Laut Tom Henderson, der auf Twitter mit Leaks und Details aus der Gaming-Industrie immer wieder auf sich aufmerksam macht, hat sich Sony verschiedene Ziele gesteckt, um sich bis einschließlich Weihnachten 2024 immer fester im Hardwaremarkt zu platzieren.

Neben Berichten in der Vergangenheit über Aufarbeitungen der Konsole (um sie z. B. kleiner und leichter zu machen, wie die Slim-Modelle vormals) gab es auch Informationen zu einem verbesserten DualSense Controller. Dieser stellt sich später als der DualSense Edge zu einem Preis von 239,99 EUR heraus.

Henderson spricht in einem weiteren Artikel von weiteren Ideen, die Sony bis Weihnachten 2024 mit seiner erfolgreichen Konsole umsetzen möchte. Ohne offizielle Bestätigungen solltet ihr diese Informationen dennoch mit Vorsicht genießen.

Projekt Leonardo: Das Projekt wurde erstmals im Januar 2023 angekündigt. Es handelt sich dabei um einen hochgradig modifizierbarer Controller.

Mit diesem möchte Sony viel gezielter auf das Thema Inklusion in Verbindung mit Gaming eingehen, damit mehr Spielern ein tolles Spielerlebnis erfahren können. Die Entwicklung basiert auf Feedback durch Experten für Barrierefreiheit, Community Mitgliedern, natürlich holte sich Sony auch Spieleentwickler mit ins Boot. Leonardo wird extrem anpassbar sein, so können Spieler den Controller komplett auf die eigenen Bedürfnisse einrichten.

Zu den Anpassungsmöglichkeiten gehören insbesondere unterschiedliche Analogstick-Kappen, einfache Schalter, außerdem Knöpfe, in verschiedensten Formen plus Größen. Geplant ist eine Veröffentlichung, voraussichtlich im vierten Quartal dieses Jahres.

Eine neue PlayStation 5: Bereits über das Jahr erschienen auf diversen Social-Media-Seiten Konzepte zu einer neuen PlayStation 5. Diese sollte unter anderem kleiner ausfallen. Ebenso sprach man immer wieder über ein externes Laufwerk, welches dann per USB-C an die Konsole bei Bedarf angeschlossen werden soll. Es wird davon ausgegangen, dass das aktuelle Design der Konsole innerhalb eines Jahres nicht mehr produziert wird. Das voraussichtliche Veröffentlichungsdatum für die „neue“ PlayStation 5 wird auf den September 2023 datiert.

Neue Kopfhörer: Sony arbeitet laut den weiteren Gerüchten an zwei neuen, drahtlosen Audiogeräten für die Konsole. Project Nomad (kabellose Ohrhörer) und Project Voyager (kabelloses Headset) werden vermutlich bis zum Ende des Geschäftsjahres 2023 erscheinen, was dann der März 2024 ist.

Q-Lite: Wie bereits mehrfach vermutet wurde, arbeitet Sony an einer Handheld-Konsole. Der neue Spross orientiert sich angeblich dabei aber nicht an der Vita. Tom beschreibt diese als „Accessoire, wenn überhaupt“, was an den technischen Eigenschaften liegt. Einzig mit Remote-Play, mit der PlayStation 5, biete der Handheld adaptives Streaming mit bis zu 1080p und 60 Bildern pro Sekunde. Indes wird Q-Lite das Design des DualSense aufnehmen, aber dann mit einem großen Bildschirm in der Mitte. Natürlich werden die bereits bekannten DualSense Features mit enthalten sein. Das geschätzte Erscheinungsdatum ist das vierte Quartal 2023.

PlayStation 5 Pro: Henderson bestätigt mit „100 %er Sicherheit, dass die PlayStation 5 Pro in Entwicklung ist“. Gegenwärtig können aber keine Einzelheiten zu dem Nachfolger genannt werden. Er geht davon aus, dass die ersten Dev-Kit-Prototypen in den nächsten Monat an die First-Party-Entwickler versendet werden. Third-Party-Entwickler sollen bis Ende des Jahres versorgt sein. Eine Erscheinung könnte laut ihm dann im vierten Quartal 2024 sein.

Einige dieser Ideen sind bekannt, andere neu und andere Gerüchte. Es bleibt abzuwarten, ob Sony Punkte dieser Arbeiten auf ihrer nächsten „State of Play“ verfestigen wird. Die Show soll im Mai ausgestrahlt werden und auch weitere Spielveröffentlichungen verkünden. Mit dabei eine neue IP aus dem Hause Bungie, sowie zwei weitere unbekannte IPs. Ghost of Tsushima 2, Spider-Man 2, Wolverine, Death Stranding 2 dürften sich dann neben Silent Hill 2 ebenfalls zeigen.