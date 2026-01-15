PlayStation 5: Das waren die Download‑Kracher 2025

Sony blickt auf das Jahr 2025 und auf ein starkes Download‑Jahr zurück und präsentiert die meistgeladenen Titel 2025 für die PlayStation 5 und PlayStation 4. Die Auswahl zeigt ein klares Bild: Sportspiele und Shooter prägten die Charts in den USA/Kanada und der EU. Besonders auffällig ist, wie konsequent Sporttitel die Spitzenplätze eroberten, angeführt von NBA 2K26 in Nordamerika und EA Sports FC26 in Europa.

Zwischen den neuen Releases behauptete sich ein alter Bekannter. Grand Theft Auto V schaffte es erneut in beiden Regionen unter die Top 3 und zeigt damit, wie ungebrochen stark das Actionspiel mit offener Spielwelt auch ein Jahrzehnt nach seinem ursprünglichen Start performt.

Gleichzeitig mischte das 2025 veröffentlichte Battlefield 6 die US‑Charts auf und sicherte sich dort den zweiten Platz – ein deutlicher Hinweis auf die anhaltende Popularität des Shooter‑Genres.

Im Free‑to‑Play‑Bereich setzte sich Fortnite an die Spitze und bestätigte seine Rolle als globaler Dauerbrenner. Auf der VR‑Seite zeigte Beat Saber einmal mehr, warum es zu den erfolgreichsten PS VR2‑Erlebnissen zählt, und knüpfte nahtlos an seine bisherigen Erfolge an.

PlayStation 5

USA/Kanada EU NBA 2K26 EA SPORTS FC 26 Battlefield 6 Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V EA SPORTS FC 25 EA SPORTS College Football 26 Forza Horizon 5 EA SPORTS Madden NFL 26 Battlefield 6 Minecraft Minecraft Call of Duty: Black Ops 7 Call of Duty: Black Ops 7 ARC Raiders Assassin’s Creed Shadows Ghost of Yōtei ARC Raiders MLB The Show 25 Clair Obscur: Expedition 33 Call of Duty: Black Ops 6 Ghost of Yōtei Ready or Not Split Fiction EA SPORTS FC 26 Hogwarts Legacy Forza Horizon 5 UFC 5 NBA 2K25 Call of Duty: Black Ops 6 The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered It Takes Two Assassin’s Creed Shadows Ready or Not Clair Obscur: Expedition 33 The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Monster Hunter Wilds REMATCH EA SPORTS FC 25 F1 25

PlayStation 4

USA/Kanada EU Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 STAR WARS Battlefront II A Way Out Batman: Arkham Knight EA SPORTS FC 26 Minecraft The Forest Grand Theft Auto V EA SPORTS FC 25 A Way Out Grand Theft Auto V Need for Speed Heat Minecraft Mortal Kombat X Need for Speed Heat theHunter: Call of the Wild STAR WARS Battlefront II The Forest Batman: Arkham Knight Gang Beasts Unravel Two Call of Duty: Black Ops III Kingdom Come: Deliverance Kingdom Come: Deliverance Battlefield V Middle-earth: Shadow of War Mortal Kombat X Stardew Valley Gang Beasts Call of Duty: Black Ops 6 Assassin’s Creed Odyssey Unravel Two Hogwarts Legacy God of War Battlefield 4 Overcooked! 2 Assassin’s Creed Origins Injustice 2 Middle-earth: Shadow of War



Top 10 Free to Play (PS5 + PS4)

USA/Kanada EU Fortnite Fortnite Roblox Roblox Marvel Rivals Call of Duty: Warzone Call of Duty: Warzone Rocket League Battlefield REDSEC Battlefield REDSEC Rocket League Marvel Rivals Where Winds Meet (F2P) eFootball Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X – Free Access Asphalt Legends Delta Force (F2P) Where Winds Meet (F2P) Fall Guys Delta Force (F2P)



PS VR2 Spiele

USA/Kanada EU Beat Saber Beat Saber Alien: Rogue Incursion VR Alien: Rogue Incursion VR Among Us 3D: VR Creed: Rise to Glory – Championship Edition Creed: Rise to Glory – Championship Edition Metro Awakening Job Simulator Job Simulator Pavlov Among Us 3D: VR Metro Awakening Horizon Call of the Mountain Arizona Sunshine 2 Pavlov The Walking Dead: Saints & Sinners Swordsman VR Swordsman VR Arizona Sunshine 2