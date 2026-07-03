PlayStation 5: Das Ende der Disc – Es geht nur um Profit und Kontrolle laut Analyst

Mit dem angekündigten Ende des Disc-Supports ab Januar 2028 verfolgt PlayStation nach Ansicht eines Branchenanalysten vor allem wirtschaftliche Interessen.
Rhys Elliott von Alinea Analytics erklärt, dass es dabei weniger um den Komfort der Spieler als vielmehr um höhere Profitabilität und mehr Kontrolle über den Vertrieb gehe.
Laut Rhys Elliott endet der finanzielle Nutzen einer physischen Spiel-Disc für Sony bereits mit dem ersten Verkauf. Gebrauchtverkäufe oder Verleihgeschäfte bringen dem Unternehmen keine zusätzlichen Einnahmen, während digitale Käufe vollständig über den PlayStation Store abgewickelt werden und damit direkt zum Umsatz beitragen.
Einen weiteren Vorteil für PlayStation sieht der Analyst bei der Preisgestaltung.
Während sich Preise im stationären Handel durch Angebot und Nachfrage entwickeln und gebrauchte Spiele häufig deutlich günstiger erhältlich sind, entfallen diese Alternativen in einer rein digitalen Zukunft.
Spieler könnten dann nicht mehr auf preiswerte Second-Hand-Angebote ausweichen, sondern müssten digitale Versionen zum jeweiligen Store-Preis erwerben.
Als Folge bezeichnet Elliott den Schritt als eine Entscheidung, die vor allem der Profitabilität und der Kontrolle über den Spielevertrieb diene – zulasten der Wahlfreiheit der Verbraucher.
Positiv bewertet der Analyst hingegen die Auswirkungen auf die Entwicklung neuer Spiele. Ohne physische Datenträger müssten Studios keine sogenannten Gold-Master-Versionen mehr Monate vor der Veröffentlichung fertigstellen. Dadurch könnten Entwickler länger an ihren Spielen arbeiten und Fehler oder Optimierungen näher am eigentlichen Release abschließen, anstatt frühzeitig eine zertifizierungsfähige Version erstellen zu müssen.
Auch der stationäre Handel dürfte laut Elliott weiter unter Druck geraten.
Bereits bei Grand Theft Auto VI werden Käufer einer physischen Box lediglich einen Download-Code erhalten. Ohne Datenträger entfallen aus seiner Sicht die klassischen Vorteile physischer Spiele wie Weiterverkauf, Verleih oder ein echter Sammlerwert, wodurch spezialisierte Spielehändler zunehmend an Bedeutung verlieren könnten.
58 Kommentare AddedMitdiskutieren
war doch klar. alles andere wäre gelogen 😉
KEIN GTAVI für mich und
KEINE Playstation 6 oder XBOX Helix.. Nicht bei dieser Entwicklung 😑
Mein Reden.
WIR WOLLEN.
Alles andere interessiert uns nicht.
Wir wollen Spiele. Aber einige von uns sind nicht bereit dem Entwickler dafür zu entlohnen. Und ja, so ist es leider 🙁
Der Entwickler verdient nichts an Gebrauchtkäufen, egal wie viel wir selbst dafür zahlen.
Und das ist das eigentliche Problem. Und auch wenn hier der Plattformanbieter der Stein des Anstoßes ist sollte trotzdem mal jeder über genau diesen Punkt nachdenken.
Sicherlich ist es für uns nicht Positiv wenn Preise dadurch viel zu lange viel zu teuer bleiben, das steht außer Frage. Aber Letztendlich sind wir immer noch die Nutznießer der Spiele, egal ob sie uns gefallen, die das eigentlich nur machen um dick dran zu verdienen oder was auch immer.
Rein aus Sicht der Entwickler ist ein Gebrauchtkäufer im Grunde das Gleiche wie ein Raubkopierer. Er verdient keinen einzigen Cent an ihnen. Nur das sich keiner von denen jemals trauen würde das offen so auszusprechen.
Das die preise viel zu lange viel zu hoch sind, ist ein ganz anderes Thema was andere Lösungen verlangen würde und darum gehts auch nicht. Und auch das „digital=Spiel weg“ ist ein ganz anders Thema, vor allem auch weil die Zeiten wo Spiele noch komplett auf dem Datenträger waren und eigentlich auch vollständig spielbar schon Jahrzehnte vorbei sind.
Aber gerade jene die immer mit ihren „die armen Kreativen“ aus der Ecke kommen wenn Entlassungen kommen oder irgendwas flopt sind genau die Gleichen die an dieser Stelle eigentlich ganz schnell den Mund zumachen sollten, weglaufen und nichts sagen, weil genau an jenen Leuten diese „armen Kreativen“ nämlich immer noch keinen einzigen Cent verdienen.
Nur mal wieder so was zum drüber Nachdenken.
Also am besten alles auf diese Schiene packen? Du kaufst nen neuen BMW, aber der ist an dich als Person gebunden, kann nimmer an andere verkauft werden, weil der Hersteller dadurch nimmer unterstützt wird? Ist das selbe Prinzip.
Wie kommst du eigentlich zu dieser Haltung? In letzter Zeit fällt mir das bei dir immer vermehrter auf, dass du extrem für die Konzerne in die Bresche springst und die Konsumentensicht komplett außen vorlässt.
Nur mal wieder so was zum drüber Nachdenken.
Ich persönlich bin der Meinung, dass die Politik hier handeln sollte. Idealerweise sollten auch digitale Kopien ins Eigentum der Käufer übergehen und diese das recht bekommen, diese weiterverkaufen zu können.
Gebrauchtkäufer mit Raubkopierern gleichsetzen finde ich schon starken Tobak btw…