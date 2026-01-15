PlayStation 5: Das waren die Download‑Kracher 2025

Sony veröffentlicht PlayStation Jahrescharts – Sport, Shooter und Dauerbrenner ganz vorne.

Sony blickt auf das Jahr 2025 und auf ein starkes Download‑Jahr zurück und präsentiert die meistgeladenen Titel 2025 für die PlayStation 5 und PlayStation 4. Die Auswahl zeigt ein klares Bild: Sportspiele und Shooter prägten die Charts in den USA/Kanada und der EU. Besonders auffällig ist, wie konsequent Sporttitel die Spitzenplätze eroberten, angeführt von NBA 2K26 in Nordamerika und EA Sports FC26 in Europa.

Zwischen den neuen Releases behauptete sich ein alter Bekannter. Grand Theft Auto V schaffte es erneut in beiden Regionen unter die Top 3 und zeigt damit, wie ungebrochen stark das Actionspiel mit offener Spielwelt auch ein Jahrzehnt nach seinem ursprünglichen Start performt.

Gleichzeitig mischte das 2025 veröffentlichte Battlefield 6 die US‑Charts auf und sicherte sich dort den zweiten Platz – ein deutlicher Hinweis auf die anhaltende Popularität des Shooter‑Genres.

Im Free‑to‑Play‑Bereich setzte sich Fortnite an die Spitze und bestätigte seine Rolle als globaler Dauerbrenner. Auf der VR‑Seite zeigte Beat Saber einmal mehr, warum es zu den erfolgreichsten PS VR2‑Erlebnissen zählt, und knüpfte nahtlos an seine bisherigen Erfolge an.

PlayStation 5

USA/Kanada EU
NBA 2K26 EA SPORTS FC 26
Battlefield 6 Grand Theft Auto V
Grand Theft Auto V EA SPORTS FC 25
EA SPORTS College Football 26 Forza Horizon 5
EA SPORTS Madden NFL 26 Battlefield 6
Minecraft Minecraft
Call of Duty: Black Ops 7 Call of Duty: Black Ops 7
ARC Raiders Assassin’s Creed Shadows
Ghost of Yōtei ARC Raiders
MLB The Show 25 Clair Obscur: Expedition 33
Call of Duty: Black Ops 6 Ghost of Yōtei
Ready or Not Split Fiction
EA SPORTS FC 26 Hogwarts Legacy
Forza Horizon 5 UFC 5
NBA 2K25 Call of Duty: Black Ops 6
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered It Takes Two
Assassin’s Creed Shadows Ready or Not
Clair Obscur: Expedition 33 The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
Monster Hunter Wilds REMATCH
EA SPORTS FC 25 F1 25

PlayStation 4

USA/Kanada EU
Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2
STAR WARS Battlefront II A Way Out
Batman: Arkham Knight EA SPORTS FC 26
Minecraft The Forest
Grand Theft Auto V EA SPORTS FC 25
A Way Out Grand Theft Auto V
Need for Speed Heat Minecraft
Mortal Kombat X Need for Speed Heat
theHunter: Call of the Wild STAR WARS Battlefront II
The Forest Batman: Arkham Knight
Gang Beasts Unravel Two
Call of Duty: Black Ops III Kingdom Come: Deliverance
Kingdom Come: Deliverance Battlefield V
Middle-earth: Shadow of War Mortal Kombat X
Stardew Valley Gang Beasts
Call of Duty: Black Ops 6 Assassin’s Creed Odyssey
Unravel Two Hogwarts Legacy
God of War Battlefield 4
Overcooked! 2 Assassin’s Creed Origins
Injustice 2 Middle-earth: Shadow of War


Top 10 Free to Play (PS5 + PS4)

USA/Kanada EU
Fortnite Fortnite
Roblox Roblox
Marvel Rivals Call of Duty: Warzone
Call of Duty: Warzone Rocket League
Battlefield REDSEC Battlefield REDSEC
Rocket League Marvel Rivals
Where Winds Meet (F2P) eFootball
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X – Free Access Asphalt Legends
Delta Force (F2P) Where Winds Meet (F2P)
Fall Guys Delta Force (F2P)


PS VR2 Spiele

USA/Kanada EU
Beat Saber Beat Saber
Alien: Rogue Incursion VR Alien: Rogue Incursion VR
Among Us 3D: VR Creed: Rise to Glory – Championship Edition
Creed: Rise to Glory – Championship Edition Metro Awakening
Job Simulator Job Simulator
Pavlov Among Us 3D: VR
Metro Awakening Horizon Call of the Mountain
Arizona Sunshine 2 Pavlov
The Walking Dead: Saints & Sinners Swordsman VR
Swordsman VR Arizona Sunshine 2

  1. Katanameister 296560 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 15.01.2026 - 14:08 Uhr

    Da haben die Playstationspieler aber einen außergewöhnlichen Geschmack bewiesen spieletechnisch 🤔🤣.

    1
  2. Robilein 1201470 XP Xboxdynasty Legend Platin | 15.01.2026 - 14:15 Uhr

    Schön das die Spiele der Xbox Game Studios so fleißig gekauft werden. Dagegen sind die Playstation Studios ganz schön unterrepräsentiert.

    1
  3. DanXtheSmanX 32055 XP Bobby Car Bewunderer | 15.01.2026 - 14:16 Uhr

    GTAV , ich kanns nicht mehr sehen. Muss an der beliebten Singleplayer Kampagne liegen .
    Cool das PS Spieler mit FH5 doch noch Geschmack gezeigt haben 😉

    0
  4. HakunaTraumata 114080 XP Scorpio King Rang 2 | 15.01.2026 - 14:20 Uhr

    12 spiele besitze ich selber davon aber fast alle auf Disk 🙂
    Glaube auch wenn man gt7 als vr2 mitzählen würde wäre das auf der 1

    1
  5. APR ARTEMIS 11820 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 15.01.2026 - 14:35 Uhr

    Sehr wenige Spiele die Ich selbst gespielt habe, klar mein Game of the Year Ghost of Yotei war dabei.
    Auch habe Ich mir, das um Welten, schlechtere Assassins Creed Shadows heruntergeladen.
    Dann noch Forza Horizon.
    Hogwarts hab Ich zum Release gespielt vor 3 Jahren…..

    1
  6. @Der@Endboss@ 8340 XP Beginner Level 4 | 15.01.2026 - 14:38 Uhr

    Hahaha , die PlayStation Spieler sagen doch immer Xbox hat keine tollen Spiele , komisch dass die so gut verkauft werden . Welch Ironie.

    Also Microsoft/Xbox hat einfach tolle Games 🤩😉 , das an die PS Gamer , die eh wenig Content in Zukunft mit ihrem Game Line Up haben .
    Der nächste Flop wahrscheinlich : Marathon 😂

    0
  7. shadow moses 444150 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 15.01.2026 - 14:46 Uhr

    Teils ein wenig überraschend. Wie oft wurde geschrieben, dass AC Shadows gefloppt ist und in dieser Liste ist es dann doch recht gut vertreten. Ebenso, dass BO7 besser platziert ist als ARC Raiders war für mich so nicht zu erwarten bei der ganzen Berichterstattung. Doom TDA hätte ich aber auch in dieser Liste erwartet, ebenso Indiana Jones.

    Nicht überraschend hingegen ist, dass neben den Sportspielen von EA auch MS stark vertreten ist mit gleich 5 Titeln in den USA. Minecraft, COD BO7, COD BO6, FH5, TES 4.

    Im F2P Bereich ist COD Warzone noch vor Battlefield REDSEC.

    0
  8. mAsTeR OuTi 96460 XP Posting Machine Level 3 | 15.01.2026 - 14:51 Uhr

    Naja was mir dieses News sagen will entgeht mir etwas. Aber schön das soviel gezockt wird ^^

    0
  9. Rob Acid 15890 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 15.01.2026 - 14:51 Uhr

    Immerhin bekommen sie dieses Jahr wieder ein paar Games.
    Marathon und Fairgames reißen das Ruder bestimmt rum…

    1

