PlayStation 5: Disc-Debatte eskaliert: Reddit-Posts zu digitalen und physischen Verkaufszahlen verschwinden

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Wird hier zensiert? Neue Vorwürfe rund um Sony und gelöschte Reddit-Sales-Diskussionen.

In mehreren PlayStation-bezogenen Subreddits berichten Nutzer derzeit, dass Beiträge mit Kritik an den von PlayStation veröffentlichten Verkaufsanteilen zwischen digitalen und physischen Spielen entfernt worden sein sollen.

Im Zentrum der Diskussion stehen geteilte Charts und ältere Unternehmensdaten, die von Community-Mitgliedern erneut aufgegriffen wurden. Diese sollten laut den Posts zeigen, dass die häufig zitierten prozentualen Digital-Anteile nicht immer direkt mit vergleichbaren digitalen und physischen Versionen einzelner Spiele übereinstimmen. Demnach soll Sony die Zahlen beschönigt haben, heißt es.

Laut den Nutzern seien einige dieser Beiträge im Verlauf des letzten Tages von Moderatoren bestimmter Subreddits entfernt worden. In anderen Communitys wurden ähnliche Inhalte erneut gepostet, nachdem die ursprünglichen Threads verschwunden waren.

Wichtig ist dabei: Die Hintergründe der Löschungen sind bislang nicht eindeutig öffentlich dokumentiert. Moderation in Subreddits erfolgt in der Regel nach Community-Regeln, die je nach Forum stark variieren können. Eine offizielle Stellungnahme von Sony zu den konkreten Reddit-Vorgängen liegt nicht vor.

Die Diskussion selbst reiht sich in eine hitzige Debatte rund um das Aus von Disc-Spielen im Gaming-Markt ein, die von PlayStation offiziell in Gang gesetzt wurde:

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41 Kommentare Added

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  1. Ash2X 351380 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 04.07.2026 - 14:30 Uhr

    Der Grund warum sie verschwunden sind ist simpel: Leute rechnen sich unrealistische Zahlen zusammen um den eigenen Standpunkt zu unterstreichen,können aber dieses komische Mathematik-Ding nicht so ganz. Oder lesen.
    Da wird unterstellt alles mögliche mit rein zu rechnen obwohl die Quelle eindeutig das Gegenteil sagt.

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    • d4wGkw0n 62420 XP Stomper | 04.07.2026 - 15:28 Uhr
      Antwort auf Ash2X

      Denke ich auch, dass es vor allem diese Posts betrifft und natürlich auch die, die aggressiv werden.

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  3. Ralle89 187015 XP Battle Rifle Master | 04.07.2026 - 15:13 Uhr

    😂😂😂 war doch schon damals so wer seine Meinung sagt und damit…. kritisiert verschwindet heute nur die Posts früher waren es die Menschen 😱

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  4. Captain Satan 128720 XP Man-at-Arms Onyx | 04.07.2026 - 15:33 Uhr

    So wie die Kommentare werden auch die digital gekauften Spiele verschwinden wenn es Sony nicht in den Kram passt 👍

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  5. Phonic 301905 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 04.07.2026 - 16:31 Uhr

    Und jetzt? In China sind gerade mehrere Säcke Reis umgefallen und es war tatsächlich Reis drin!

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