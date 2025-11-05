PlayStation 5: Cross-Buy-Funktion für PC-Spiele geleakt

In einem Leak wurden Symbole für eine Cross-Buy-Funktion zwischen PlayStation 5 und PC entdeckt.

Sony Interactive Entertainment führt womöglich das Äquivalent zu Xbox PlayAnywhere für die PlayStation 5 ein.

Entsprechende Symbole, die darauf hinweisen, will der X-User yAmethxst entdeckt haben.

So deuten die Symbole „PS5/PC“ und Cross-Buy“ darauf hin, dass auch SONY das Feature anbieten wird, das Microsoft vor fast zehn Jahren einführte.

Xbox Play Anywhere ist ein Feature, dass euch erlaubt, ein digital erworbenes Spiel auf unterstützten Plattformen wie Xbox-Konsole, Windows 10/11-PC oder auch einem Gaming-Handheld zu spielen, ohne nochmals erwerben zu müssen. Kauft ihr ein Spiel beispielsweise im Xbox Store eurer Xbox Series X, könnt ihr es auch über den Windows Store am PC herunterladen und dort spielen.

Welche PlayStation 5-Spiele Cross-Buy unterstützen werden, ist nicht bekannt.

  1. Phonic 282005 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 05.11.2025 - 12:12 Uhr

    MS scheint für Sony immer der Vorreiter bei so Sachen zu sein. Mache mir aber Sorgen wenn Sony die Kundenunfreundlichkeit von MS aktuell auch noch kopieren würde, denn da waren sie immer Vorreiter 🤪
    3,2,1 …… incoming

    0
    • DanSanAliaMi 63200 XP Romper Stomper | 05.11.2025 - 12:34 Uhr
      Antwort auf The Hills have Shice

      Haha war klar das es irgendwann so kommt. Jetzt bin ich ja mal gespannt auf unseren blauen Kollegen, die wieder alles runter reden werden. Wie ich schon prophezeit habe auch Sony wird sich anpassen müssen, alles nur eine Frage der Zeit

      Hole schonmal mein Popcorn

      3
  3. Senseo Mike 88795 XP Untouchable Star 4 | 05.11.2025 - 12:39 Uhr

    Ich besitze keine Playstation und mir ist es völlig egal, in welchem Shop sie Games verkaufen, die mich nicht interessieren. Das mal wieder dreist von Microsoft kopiert wird ist wirklich nichts neues, und in meinen Augen keine Meldung wert. Man sieht aber ganz deutlich, das Microsoft auf Kurs ist, sonst würden Hulst und Söhne nicht alles kopieren.

    3
    • shadow moses 418450 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 05.11.2025 - 13:00 Uhr
      Antwort auf bk493

      So was kann ja nur mit einem eigenen Store funktionieren, wobei es dieser natürlich extrem schwer hätte neben den bereits etablierten. Weg von Steam kann ich mir daher auch nicht vorstellen.

      0
    • Katsuno221 3240 XP Beginner Level 2 | 05.11.2025 - 13:05 Uhr
      Antwort auf bk493

      Wieso riecht es danach? es wurde schon öfters in Interviews gesagt, dass sie genau an so etwas arbeiten.
      Ebenso soll das Cloudgaming in der Zukunft weiter ausgebaut werden. Dann wird es eng für Microsoft, da sie jetzt schon der technisch schlechteste Dienst sind und die PS Cloud auf der Ps5 schon jetzt extrem gut läuft, würde wohl zwischen Amazon Luna und Geforce Now sein und die Xcloud hinkt noch Boosteroid und co hinter her.
      Microsoft hat eine für mich sehr tolle Vision, aber sie setzen es technisch leider schlecht um.
      Die Shops und Features sind so unübersichtlich, alles ist versteckt und schwer zu finden, dann läuft alles irgendwie langsam, hat Probleme oder ist nicht aufrufbar.
      Das einzige was gut klappt ist der Gamepass selber.

      1
      • bk493 35210 XP Bobby Car Raser | 05.11.2025 - 13:06 Uhr
        Antwort auf Katsuno221

        Kann zum Cloudstreaming auf Xbox nichts sagen, aber auf PS5 läuft es wirklich erstklassig. Das stimmt

        1
      • shadow moses 418450 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 05.11.2025 - 13:13 Uhr
        Antwort auf Katsuno221

        Du kannst das aktuelle PS Cloudgaming doch nicht mit einem richtigen Cloudgamingdienst wie Geforce Now, xCloud oder Boosteroid vergleichen. Das ist eine extrem abgespeckte Form von Cloudgaming.

        1
      • Nibelungen86 285060 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 05.11.2025 - 13:25 Uhr
        Antwort auf Katsuno221

        Nicht dein ernst 😄🫢
        Die Cloud läuft bei Xbox deutlich besser als bei PS, zudem hat Sony PS nicht einmal ansatzweise die gleiche Infahrstruktur wie MS.

        1
    • Nibelungen86 285060 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 05.11.2025 - 13:28 Uhr
      Antwort auf bk493

      Das kann ich mir nicht vorstellen, könnte es aber Sony zutrauen, wenn nicht, kommt spätestens mit der PS7 auch Steam auf die Konsole und es wird ein PC Hybride wie die neue Xbox, mit dem feinen Unterschied, das es bei PS nicht kritisiert werden wird, weil man ja den Weg gehen muss , Initiative, Fortschritt ec 😅.

      0
  5. Alessia 4255 XP Beginner Level 2 | 05.11.2025 - 12:58 Uhr

    „geleakt“ ist gut. 😂

    Das stand schon bei der PS4 bei den Spielen. Ich geh kaputt. 😂

    2
  6. ZwischensequenZ 1620 XP Beginner Level 1 | 05.11.2025 - 13:07 Uhr

    Ach, jetzt also Cross-Buy bei PlayStation? Willkommen im Jahr 2016, Sony.
    Während Xbox Spieler dank Play Anywhere seit Ewigkeiten ihre Games einmal kaufen und auf Konsole und PC zocken, entdeckt Sony plötzlich die „Pro-Consumer“ Seite.
    Ist ja süß, wenn man Innovationen der Konkurrenz erst nach fast einem Jahrzehnt kopiert – Hauptsache, man kann es als „neues Feature“ verkaufen.
    Bei Xbox nennt man das Alltag, bei PlayStation nennt man es einen Leak.

    0
    • Lord Maternus 345945 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 05.11.2025 - 13:11 Uhr
      Antwort auf ZwischensequenZ

      Naja, bei Xbox nennt man einen Launcher, der die installierten Spiele aus mehreren Stores anzeigt, ja auch Innovation und Revolution. Sei ihnen gegönnt xD

      3
    • DrFreaK666 168200 XP First Star Onyx | 05.11.2025 - 13:31 Uhr
      Antwort auf ZwischensequenZ

      „Während Xbox Spieler dank Play Anywhere seit Ewigkeiten ihre Games einmal kaufen und auf Konsole und PC zocken“.

      Schönes Märchen. Nicht mal Diablo IV, Minecraft Dungeons usw. sind Play Anywhere Spiele

      2
      • ZwischensequenZ 1620 XP Beginner Level 1 | 05.11.2025 - 13:43 Uhr
        Antwort auf DrFreaK666

        Schade nur, dass du das Kleingedruckte lauter liest als die eigentliche Aussage.
        Niemand hat behauptet, „jedes einzelne“ Xbox Spiel wäre Play Anywhere. Aber wenn du dich an Ausnahmen wie Diablo IV festklammern musst, um das Prinzip zu bestreiten, dann ist das ungefähr so, als würdest du sagen „Autos sind überbewertet, weil mein Fahrrad keinen Motor hat.“
        Der Punkt bleibt. Xbox hatte das Konzept seit Jahren.
        Lesen hilft – verstehen wäre der nächste Schritt.

        0
        • DrFreaK666 168200 XP First Star Onyx | 05.11.2025 - 13:47 Uhr
          Antwort auf ZwischensequenZ

          „Während Xbox Spieler dank Play Anywhere seit Ewigkeiten ihre Games einmal kaufen und auf Konsole und PC zocken“

          „ihre Games einmal kaufen“ bedeutet also, dass man nur Play Anywhere Spiele gekauft hat, was natürlich Unsinn ist.
          Das gilt auch für Diablo 2R und Diablo 3 und noch viele weitere aus dem ABK-Kauf.
          Fallout 4 wird auch erst durch die Anniversary Edition zum Play Anywhere Titel

          0
          • ZwischensequenZ 1620 XP Beginner Level 1 | 05.11.2025 - 14:01 Uhr
            Antwort auf DrFreaK666

            Laut dir gilt: Xbox Spieler kaufen ihre Games einmal nur, wenn man wortwörtlich jedes einzelne Spiel Play Anywhere ist. Interessant – dann müssten wir ja auch sagen Autos fahren nicht, weil mein Fahrrad keinen Motor hat. Mein Punkt bleibt: Xbox hat das Prinzip seit Jahren, genau wie ich sagte. Ein paar Ausnahmen machen das Konzept nicht unsinnig, sie bestätigen nur, dass du das Prinzip nicht verstanden hast.

            0
  7. Nibelungen86 285060 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 05.11.2025 - 13:22 Uhr

    Ich habe das schon vor langer Zeit gesagt, das dass 100% auch bei PS kommen wird, den Weg mussten Sie gehen, daran führt kein Weg vorbei.
    Gute Entscheidung für die Gamer 😊

    0

