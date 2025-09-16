PlayStation 5: Digitale Edition bietet jetzt weniger fürs Geld

Das ist für die Spieler: SONY hat heimlich die PlayStation 5 Digital Edition mit weniger Speicher aber zum gleichen Preis auf den Markt gebracht.

SONY bietet Käufern einer PlayStation 5 Digital Edition jetzt weniger für ihr Geld. Laut einem Bericht von Dealabs ist die Revision nun mit 825 GB statt der bisherigen 1 Terrabyte seit dem 13. September in Europa erhältlich.

Am Preis von 499,- Euro ändert sich jedoch nichts.

Dass die Digital Edition ohne Laufwerk jetzt plötzlich 175 GB weniger Platz für Spieler bietet, wird auf der Verpackung zwar angezeigt. Kundenfreundlich ist das allerdings ganz und gar nicht, wenn man das nicht fair kommuniziert und die Kunden im Allgemeinen glauben, dass alle Modelle jeweils 1 TB besitzen.