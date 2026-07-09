PlayStation 5: Digitalvertrieb soll Sony deutlich höhere Einnahmen sichern

Laut einem Bericht von Bloomberg-Journalist Jason Schreier soll PlayStation langfristig den vollständigen Übergang zum digitalen Vertrieb anstreben, da Sony die digitale Nutzerbasis inzwischen für groß genug hält, um auf Käufer physischer Spiele verzichten zu können.
Den vorliegenden Informationen zufolge soll Sony sein Einzelhandelsmodell zwar beibehalten, im Handel künftig jedoch weiterhin Verpackungen anbieten, die lediglich einen Download-Code statt eines Datenträgers enthalten. Damit würde das Unternehmen die Präsenz im stationären Handel erhalten, gleichzeitig aber vollständig auf digitale Auslieferung setzen.
Ein wesentlicher Beweggrund sollen die höheren Gewinnmargen sein. Nach den Berichten erhält ein Händler beim Verkauf eines physischen First-Party-Spiels derzeit rund 30 Prozent des Verkaufspreises von 70 US-Dollar. Beim vollständigen Digitalvertrieb würde dieser Anteil entfallen, wodurch sämtliche Umsätze direkt bei Sony verbleiben könnten.
Weitere Berichte ergänzen, dass Sony davon ausgehe, die Mehrheit der Spieler werde den Wandel zu einem vollständig digitalen Ökosystem mit der Zeit akzeptieren. Zudem soll das Unternehmen überzeugt sein, dass die starke PlayStation-Marke und die hohe Loyalität der Community ausreichen, um die Unterstützung der Nutzer auch ohne physische Spielekäufe aufrechtzuerhalten.
Darüber hinaus heißt es, Sony sehe derzeit keine Notwendigkeit, diese strategische Ausrichtung ausführlich gegenüber der Community zu kommunizieren. Eine offizielle Bestätigung der genannten Informationen steht allerdings weiterhin aus.
36 Kommentare AddedMitdiskutieren
Fans want physical media, but money talks.
Geld regiert die Welt. Den Spruch gibt es nicht umsonst
Naja das trifft nur auf die eigenen Spiele zu, aber über 90 Prozent der Spiele sind Third Party. Somit betrifft das eher die Publisher die dann theoretisch mehr Geld verdienen als vorher, da sie keine Discs mehr produzieren müssen etc. Was die Preise betrifft entscheiden auch die Publisher und zu welchen Konditionen sie es im Store oder Einzelhandel verkaufen. Sony bekommt wie immer ihren Teil und das war’s. Zu welchen Konditionen und Mengenrabatt die Spiele an den Einzelhandel gehen hat Sony nix mit zu tun, außer bei ihren eigenen Spielen.
Firmen geht es nur darum ihren Gewinn größtmöglich zu maximieren. Ohne Laufwerk sollte die Konsole wenigstens etwas günstiger sein
Sinn macht es ja schon, da die Privatverkäufe wegfalle, trotzdem scheiße für die Sammler und die halt lieber Spiele besitzen wollen mit den CDs
Anders wird Sony sich das nicht mehr erlauben können. Bevor man aus dem Markt scheidet, angesichts der horrenden Kosten, versucht man lieber jeden nur denkbaren Weg.
Warum sollten sie es sonst machen?
Den Spielern etwas Gutes tun?
Die meisten Entscheidung haben nur einen Hintergrund, Profit.
Mit den Verpackungen will man sich wohl noch eine Hintertür offen halten, um sagen zu können, schaut, wir haben noch eine Hülle und die Händler könnten weiterhin attraktive Angebote machen. Nur, wenn der Händler nichts mehr daran verdient und Sony auch dort die Preise vorgibt, wird es wohl nur die gleichen Aktionen wie im digitalen Store geben.
Und so eine Hülle ohne Inhalt fühlt sich irgendwie falsch an und verschwendet somit erst recht unnötig Ressourcen. Dann lieber nur die Pappkarten oder es direkt sein lassen und nur über den Store. Kommt am Ende wohl eh aufs gleiche raus.
es ist ja auch alles soweit glaubwürdig.. aber trotzdem sowas von kickass ^^
zumal, damals als sie den Disc Weitergabe Clip machten, gings ihnen auch um Kundenkommunikation oder ?
Die Masse hat schon längst entschieden.
Diese Diskussion wird noch lange andauern, bringen wird sie nur nichts mehr das Sony das durchzieht.
Was für eine Überraschung.
Wer hätte das gedacht, dass man massiv Geld sparen kann wenn man die Spiele nur mit Knopfdruck zur Verfügung stellt.
Gebt dem Analysten und allen Lesern, die das nicht wussten einen Nobelpreis.