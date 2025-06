PlayStation 5: Deutliche Preiserhöhung im brasilianischen PSN-Store

Autor:, in / PlayStation 5

Währungsfluktuation und Marktbedingungen: Spiele in Brasiliens PlayStation Store deutlich teurer!

Sony Interactive Entertainment hat die Preise für zahlreiche Spiele und Zusatzinhalte im brasilianischen PlayStation Store angehoben. Betroffen sind sowohl First-Party-Titel von Sony selbst als auch Spiele von Drittanbietern.

Die deutliche Preiserhöhung betrifft nicht nur Neuerscheinungen, sondern auch ältere Titel, die teilweise deutlich teurer geworden sind.

In einer offiziellen Erklärung nennt Sony „herausfordernde Marktbedingungen“ und insbesondere „fluktuierende Wechselkurse“ als Hauptgrund für die Entscheidung. Das Unternehmen betont, dass Preisentscheidungen stets regionalspezifisch getroffen werden und auf aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen basieren.

PlayStation 5 – Preiserhöhung

WUCHANG: Fallen Feathers – R$249,50 ‭→ R$339,90

The Outer Worlds 2 – R$399,90 → R$455,90

Silent Hill f – R$349,90 ‭→ R$399,90

Ninja Gaiden 4 – R$349,90 ‭→ R$399,90

Lost Soul Aside – R$299,90 → R$339,90

Hell is Us – R$299,90 → R$339,90

Death Stranding 2: On the Beach – R$ 349,90 → R$ 399,90

The Last of Us Part I – R$349,90 ‭→ R$ 399,90

Astro Bot – R$299,90 → R$ 339,90

Demon’s Souls – R$349,90 ‭→ R$ 399,90

Die Erhöhung sorgt in der brasilianischen Gaming-Community für Kritik, da der ohnehin angespannte Spielmarkt in der Region nun durch höhere digitale Preise zusätzlich belastet wird. Zugleich unterstreicht die Maßnahme, wie sensibel digitale Plattformen auf wirtschaftliche Instabilität reagieren – insbesondere in Märkten mit stark schwankenden Wechselkursen.

Sony hat bislang keine Angaben dazu gemacht, ob weitere Regionen von ähnlichen Preisänderungen betroffen sein könnten.