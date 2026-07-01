PlayStation 5: Das Ende der Disc: Neue Spiele erscheinen ab 2028 nur noch digital

Sony Interactive Entertainment wird die Produktion physischer Datenträger für neue PlayStation-Spiele ab Januar 2028 einstellen. Ab diesem Zeitpunkt sollen neue Titel ausschließlich digital über den PlayStation Store oder in digitalen Formaten im Einzelhandel erscheinen.

Die Änderung betrifft laut Sony ausschließlich neue Spiele, die ab dem Stichtag veröffentlicht werden. Bereits erschienene oder vor Januar 2028 physisch veröffentlichte Titel sind davon nicht betroffen und bleiben weiterhin als Disc-Versionen verfügbar.

Als Begründung verweist das Unternehmen auf veränderte Nutzergewohnheiten. Der Trend gehe seit Jahren deutlich in Richtung digitaler Inhalte, während physische Medien zunehmend an Bedeutung verlieren. Mit der Umstellung wolle man stärker auf diese Entwicklung reagieren und die eigenen Ressourcen gezielter auf digitale Vertriebswege ausrichten.

Sony betont zudem, dass Spieler weiterhin verschiedene Möglichkeiten behalten sollen, Spiele zu erwerben – entweder über den Einzelhandel in digitaler Form oder direkt über den PlayStation Store. Ziel sei es, den Zugang zu Spielen flexibler und zeitgemäßer zu gestalten.

Nach Unternehmensangaben soll die Umstellung keine Auswirkungen auf die Qualität oder Verfügbarkeit von Spielen haben. Stattdessen werde der Fokus künftig stärker auf digitale Infrastruktur, Innovationen beim Zugang zu Spielen und den Ausbau des Ökosystems gelegt.