PlayStation 5: Die PS5 ist die am schnellsten verkaufte Konsole in der US-Geschichte

Autor:, in / PlayStation 5

Sony hat mit der PlayStation 5 die am schnellsten verkaufte Konsole in der US-Geschichte veröffentlicht.

Sony hat wieder allen Grund zum Feiern, denn die PlayStation 5 ist die am schnellsten verkaufte Konsole in der US-Geschichte – trotz aller Umstände in der weltweiten Pandemie!

Zwar führt Nintendo mit der Switch die US-Verkaufscharts im März 2021 sowohl bei den Stückzahlen als auch bei den Dollar-Verkäufen an. Aus einem Bericht der NPD Group für die Verbraucherausgaben für Videospiele in den USA im März 2021 geht hervor, dass die Hardware-Verkäufe weiterhin im Vergleich zum Vorjahr rasant wachsen. Der Dollar-Umsatz für Gaming-Hardware war 47 Prozent höher als im März letzten Jahres und stellte mit 680 Millionen Dollar einen neuen Rekord für den Monat auf. In Bezug auf die Stück- und Dollar-Verkäufe im März führte die Nintendo Switch die Charts an.

Für das gesamte Quartal führt die Switch jedoch die Charts bei den Stückzahlen an, während die PS5 bei den Dollar-Verkäufen an der Spitze liegt, was auf den unterschiedlichen Preis zurückzuführen ist.

Dazu wurde enthüllt, dass die PS5 die sich am schnellsten verkaufende Konsole in der US-Geschichte in Bezug auf Stück- und Dollarverkäufe ist. Und das trotz der Tatsache, dass sie erst seit fünf Monaten auf dem Markt ist.