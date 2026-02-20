PlayStation 5: Demon‘s Souls Remake-Entwickler Bluepoint geschlossen

SONY gibt die Schließung des für die Remakes von Demon’s Souls und Shadow of the Colossus bekannten Entwicklerstudios Bluepoint Games bekannt.

Wie SONY gegenüber Bloomberg bestätigt, wird Bluepoint Games, das Entwicklerstudio hinter den Remakes zu Demon’s Souls und Shadow of the Colossus, im März geschlossen. Betroffen sind rund 70 Mitarbeiter.

Berichten zufolge arbeitete das Studio bis Anfang 2025 an einem Live-Service-Spiel zu God of War, welches letzten Endes allerdings eingestellt wurde. Anschließend erstellte man Pitches zu neuen Projekten, zu einer Umsetzung kam es nicht mehr.

Bluepoint Games wurde im Jahr 2006 von ehemaligen Retro Studio-Mitarbeitern gegründet und arbeitet über die Jahre mit SONY neben den genannten Remakes auch an der God of War Collection, der Metal Gear Solid HD Collection und der Uncharted: The Nathan Drake Collection sowie als Support Studio für verschiedene Portierungen.

2021 wurde Bluepoint Games von SONY übernommen und war anschließend an der Entwicklung von God of War Ragnarök beteiligt. In der Folge wurde es still um das Studio, nun folgt die Schließung.