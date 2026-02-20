PlayStation 5: Demon‘s Souls Remake-Entwickler Bluepoint geschlossen

Wie SONY gegenüber Bloomberg bestätigt, wird Bluepoint Games, das Entwicklerstudio hinter den Remakes zu Demon’s Souls und Shadow of the Colossus, im März geschlossen. Betroffen sind rund 70 Mitarbeiter.
Berichten zufolge arbeitete das Studio bis Anfang 2025 an einem Live-Service-Spiel zu God of War, welches letzten Endes allerdings eingestellt wurde. Anschließend erstellte man Pitches zu neuen Projekten, zu einer Umsetzung kam es nicht mehr.
Bluepoint Games wurde im Jahr 2006 von ehemaligen Retro Studio-Mitarbeitern gegründet und arbeitet über die Jahre mit SONY neben den genannten Remakes auch an der God of War Collection, der Metal Gear Solid HD Collection und der Uncharted: The Nathan Drake Collection sowie als Support Studio für verschiedene Portierungen.
2021 wurde Bluepoint Games von SONY übernommen und war anschließend an der Entwicklung von God of War Ragnarök beteiligt. In der Folge wurde es still um das Studio, nun folgt die Schließung.
310 Kommentare AddedMitdiskutieren
Läuft bei So(…)nie 🤭
Ist scheiße..
Was war bitte Demon Souls Remake für ein Brett?! Da sieht’s natürlich auch für einen PC Port wohl schlecht aus.
Echt traurige Zeiten für die ganzen Entwickler.
Danke GAAS Jimmy …
Absolut unverständlich…aber hauptsache diese ganze GAAS Dreck durchziehen….Bluepoint war eigentlich das beste Remake Studio…..und dann wird gerade das dicht gemacht….absolut unverständlich…..dieser Hulst ist genauso ein Versager wie der Jimbo. Ist genauso ein Unding wie Tango Gameworks und Arkane Austin die MS dicht gemacht hat…..Müll Konzerne
Mal abwarten wie die Fanboys das jetzt gut reden. 😀
Spoiler tun sie nicht , bis auf vieleicht einige wenige .
Die durchnittliche Reaktion ist Wut und Unverständnis .
Und das absolut zu Recht
Sony hat hier wirklich völlig danebengegriffen. Sie hätten einfach ein Remake einer älteren Marke machen müssen – das hätte sich wie geschnitten Brot verkauft.
Bei manchen Kommentaren hier kann man allerdings nur den Kopf schütteln. Da hoffen tatsächlich einige, dass bestimmte Spiele floppen und die Mitarbeiter am Ende ohne Job dastehen.