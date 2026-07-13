PlayStation 5: EU stellt klar: Sony darf physische Spiele-Discs einstellen, solange Verbraucherrechte geschützt bleiben

Sony kann seinen Kurs Richtung digitale Spiele weiterverfolgen: Ein EU-Kommissar hat erklärt, dass die Europäische Union Unternehmen nicht daran hindern kann, Spiele nur noch digital anzubieten, solange geltende Verbraucherrechte eingehalten werden.
Michael McGrath, EU-Kommissar für Demokratie, Justiz, Rechtsstaatlichkeit und Verbraucherschutz, äußerte sich zu Fragen rund um die Zukunft physischer Spielemedien und mögliche Maßnahmen gegen den Rückgang von Spiele-Discs.
Unternehmen dürfen Vertriebsform selbst bestimmen
Bei einer Befragung in Straßburg erklärte McGrath, dass Unternehmen grundsätzlich frei seien, selbst zu entscheiden, in welcher Form sie ihre Spiele und Dienstleistungen anbieten.
„Es geht letztlich um unternehmerische und vertragliche Freiheiten. Unternehmen können Spiele und Dienstleistungen in der Form anbieten, die sie für angemessen halten, sofern die Verbraucherrechte vollständig im Einklang mit nationalem und europäischem Recht geschützt werden.“
Die EU hatte sich zuvor mit einer europäischen Bürgerinitiative beschäftigt, die sich dafür einsetzte, dass Videospiele auch nach Einstellung der Unterstützung durch Entwickler weiterhin nutzbar bleiben. Die Europäische Kommission entschied jedoch, keine entsprechenden Gesetze vorzuschlagen.
Sony plant offenbar Abschied von physischen Discs
Die Diskussion wurde durch Berichte angeheizt, wonach Sony die Produktion physischer Discs für PlayStation-5-Spiele ab Januar 2028 einstellen könnte. Demnach sollen nur Titel, die bis 2027 veröffentlicht wurden, weiterhin neue physische Auflagen erhalten können.
Die Meldung sorgte bei Fans physischer Medien für deutliche Kritik. Eine Petition gegen die Pläne sammelte bereits mehrere Hunderttausend Unterschriften.
Analyst erwartet keine Kursänderung
Trotz der Kritik geht Marktanalyst Dr. Serkan Toto davon aus, dass Sony seine Strategie nicht ändern wird.
„Ich habe Verständnis für Fans physischer Medien, aber Sony wird diese Entscheidung nicht rückgängig machen.“
Seiner Einschätzung nach sei der digitale Markt für Sony zu lukrativ, um den Kurs aufgrund von Protesten zu ändern.
„Sony hat über 120 Millionen aktive PlayStation-Nutzer. Rund 50 Millionen Menschen abonnieren PlayStation Plus. Selbst wenn 500.000 Menschen aus Protest kündigen würden, wäre das nur etwa ein Prozent dieses Geschäfts.“
Die Debatte um digitale Spielekäufe, Besitzrechte und die Zukunft physischer Medien dürfte damit jedoch weiterhin bestehen bleiben.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die werden das abschaffen und es wird keine Sau interessieren. Naja die 0,001 Fanboys hier vielleicht. Schaue ich auf meine Kids, keiner kauft noch Discs, das is 0 relevant. Ausser den alten Säcken hier juckt es halt keinen.
ich bezweifle das der Großteil derer der rumheult aus „alten Säcken“ besteht.
Da stellt doch niemand in Frage. Hier geht es auch um Verbraucherrechte und die Debatte wurde jetzt erst losgetreten und wird noch lange für Diskussionen sorgen. Das man jedoch Leute mit einer anderen Meinung wie du sie hast zu diffamieren zeigt das eigentliche Problem zu vielen Themen und der heutigen Gesellschaft. Glückwunsch 👎🏻
Natürlich wird Sony bei dem Kurs bleiben, es sei denn, die Mehrheit investiert nicht mehr in das System oder man wird durch Gerichtsurteile zum Einlenken gezwungen.
Wenn sie es ernst meinen, dann würde man digitale Besitzrechte verstärken, was bisher nicht passiert ist.
Was für ein einlenken? Wie im Artikel steht man kann niemanden verbieten digital only zu gehen.weder den Spielepublishern noch den Hardwareformen wie Sony Microsoft und Co. Es müssen einfach geltende Verbraucherrechte eingehalten werden.
War ja schon vorher klar. Sonst könnte man ja auch den Spielepublishern verbieten Ihre Spiele wie Rockstar nur digital anzubieten. Oder Valve und Co hätten nie digital only gehen dürfen.
Aber manche Menschen können halt nicht logisch denken oder man fragt sich ob sie überhaupt denken wollen.
Dann wird von manchen tatsächlich abgenommen man könne Sony wegen Schmerzensgeld verklagen wegen dem Disk aus obwohl A kein Konsument geschädigt wurde noch es im entsprechenden Artikel nicht einmal darum geht wenn man genau liest 😆
Ich erinnere mich noch daran als damals Half-Life 2 mit Steam-Pflicht erschien.
Auch damals gab’s von vielen Seiten Kritik, Shitstorm und Boykott Aufrufe; Alles verpufft, alles vergessen und Steam ist Marktführer:)
Jaja die korrupte EU keiner sagt, dass die Disk Versionen nicht einstellen dürfen. Die Klage des Verbraucherschutzes in Holland sagt, dass wenn die Disks eingestellt werden Sony ein eindeutiges MONOPOL hat, da nur in deren Online Store gekauft werden kann und sonst nirgendwo und das dies ILLEGAL ist. Für die korrupte EU die durch Monopolkonzerne finanziert wird und diese an jeder Ecke fördert, ist das natürlich kein Problem.
Alleine die frage schon.
Zum Glück leben wir (noch) nicht in einer Planwirtschaft.