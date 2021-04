PlayStation 5: Demon’s Souls Remake Creative Director verlässt Sony

Nachdem Sony die Auflösung ihres japanischen Entwicklerstudios bekannt gegeben hat, mussten schon viele große Entwicklernamen sich von Sony verabschieden. Der nächste auf der Liste ist Gavin Moore.

Gavin Moore ist schon seit 2003 bei SIE Japan Studio und arbeitete als Creative Director zum Beispiel an Spielen wie Siren, Puppeteer und zuletzt auch an dem Remake von Demon’s Souls. Sechs Jahre zuvor, bei SIE London Studio, half er bei der Entwicklung des PlayStation 2-Open-World-Shooters The Getaway.

Als letzten Akt postete er auf Twitter einen Tweet, in welchem er erklärt, dass „nun die Zeit gekommen wäre weiterzuziehen und nach neuen aufregenden Möglichkeiten zu suchen“.

After 24 years at Sony and 18 of those in Japan, yesterday was my last day at #JAPANStudio. I will miss the great creative spirit and camaraderie of the studio that was a huge part of my life. Time to seek out new and exciting opportunities!! pic.twitter.com/XOW0XytYd4

— gavin moore (@GavinmGavin) April 1, 2021