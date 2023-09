PlayStation 5: Das sagt Spencer zum Rücktritt von Ryan

Mit dem Rücktritt von Jim Ryan geht nächstes Jahr eine Ära zu Ende. Der Präsident und CEO von Sony Interactive Entertainment kündigte gestern Abend an, im März 2024 in den Ruhestand zu gehen. Wir hatten heute Morgen darüber berichtet.

Über die Nachricht sagte Phil Spencer, Chef der Gaming-Sparte bei Microsoft und verantwortlich für Xbox, via ‚X: „Jim Ryan hat einen großen Beitrag zu unserer Branche geleistet und war eine starke Führungspersönlichkeit für PlayStation. Ich wünsche ihm das Beste für seinen nächsten Schritt. Vielen Dank für alles, was du in den letzten 30 Jahren für die Community getan hast, Jim.“