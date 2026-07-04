PlayStation 5: Disc-Debatte eskaliert: Reddit-Posts zu digitalen und physischen Verkaufszahlen verschwinden

Wird hier zensiert? Neue Vorwürfe rund um Sony und gelöschte Reddit-Sales-Diskussionen.

In mehreren PlayStation-bezogenen Subreddits berichten Nutzer derzeit, dass Beiträge mit Kritik an den von PlayStation veröffentlichten Verkaufsanteilen zwischen digitalen und physischen Spielen entfernt worden sein sollen.

Im Zentrum der Diskussion stehen geteilte Charts und ältere Unternehmensdaten, die von Community-Mitgliedern erneut aufgegriffen wurden. Diese sollten laut den Posts zeigen, dass die häufig zitierten prozentualen Digital-Anteile nicht immer direkt mit vergleichbaren digitalen und physischen Versionen einzelner Spiele übereinstimmen. Demnach soll Sony die Zahlen beschönigt haben, heißt es.

Heads up. Sony/PlayStation are taking down any posts on Reddit which prove that they’re lying about the physical vs digital sales comparisons and skewing the numbers 👌 pic.twitter.com/8x5DfbB4CI — Deez Games 🎮 (@_Deez_Games) July 3, 2026

Laut den Nutzern seien einige dieser Beiträge im Verlauf des letzten Tages von Moderatoren bestimmter Subreddits entfernt worden. In anderen Communitys wurden ähnliche Inhalte erneut gepostet, nachdem die ursprünglichen Threads verschwunden waren.

Wichtig ist dabei: Die Hintergründe der Löschungen sind bislang nicht eindeutig öffentlich dokumentiert. Moderation in Subreddits erfolgt in der Regel nach Community-Regeln, die je nach Forum stark variieren können. Eine offizielle Stellungnahme von Sony zu den konkreten Reddit-Vorgängen liegt nicht vor.

Die Diskussion selbst reiht sich in eine hitzige Debatte rund um das Aus von Disc-Spielen im Gaming-Markt ein, die von PlayStation offiziell in Gang gesetzt wurde: