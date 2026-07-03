PlayStation 5: Digitale Umstellung war schon länger geplant

Neue Informationen deuten darauf hin, dass PlayStation die Vorbereitungen für das angekündigte Ende der Produktion physischer Spiele-Discs ab 2028 bereits seit längerer Zeit vorantreibt.
Im Zuge der strategischen Neuausrichtung hat Sony detaillierte Einblicke in die Umstrukturierung seines Produktionsstandorts im österreichischen Thalgau gegeben, der sich aktuell stark auf die Fertigung von PlayStation-Discs konzentriert.
Der japanische Konzern plant, künftig neue PlayStation-Spiele ausschließlich digital anzubieten. Dieser Wandel wirkt sich direkt auf die bisherige Disc-Produktion aus, die im Werk in Thalgau eine zentrale Rolle spielt.
Sony DADC-Chef Dietmar Tanzer erklärte, dass aktuell rund 600.000 Discs täglich vom Band laufen, wobei etwa 50 Prozent auf PlayStation entfallen. Dieser Anteil soll sich bis 2028 auf rund 10 Prozent reduzieren. Besonders betroffen sind dabei Neuveröffentlichungen, deren Produktion schrittweise zurückgefahren wird.
Trotz des deutlichen Rückgangs der Disc-Fertigung soll der Personalstand stabil bleiben. Aktuell sind rund 300 Mitarbeiter im Werk beschäftigt, die bereits über die geplante Umstrukturierung informiert wurden. Laut Unternehmensangaben sollen diese Beschäftigten vollständig gehalten und für neue Aufgaben qualifiziert werden.
Parallel investiert Sony rund 30 Millionen Euro in neue Technologien zur Herstellung sogenannter optischer Mikrolinsen. Dieses neue Geschäftsfeld soll künftig eine zentrale Rolle im Werk Thalgau übernehmen.
Markus Streibl, Leiter des Bereichs „Micro Optics“ bei Sony DADC, beschreibt die Technologie als Miniaturisierung optischer Systeme zur gezielten Lichtlenkung auf kleinstem Raum. Als mögliche Anwendung nennt er unter anderem Fahrzeugblinker, deren Signal auf die Fahrbahn projiziert werden kann.
Bereits jetzt wurden erste Mitarbeiter aus der Disc-Produktion in den Testbetrieb der neuen Technologie eingebunden. Die Serienproduktion der Micro-Optics-Komponenten ist nach aktuellen Planungen für das kommende Jahr vorgesehen.
19 Kommentare AddedMitdiskutieren
Klingt absolut schlüssig.
Besonders im Angesicht, dass die Mehrheit sowieso digital kauft
Ich gehe Mal zu Media Markt ein ps5 Spiel kaufen,oh warte .😜
Das Waren noch Zeiten wo man ein Spiel kaufen wollte und erster sein will bevor alle weg sind.
Du bekommst dann halt eine Plastikbox mit nem Stück bedrucktes Papier … was von Sony jederzeit wertlos gemacht werden kann.
Ja ist nicht gut egal Wer das macht aber gebe zu digital habe ich über 1000 spiele nur XBOX da ich auch auf die Preise achte mein gaming room ist schon überfüllt mit spiele 🤣
Dann wird das ja ne echt harte Zeit wenn es auch bei der Helix heißt…digital only….machst du dann genauso ein tamtam wie jetzt bei der PS oder ist es dann wieder vollkommen ok?
Die drehen den Spieß um. 2013 reloaded …
Was ? Welch tam tam mache ich oh man noch so einer der alles gut redet wenn Sony Mist baut 🤣
Ich merke gerade das jeder Tam Tam macht 😂
Ist dein geliebte Playstation in Gefahr 🤣
Die Helix wird blind gekauft 😄
Kommentar eines klassischen PS,
äähhh ich meine PC-Fanboys 😉
Tust du immer noch so?
Mega unangenehm..
Hey es gerade noch News da schreib Mal dein Senf dazu 🤣😂
Ich finds immer richtig scheiße von Sony.😤
Eigentlich habe Sony oftmals dafür gelobt das sie Konsolen immer mit einem Laufwerk ausstatten oder nachrüstbar ist.
Ich hoffe halt nur das ich meine disc Sammlung egal xbox helix oder ps6 noch nutzen kann.
Wenn nicht bleibe ich solange wie möglich bei der current gen. 🤷
Was mich wundert: Warum MS nichts sagt. Wie wäre es mit „We at Xbox are happy to annouce free multiplayer is coming. Soon you can enjoy your xbox games and all your PC games in one place – incl. Steam. Open platform. Play free, be free – only with Xbox. Invest now“ Aber gut, dafür müsste man dann tatsächlich was im Köcher haben.
Weil sie nächste Woche Tausende von Mitarbeitern entlassen und wohl einige Xbox-Studios schließen werden. Die sind lieber selbst still.
Gaming ist einfach verrückt. Die ganze Branche ist so kaputt.
War ja klar, dass solche Entscheidungen nicht von heute auf morgen getroffen werden, man hätte trotzdem weiterhin eine gewisse Zahl Disks herstellen können für diejenigen, die nicht komplett digital unterwegs sein wollen.
Wenigstens cool, das sie die Mitarbeiter für was anderes einsetzen können in dieser Firma, aber heisst auch, die Mitarbeiter wussten es schon😂
Das war schon ein mieser Move gegen die Community, seitens Sorny.
Und keiner der „Leaker“ wusste was… Nicht ein Wort. Komisch, ne? 😉
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt …
Ist wohl schon fix und kann nicht mehr geändert werden.