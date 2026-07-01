PlayStation 5: Das Ende der Disc: Neue Spiele erscheinen ab 2028 nur noch digital

Sony Interactive Entertainment wird die Produktion physischer Datenträger für neue PlayStation-Spiele ab Januar 2028 einstellen. Ab diesem Zeitpunkt sollen neue Titel ausschließlich digital über den PlayStation Store oder in digitalen Formaten im Einzelhandel erscheinen.
Die Änderung betrifft laut Sony ausschließlich neue Spiele, die ab dem Stichtag veröffentlicht werden. Bereits erschienene oder vor Januar 2028 physisch veröffentlichte Titel sind davon nicht betroffen und bleiben weiterhin als Disc-Versionen verfügbar.
Als Begründung verweist das Unternehmen auf veränderte Nutzergewohnheiten. Der Trend gehe seit Jahren deutlich in Richtung digitaler Inhalte, während physische Medien zunehmend an Bedeutung verlieren. Mit der Umstellung wolle man stärker auf diese Entwicklung reagieren und die eigenen Ressourcen gezielter auf digitale Vertriebswege ausrichten.
Sony betont zudem, dass Spieler weiterhin verschiedene Möglichkeiten behalten sollen, Spiele zu erwerben – entweder über den Einzelhandel in digitaler Form oder direkt über den PlayStation Store. Ziel sei es, den Zugang zu Spielen flexibler und zeitgemäßer zu gestalten.
Nach Unternehmensangaben soll die Umstellung keine Auswirkungen auf die Qualität oder Verfügbarkeit von Spielen haben. Stattdessen werde der Fokus künftig stärker auf digitale Infrastruktur, Innovationen beim Zugang zu Spielen und den Ausbau des Ökosystems gelegt.
242 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich finde das fürchterlich von Sony!
Die Option zu haben war immer wichtig und gerade Playstation hat auf dem Markt ja noch gut Discs verkauft. Das ist einfach ein Weg zur totalen Kunden Kontrolle.
Leider werden die anderen wohl nachziehen.
Ich meine ich kaufe viele Spiele auch nur noch Digital aber nachdem Sony angefangen hat Filme zu entziehen stößt mir das jetzt schon Sauer auf.
Auf dem PC sind die Spiele immerhin günstiger und ich bezweifle das Sony die Preise aber 2028 dann auch günstiger machen wird.
Das ist wieder eine Sony Entscheidung gegen den Kunden.
Auch wenn ich als Digital Käufer sicherlich teil des Problems bin. Aber viele Indie Titel gibt es ja auch nur Digital. Und neben Digital auch Discs zu haben fand ich stets wichtig.
oh der schritt überrascht mich schon sehr. Hätte ich nicht gedacht. Sehr Schade für alle Disk Käufer und Sammler. Jetzt wo sony darauf verzichtet wars das mit der Disc, sie hat keine Chance mehr.
War nur eine Frage der zeit und wer da den 1.Schritt macht. Es wird natürlich weiterhin tolle Hüllen samt Code geben, wie es jetzt ja schon Standard geworden ist.
Tolle Hüllen mit Code ^^ das können die sich doch gleich schenken XD
zu 98% sind die Hüllen einfach lieblos dahingeklatscht.
Da können die sich ihren Digitalen Code auch sonst wo hinklatschen.
Hab die “ vergessen, ist natürlich ironisch gemeint. 😀
ja hatte ich schon verstanden 😉
alles gut ^^
Da wäre ich mir nicht mal sicher. Wahrscheinlich eher kleine Karten. Ist kostengünstiger in der Herstellung und für den Handel platzsparender.
Finde es total Schade… Bin ja Sammler.
Aber irgendwann war es auch klar das es so kommt, da brauchen wir uns nix vormachen!! Und ich finde es gut das Sony es uns jetzt schon frühzeitig mitteilt.
Die Werbung von Sony mit dem Verleihen von Spielen untereinander ist seit heute schlecht gealtert. 😂
Fairerweise muss man aber feststellen, dass sich die Situation zu damals massiv geändert hat. Persönlich finde ich den Schritt mutig aber auch richtig. Da ich seit Jahren digital only unterwegs bin, habe ich kein Laufwerk für die Pro und finde den zukünftigen Kauf der Spiele im Einzelhandel spitze. Da wird sich sicherlich der ein oder andere Euro zu sparen sein.
Wahrscheinlich wird man in 10 Jahren zurückblicken und sich fragen, für was man eigentlich Discs brauchte😉😅
Spaß beiseite, ist schade, weil ich durch günstige Disc-Käufe auch an Spiele gekommen bin, die ich so nicht gekauft hätte (bspw. GT7, das gab’s damals für nicht mal 25 euro im Angebot).
Ich habe mal mein Kaufverhalten der letzten Jahre ins Gedächtnis gerufen, dürfte etwa 15:1 pro digitalen Käufen aussehen. Und dabei war ich eigentlich lange Zeit ein Disc-only-Spieler.
Zeiten ändern sich, auch wenns am Anfang weh tut
Sony ist der Vorreiter, andere werden mit Sicherheit folgen 🤷♂️
Ich sag nur 2013! Microsoft war halt 15 Jahre zu früh dran… Aber die Rosa Sony Brille wird es sicher besser aussehen lassen 😂😂😂
Sony ist schon schlau.
Die machen das bekannt, kurz bevor bei XBOX das „Blutbad“ beginnt. Danach ist keine Rede mehr davon.
Ob es so schlimm wird wie das Bungie Blutbad?