PlayStation 5: Das Ende der Disc – Es geht nur um Profit und Kontrolle laut Analyst

Keine Discs mehr bei PlayStation? Analyst erklärt, warum Sony vor allem selbst profitiert.

Mit dem angekündigten Ende des Disc-Supports ab Januar 2028 verfolgt PlayStation nach Ansicht eines Branchenanalysten vor allem wirtschaftliche Interessen.

Rhys Elliott von Alinea Analytics erklärt, dass es dabei weniger um den Komfort der Spieler als vielmehr um höhere Profitabilität und mehr Kontrolle über den Vertrieb gehe.

Laut Rhys Elliott endet der finanzielle Nutzen einer physischen Spiel-Disc für Sony bereits mit dem ersten Verkauf. Gebrauchtverkäufe oder Verleihgeschäfte bringen dem Unternehmen keine zusätzlichen Einnahmen, während digitale Käufe vollständig über den PlayStation Store abgewickelt werden und damit direkt zum Umsatz beitragen.

Einen weiteren Vorteil für PlayStation sieht der Analyst bei der Preisgestaltung.

Während sich Preise im stationären Handel durch Angebot und Nachfrage entwickeln und gebrauchte Spiele häufig deutlich günstiger erhältlich sind, entfallen diese Alternativen in einer rein digitalen Zukunft.

Spieler könnten dann nicht mehr auf preiswerte Second-Hand-Angebote ausweichen, sondern müssten digitale Versionen zum jeweiligen Store-Preis erwerben.

Als Folge bezeichnet Elliott den Schritt als eine Entscheidung, die vor allem der Profitabilität und der Kontrolle über den Spielevertrieb diene – zulasten der Wahlfreiheit der Verbraucher.

Positiv bewertet der Analyst hingegen die Auswirkungen auf die Entwicklung neuer Spiele. Ohne physische Datenträger müssten Studios keine sogenannten Gold-Master-Versionen mehr Monate vor der Veröffentlichung fertigstellen. Dadurch könnten Entwickler länger an ihren Spielen arbeiten und Fehler oder Optimierungen näher am eigentlichen Release abschließen, anstatt frühzeitig eine zertifizierungsfähige Version erstellen zu müssen.

Auch der stationäre Handel dürfte laut Elliott weiter unter Druck geraten.

Bereits bei Grand Theft Auto VI werden Käufer einer physischen Box lediglich einen Download-Code erhalten. Ohne Datenträger entfallen aus seiner Sicht die klassischen Vorteile physischer Spiele wie Weiterverkauf, Verleih oder ein echter Sammlerwert, wodurch spezialisierte Spielehändler zunehmend an Bedeutung verlieren könnten.