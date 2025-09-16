PlayStation 5: Digitale Edition bietet jetzt weniger fürs Geld

SONY bietet Käufern einer PlayStation 5 Digital Edition jetzt weniger für ihr Geld. Laut einem Bericht von Dealabs ist die Revision nun mit 825 GB statt der bisherigen 1 Terrabyte seit dem 13. September in Europa erhältlich.
Am Preis von 499,- Euro ändert sich jedoch nichts.
Dass die Digital Edition ohne Laufwerk jetzt plötzlich 175 GB weniger Platz für Spieler bietet, wird auf der Verpackung zwar angezeigt. Kundenfreundlich ist das allerdings ganz und gar nicht, wenn man das nicht fair kommuniziert und die Kunden im Allgemeinen glauben, dass alle Modelle jeweils 1 TB besitzen.
Diese Konsolen-Generation ist ein Witz! 😑
Ich denke aber eher das, ist dann der Nutzwert.
Bei der Xbox genauso. 1tb steht druff aber zur Verfügung stehen weniger wegen dem Betriebssystem
Bei der series x sind 802gb tatsächlich nutzbar von angegebenen 1TB
Ich denke eher, dass bei der PS von den 825 gb auch nochmal der Speicherbedarf des OS abzuziehen ist.
Wenn es so wäre, wäre das sogar zu begrüßen. Auf den Konsolen sollte stehen, was wirklich zur Verfügung steht, und nicht, was verbaut ist.
Sind wir fair,die Betriebssysteme ziehen immer gut Speicher weg auch bei der Xbox steht da auch nicht auf dem Karton drauf😅😉
Einfach nur ein mieser Move von Sony.
Vor allem es auch noch im geheimen abzuziehen ohne es offen zu kommunizieren ist schon mehr als bescheuert.
Aber es wird ja alles gekauft ohne Fragen zu stellen.
Und das wo Spiele mittlerweile locker 100GB fressen .
Geile idee von euch , da noch am Speicher zu sparen und das auch noch bei der digi Variante , die auf Speicher angewiesen ist weil kein Laufwerk .
Das trifft es genau auf den Punkt, sehe einige wieder am relativieren hier.
Sony: For the Players.