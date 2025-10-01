PlayStation 5: Die erfolgreichste Generation aller Zeiten für Sony

Sony hat bestätigt, dass die PlayStation 5 (PS5) die erfolgreichste Konsolengeneration des Unternehmens ist. Laut CEO Hideaki Nishino erzielte die Game and Network Services Division seit dem Start der PS5 im Jahr 2020 einen Umsatz von 136 Milliarden US-Dollar.

Damit übertrifft die aktuelle Generation deutlich die PS4-Ära, die zwischen 2013 und 2019 rund 107 Milliarden US-Dollar einbrachte.

Der Vergleich berücksichtigt die jeweiligen Wechselkurse von US-Dollar zu Yen sowie sämtliche Konsolenverkäufe innerhalb der Generationen. Wichtig ist zudem, dass die PS4 auch nach dem Launch der PS5 weiterhin neue Spiele erhielt, darunter viele Cross-Gen-Blockbuster aus den Sony-Studios. Dennoch zeigt der Bericht, dass die PS5-Generation trotz kürzerer Laufzeit bereits jetzt höhere Einnahmen generiert hat.

Zusätzlich wurden neue Verkaufs- und Produktionszahlen bekannt: Bis zum 30. Juni 2025 erreichte die PS5 beeindruckende 80,5 Millionen ausgelieferte Einheiten. Allerdings sah sich Sony gezwungen, die Preise aufgrund globaler Zölle anzupassen. Sowohl das Standardmodell als auch die PS5 Pro sind inzwischen rund 50 US-Dollar teurer. Die PS5 Slim musste dagegen Speicheranpassungen hinnehmen: Statt 1 TB SSD verfügen neue Modelle nur noch über 825 GB, um weitere Preissteigerungen zu vermeiden.

Die Präsentation verdeutlicht, dass Sony mit der PS5 nicht nur an den Erfolg der Vorgänger anknüpfen konnte, sondern die Gaming-Sparte auf ein neues Rekordniveau gebracht hat.

Call of Duty: Black Ops 7 Beta Freischaltcode: R70M-BL4SE-1W66 *Auf https://www.callofduty.com/de/ einlösen.