen. Das ist eine extrem abgespeckte Form von Cloudgaming.
Nicht dein ernst 😄🫢
Die Cloud läuft bei Xbox deutlich besser als bei PS, zudem hat Sony PS nicht einmal ansatzweise die gleiche Infahrstruktur wie MS.
Das kann ich mir nicht vorstellen, könnte es aber Sony zutrauen, wenn nicht, kommt spätestens mit der PS7 auch Steam auf die Konsole und es wird ein PC Hybride wie die neue Xbox, mit dem feinen Unterschied, das es bei PS nicht kritisiert werden wird, weil man ja den Weg gehen muss , Initiative, Fortschritt ec 😅.
„geleakt“ ist gut. 😂
Das stand schon bei der PS4 bei den Spielen. Ich geh kaputt. 😂
Ach, jetzt also Cross-Buy bei PlayStation? Willkommen im Jahr 2016, Sony.
Während Xbox Spieler dank Play Anywhere seit Ewigkeiten ihre Games einmal kaufen und auf Konsole und PC zocken, entdeckt Sony plötzlich die „Pro-Consumer“ Seite.
Ist ja süß, wenn man Innovationen der Konkurrenz erst nach fast einem Jahrzehnt kopiert – Hauptsache, man kann es als „neues Feature“ verkaufen.
Bei Xbox nennt man das Alltag, bei PlayStation nennt man es einen Leak.
Naja, bei Xbox nennt man einen Launcher, der die installierten Spiele aus mehreren Stores anzeigt, ja auch Innovation und Revolution. Sei ihnen gegönnt xD
Wenn Microsoft morgen nen Taschenrechner in den Launcher einbaut, nennt Sony das dann 2032 Game-Changer?
Nennt Sony denn dieses nicht offiziell bestätigte Cross-Buy-Feature Gamechanger?
Offiziell vielleicht nicht, aber im Marketing Team laufen sicher schon die Feuerwerke.
Ja, so wie bei MS, weil sie jetzt rudimentär Sachen anbieten, die andere Apps seit Jahren besser machen. Marketing ist dafür da, den Kunden jeden Dreck als Nonplusultra zu verkaufen, egal in welcher Firma und welcher Branche.
„Während Xbox Spieler dank Play Anywhere seit Ewigkeiten ihre Games einmal kaufen und auf Konsole und PC zocken“.
Schönes Märchen. Nicht mal Diablo IV, Minecraft Dungeons usw. sind Play Anywhere Spiele
Schade nur, dass du das Kleingedruckte lauter liest als die eigentliche Aussage.
Niemand hat behauptet, „jedes einzelne“ Xbox Spiel wäre Play Anywhere. Aber wenn du dich an Ausnahmen wie Diablo IV festklammern musst, um das Prinzip zu bestreiten, dann ist das ungefähr so, als würdest du sagen „Autos sind überbewertet, weil mein Fahrrad keinen Motor hat.“
Der Punkt bleibt. Xbox hatte das Konzept seit Jahren.
Lesen hilft – verstehen wäre der nächste Schritt.
„Während Xbox Spieler dank Play Anywhere seit Ewigkeiten ihre Games einmal kaufen und auf Konsole und PC zocken“
„ihre Games einmal kaufen“ bedeutet also, dass man nur Play Anywhere Spiele gekauft hat, was natürlich Unsinn ist.
Das gilt auch für Diablo 2R und Diablo 3 und noch viele weitere aus dem ABK-Kauf.
Fallout 4 wird auch erst durch die Anniversary Edition zum Play Anywhere Titel
Laut dir gilt: Xbox Spieler kaufen ihre Games einmal nur, wenn man wortwörtlich jedes einzelne Spiel Play Anywhere ist. Interessant – dann müssten wir ja auch sagen Autos fahren nicht, weil mein Fahrrad keinen Motor hat. Mein Punkt bleibt: Xbox hat das Prinzip seit Jahren, genau wie ich sagte. Ein paar Ausnahmen machen das Konzept nicht unsinnig, sie bestätigen nur, dass du das Prinzip nicht verstanden hast.
Ich habe das schon vor langer Zeit gesagt, das dass 100% auch bei PS kommen wird, den Weg mussten Sie gehen, daran führt kein Weg vorbei.
Gute Entscheidung für die Gamer 😊
Ist ja geil😂 Und so vollzieht Sony immer mehr den Wandel.
@xboxdynasty Danke für das erneute Geschenk. 🥳👍