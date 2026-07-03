PlayStation 5: Digitale Umstellung war schon länger geplant

Der Sony-Konzern richtet die Produktion im Werk Thalgau langfristig auf Micro-Optics-Technologie aus, das Aus für die Playstation-Disc war demnach schon länger geplant.

Neue Informationen deuten darauf hin, dass PlayStation die Vorbereitungen für das angekündigte Ende der Produktion physischer Spiele-Discs ab 2028 bereits seit längerer Zeit vorantreibt.

Im Zuge der strategischen Neuausrichtung hat Sony detaillierte Einblicke in die Umstrukturierung seines Produktionsstandorts im österreichischen Thalgau gegeben, der sich aktuell stark auf die Fertigung von PlayStation-Discs konzentriert.

Der japanische Konzern plant, künftig neue PlayStation-Spiele ausschließlich digital anzubieten. Dieser Wandel wirkt sich direkt auf die bisherige Disc-Produktion aus, die im Werk in Thalgau eine zentrale Rolle spielt.

Sony DADC-Chef Dietmar Tanzer erklärte, dass aktuell rund 600.000 Discs täglich vom Band laufen, wobei etwa 50 Prozent auf PlayStation entfallen. Dieser Anteil soll sich bis 2028 auf rund 10 Prozent reduzieren. Besonders betroffen sind dabei Neuveröffentlichungen, deren Produktion schrittweise zurückgefahren wird.

Trotz des deutlichen Rückgangs der Disc-Fertigung soll der Personalstand stabil bleiben. Aktuell sind rund 300 Mitarbeiter im Werk beschäftigt, die bereits über die geplante Umstrukturierung informiert wurden. Laut Unternehmensangaben sollen diese Beschäftigten vollständig gehalten und für neue Aufgaben qualifiziert werden.

Parallel investiert Sony rund 30 Millionen Euro in neue Technologien zur Herstellung sogenannter optischer Mikrolinsen. Dieses neue Geschäftsfeld soll künftig eine zentrale Rolle im Werk Thalgau übernehmen.

Markus Streibl, Leiter des Bereichs „Micro Optics“ bei Sony DADC, beschreibt die Technologie als Miniaturisierung optischer Systeme zur gezielten Lichtlenkung auf kleinstem Raum. Als mögliche Anwendung nennt er unter anderem Fahrzeugblinker, deren Signal auf die Fahrbahn projiziert werden kann.

Bereits jetzt wurden erste Mitarbeiter aus der Disc-Produktion in den Testbetrieb der neuen Technologie eingebunden. Die Serienproduktion der Micro-Optics-Komponenten ist nach aktuellen Planungen für das kommende Jahr vorgesehen.