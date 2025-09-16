PlayStation 5: Digitale Edition bietet jetzt weniger fürs Geld

61 Autor: , in News / PlayStation 5
Übersicht

Das ist für die Spieler: SONY hat heimlich die PlayStation 5 Digital Edition mit weniger Speicher aber zum gleichen Preis auf den Markt gebracht.

SONY bietet Käufern einer PlayStation 5 Digital Edition jetzt weniger für ihr Geld. Laut einem Bericht von Dealabs ist die Revision nun mit 825 GB statt der bisherigen 1 Terrabyte seit dem 13. September in Europa erhältlich.

Am Preis von 499,- Euro ändert sich jedoch nichts.

Dass die Digital Edition ohne Laufwerk jetzt plötzlich 175 GB weniger Platz für Spieler bietet, wird auf der Verpackung zwar angezeigt. Kundenfreundlich ist das allerdings ganz und gar nicht, wenn man das nicht fair kommuniziert und die Kunden im Allgemeinen glauben, dass alle Modelle jeweils 1 TB besitzen.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu PlayStation 5

61 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Kreator78 42840 XP Hooligan Schubser | 16.09.2025 - 18:19 Uhr

    Ich denke aber eher das, ist dann der Nutzwert.
    Bei der Xbox genauso. 1tb steht druff aber zur Verfügung stehen weniger wegen dem Betriebssystem

    Bei der series x sind 802gb tatsächlich nutzbar von angegebenen 1TB

    0
    • Gunslinger 17430 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 16.09.2025 - 18:48 Uhr
      Antwort auf Kreator78

      Ich denke eher, dass bei der PS von den 825 gb auch nochmal der Speicherbedarf des OS abzuziehen ist.

      1
    • Lord Maternus 337840 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 16.09.2025 - 19:00 Uhr
      Antwort auf Kreator78

      Wenn es so wäre, wäre das sogar zu begrüßen. Auf den Konsolen sollte stehen, was wirklich zur Verfügung steht, und nicht, was verbaut ist.

      0
  3. ShadowTerror90 50870 XP Nachwuchsadmin 5+ | 16.09.2025 - 18:33 Uhr

    Sind wir fair,die Betriebssysteme ziehen immer gut Speicher weg auch bei der Xbox steht da auch nicht auf dem Karton drauf😅😉

    0
  4. JohnWick 72205 XP Tastenakrobat Level 1 | 16.09.2025 - 18:43 Uhr

    Einfach nur ein mieser Move von Sony.
    Vor allem es auch noch im geheimen abzuziehen ohne es offen zu kommunizieren ist schon mehr als bescheuert.
    Aber es wird ja alles gekauft ohne Fragen zu stellen.
    Und das wo Spiele mittlerweile locker 100GB fressen .
    Geile idee von euch , da noch am Speicher zu sparen und das auch noch bei der digi Variante , die auf Speicher angewiesen ist weil kein Laufwerk .

    1

Hinterlasse eine Antwort