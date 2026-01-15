PlayStation 5: Das waren die Download‑Kracher 2025

Sony blickt auf das Jahr 2025 und auf ein starkes Download‑Jahr zurück und präsentiert die meistgeladenen Titel 2025 für die PlayStation 5 und PlayStation 4. Die Auswahl zeigt ein klares Bild: Sportspiele und Shooter prägten die Charts in den USA/Kanada und der EU. Besonders auffällig ist, wie konsequent Sporttitel die Spitzenplätze eroberten, angeführt von NBA 2K26 in Nordamerika und EA Sports FC26 in Europa.
Zwischen den neuen Releases behauptete sich ein alter Bekannter. Grand Theft Auto V schaffte es erneut in beiden Regionen unter die Top 3 und zeigt damit, wie ungebrochen stark das Actionspiel mit offener Spielwelt auch ein Jahrzehnt nach seinem ursprünglichen Start performt.
Gleichzeitig mischte das 2025 veröffentlichte Battlefield 6 die US‑Charts auf und sicherte sich dort den zweiten Platz – ein deutlicher Hinweis auf die anhaltende Popularität des Shooter‑Genres.
Im Free‑to‑Play‑Bereich setzte sich Fortnite an die Spitze und bestätigte seine Rolle als globaler Dauerbrenner. Auf der VR‑Seite zeigte Beat Saber einmal mehr, warum es zu den erfolgreichsten PS VR2‑Erlebnissen zählt, und knüpfte nahtlos an seine bisherigen Erfolge an.
PlayStation 5
|USA/Kanada
|EU
|NBA 2K26
|EA SPORTS FC 26
|Battlefield 6
|Grand Theft Auto V
|Grand Theft Auto V
|EA SPORTS FC 25
|EA SPORTS College Football 26
|Forza Horizon 5
|EA SPORTS Madden NFL 26
|Battlefield 6
|Minecraft
|Minecraft
|Call of Duty: Black Ops 7
|Call of Duty: Black Ops 7
|ARC Raiders
|Assassin’s Creed Shadows
|Ghost of Yōtei
|ARC Raiders
|MLB The Show 25
|Clair Obscur: Expedition 33
|Call of Duty: Black Ops 6
|Ghost of Yōtei
|Ready or Not
|Split Fiction
|EA SPORTS FC 26
|Hogwarts Legacy
|Forza Horizon 5
|UFC 5
|NBA 2K25
|Call of Duty: Black Ops 6
|The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
|It Takes Two
|Assassin’s Creed Shadows
|Ready or Not
|Clair Obscur: Expedition 33
|The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
|Monster Hunter Wilds
|REMATCH
|EA SPORTS FC 25
|F1 25
PlayStation 4
|USA/Kanada
|EU
|Red Dead Redemption 2
|Red Dead Redemption 2
|STAR WARS Battlefront II
|A Way Out
|Batman: Arkham Knight
|EA SPORTS FC 26
|Minecraft
|The Forest
|Grand Theft Auto V
|EA SPORTS FC 25
|A Way Out
|Grand Theft Auto V
|Need for Speed Heat
|Minecraft
|Mortal Kombat X
|Need for Speed Heat
|theHunter: Call of the Wild
|STAR WARS Battlefront II
|The Forest
|Batman: Arkham Knight
|Gang Beasts
|Unravel Two
|Call of Duty: Black Ops III
|Kingdom Come: Deliverance
|Kingdom Come: Deliverance
|Battlefield V
|Middle-earth: Shadow of War
|Mortal Kombat X
|Stardew Valley
|Gang Beasts
|Call of Duty: Black Ops 6
|Assassin’s Creed Odyssey
|Unravel Two
|Hogwarts Legacy
|God of War
|Battlefield 4
|Overcooked! 2
|Assassin’s Creed Origins
|Injustice 2
|Middle-earth: Shadow of War
Top 10 Free to Play (PS5 + PS4)
|USA/Kanada
|EU
|Fortnite
|Fortnite
|Roblox
|Roblox
|Marvel Rivals
|Call of Duty: Warzone
|Call of Duty: Warzone
|Rocket League
|Battlefield REDSEC
|Battlefield REDSEC
|Rocket League
|Marvel Rivals
|Where Winds Meet (F2P)
|eFootball
|Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X – Free Access
|Asphalt Legends
|Delta Force (F2P)
|Where Winds Meet (F2P)
|Fall Guys
|Delta Force (F2P)
PS VR2 Spiele
|USA/Kanada
|EU
|Beat Saber
|Beat Saber
|Alien: Rogue Incursion VR
|Alien: Rogue Incursion VR
|Among Us 3D: VR
|Creed: Rise to Glory – Championship Edition
|Creed: Rise to Glory – Championship Edition
|Metro Awakening
|Job Simulator
|Job Simulator
|Pavlov
|Among Us 3D: VR
|Metro Awakening
|Horizon Call of the Mountain
|Arizona Sunshine 2
|Pavlov
|The Walking Dead: Saints & Sinners
|Swordsman VR
|Swordsman VR
|Arizona Sunshine 2
Da haben die Playstationspieler aber einen außergewöhnlichen Geschmack bewiesen spieletechnisch 🤔🤣.
Schön das die Spiele der Xbox Game Studios so fleißig gekauft werden. Dagegen sind die Playstation Studios ganz schön unterrepräsentiert.
GTAV , ich kanns nicht mehr sehen. Muss an der beliebten Singleplayer Kampagne liegen .
Cool das PS Spieler mit FH5 doch noch Geschmack gezeigt haben 😉
12 spiele besitze ich selber davon aber fast alle auf Disk 🙂
Glaube auch wenn man gt7 als vr2 mitzählen würde wäre das auf der 1
Sehr wenige Spiele die Ich selbst gespielt habe, klar mein Game of the Year Ghost of Yotei war dabei.
Auch habe Ich mir, das um Welten, schlechtere Assassins Creed Shadows heruntergeladen.
Dann noch Forza Horizon.
Hogwarts hab Ich zum Release gespielt vor 3 Jahren…..
Hahaha , die PlayStation Spieler sagen doch immer Xbox hat keine tollen Spiele , komisch dass die so gut verkauft werden . Welch Ironie.
Also Microsoft/Xbox hat einfach tolle Games 🤩😉 , das an die PS Gamer , die eh wenig Content in Zukunft mit ihrem Game Line Up haben .
Der nächste Flop wahrscheinlich : Marathon 😂
Teils ein wenig überraschend. Wie oft wurde geschrieben, dass AC Shadows gefloppt ist und in dieser Liste ist es dann doch recht gut vertreten. Ebenso, dass BO7 besser platziert ist als ARC Raiders war für mich so nicht zu erwarten bei der ganzen Berichterstattung. Doom TDA hätte ich aber auch in dieser Liste erwartet, ebenso Indiana Jones.
Nicht überraschend hingegen ist, dass neben den Sportspielen von EA auch MS stark vertreten ist mit gleich 5 Titeln in den USA. Minecraft, COD BO7, COD BO6, FH5, TES 4.
Im F2P Bereich ist COD Warzone noch vor Battlefield REDSEC.
Naja was mir dieses News sagen will entgeht mir etwas. Aber schön das soviel gezockt wird ^^
Immerhin bekommen sie dieses Jahr wieder ein paar Games.
Marathon und Fairgames reißen das Ruder bestimmt rum…