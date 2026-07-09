PlayStation 5: Digitalvertrieb soll Sony deutlich höhere Einnahmen sichern

Laut einem Bericht von Bloomberg-Journalist Jason Schreier soll PlayStation langfristig den vollständigen Übergang zum digitalen Vertrieb anstreben, da Sony die digitale Nutzerbasis inzwischen für groß genug hält, um auf Käufer physischer Spiele verzichten zu können.

Den vorliegenden Informationen zufolge soll Sony sein Einzelhandelsmodell zwar beibehalten, im Handel künftig jedoch weiterhin Verpackungen anbieten, die lediglich einen Download-Code statt eines Datenträgers enthalten. Damit würde das Unternehmen die Präsenz im stationären Handel erhalten, gleichzeitig aber vollständig auf digitale Auslieferung setzen.

Ein wesentlicher Beweggrund sollen die höheren Gewinnmargen sein. Nach den Berichten erhält ein Händler beim Verkauf eines physischen First-Party-Spiels derzeit rund 30 Prozent des Verkaufspreises von 70 US-Dollar. Beim vollständigen Digitalvertrieb würde dieser Anteil entfallen, wodurch sämtliche Umsätze direkt bei Sony verbleiben könnten.

Weitere Berichte ergänzen, dass Sony davon ausgehe, die Mehrheit der Spieler werde den Wandel zu einem vollständig digitalen Ökosystem mit der Zeit akzeptieren. Zudem soll das Unternehmen überzeugt sein, dass die starke PlayStation-Marke und die hohe Loyalität der Community ausreichen, um die Unterstützung der Nutzer auch ohne physische Spielekäufe aufrechtzuerhalten.

Darüber hinaus heißt es, Sony sehe derzeit keine Notwendigkeit, diese strategische Ausrichtung ausführlich gegenüber der Community zu kommunizieren. Eine offizielle Bestätigung der genannten Informationen steht allerdings weiterhin aus.