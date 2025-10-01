PlayStation 5: Die erfolgreichste Generation aller Zeiten für Sony

Sony hat bestätigt, dass die PlayStation 5 (PS5) die erfolgreichste Konsolengeneration des Unternehmens ist. Laut CEO Hideaki Nishino erzielte die Game and Network Services Division seit dem Start der PS5 im Jahr 2020 einen Umsatz von 136 Milliarden US-Dollar.
Damit übertrifft die aktuelle Generation deutlich die PS4-Ära, die zwischen 2013 und 2019 rund 107 Milliarden US-Dollar einbrachte.
Der Vergleich berücksichtigt die jeweiligen Wechselkurse von US-Dollar zu Yen sowie sämtliche Konsolenverkäufe innerhalb der Generationen. Wichtig ist zudem, dass die PS4 auch nach dem Launch der PS5 weiterhin neue Spiele erhielt, darunter viele Cross-Gen-Blockbuster aus den Sony-Studios. Dennoch zeigt der Bericht, dass die PS5-Generation trotz kürzerer Laufzeit bereits jetzt höhere Einnahmen generiert hat.
Zusätzlich wurden neue Verkaufs- und Produktionszahlen bekannt: Bis zum 30. Juni 2025 erreichte die PS5 beeindruckende 80,5 Millionen ausgelieferte Einheiten. Allerdings sah sich Sony gezwungen, die Preise aufgrund globaler Zölle anzupassen. Sowohl das Standardmodell als auch die PS5 Pro sind inzwischen rund 50 US-Dollar teurer. Die PS5 Slim musste dagegen Speicheranpassungen hinnehmen: Statt 1 TB SSD verfügen neue Modelle nur noch über 825 GB, um weitere Preissteigerungen zu vermeiden.
Die Präsentation verdeutlicht, dass Sony mit der PS5 nicht nur an den Erfolg der Vorgänger anknüpfen konnte, sondern die Gaming-Sparte auf ein neues Rekordniveau gebracht hat.
Da stellt sich mir die Frage warum🤔
Inflation und Ausgaben müssen in den Vergleich der Einnahmen gestellt werden.
Denn wäre es der Gewinn
Wir reden hier noch vom Umsatz!
Glückwunsch Sony 👍🏻💙
Ist doch klar. Die Preise sind ganz anders als damals. Hardware und Software sind viel teurer als zur Playstation 4 Zeit. Die Playstation 5 Konsolen wurden mit der Zeit sogar teurer. Ein Novum. Das gab es damals nicht. Ist also keine große Leistung.
Starke Zahlen.
Eigentlich schon witzig. Genau die Generationen wo sie geschwächwelt haben, sind die stärksten und wichtigsten Generationen.
Aber Sonys Glück ist das die Konkurrenz noch dämlicher sind und die Chance nicht nutzten.
Bei da ps3 hat Sony den Start verkackt weil die Konsole zu teuer war und die Entwickler probleme hatten spiele zu optimieren.
Dafür haben sie dann später die wichtigsten id’s entwickelt wie uncharted und the last of us zum Beispiel.
In dieser Generation hatten sie zwar einen super Start, aber schwächeln aktuell ein wegen ihrer Service game Strategie.
Zum Glück für sony kein Problem weil ms eingeknickt ist und ihre Games für playstation bringt. Das war für sony das beste was passieren hätte können.
Ich glaube sony kann es selber nicht fassen wie viel Glück sie haben. 🤣
Und ich schreibe es gern wieder :
Konsolen Verkäufe sind nicht das Maß aller Dinge .
Sony hat sich aber schon immer darüber definiert , also kein Wunder das sie das als Erfolg verbuchen .
Aber man braucht auch Spiele Veröffentlichungen und in dem Berreich ist es die wahrlich schlechteste PlayStation Generation .
Und lasst mich bloß in Frieden mit Ghost of Yotei oder Spiderman 2 .
In den letzten 3 Jahren hat Xbox mehr Spiele veröffentlicht als PlayStation .
Das xte Last of Us Remaster zählt da für mich nicht rein.
Das ist einfach Sonys lahmste Generation .