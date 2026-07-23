PlayStation 5: Disc-Kontroverse führt zu strengsten Social-Media-Regeln aller Zeiten – Bericht

Mit erheblichem Gegenwind auf die umstrittene PS5-Disc-Ankündigung soll Sony bereits im Vorfeld gerechnet haben. Laut der ehemaligen Santa-Monica-Studio-Mitarbeiterin und heutigen Content-Creatorin Alanah Pearce wurden Beschäftigte der PlayStation-Studios deshalb mit außergewöhnlich strengen Social-Media-Richtlinien konfrontiert.

Pearce erklärte in einem aktuellen Video, dass ihr Mitarbeiter aus PlayStation-First-Party-Studios von den internen Vorgaben berichtet hätten. Demnach habe Sony schon vor der öffentlichen Bekanntgabe mit einer deutlich negativen Reaktion gerechnet.

„Sony wusste bereits, dass alle sauer sein würden – das wussten sie. Mitarbeiter aus PlayStation-First-Party-Studios haben mir erzählt, dass Sony für diese spezielle Angelegenheit die strengsten Social-Media-Richtlinien ausgegeben hat, die sie jemals gesehen haben.“

Solche Kommunikationsvorgaben sind laut Pearce innerhalb des Unternehmens grundsätzlich nichts Ungewöhnliches. Mitarbeiter erhalten demnach regelmäßig Richtlinien dazu, welche Informationen sie öffentlich teilen dürfen und zu welchen Themen sie sich nicht äußern sollen.

Pearce kennt diese Vorgehensweise auch aus eigener Erfahrung. Während ihrer Arbeit an God of War habe sie vergleichbare Anweisungen erhalten.

Die aktuellen Vorgaben sollen nach Aussagen ihrer Kontakte allerdings deutlich restriktiver ausgefallen sein.

„In diesem Fall sind es offenbar die strengsten Vorgaben für die öffentliche Kommunikation, die die Mitarbeiter, mit denen ich gesprochen habe, jemals gesehen haben. Sie hätten das nur getan, wenn sie gewusst hätten, dass es ein enormes PR-Problem werden würde. Das ist für sie keine Überraschung.“

Sollten die Aussagen zutreffen, deutet dies darauf hin, dass Sony die mögliche öffentliche Reaktion auf die PS5-Disc-Entscheidung bereits vor der offiziellen Bekanntgabe als erhebliches PR-Risiko eingestuft hatte.

Sony selbst hat die von Pearce beschriebenen internen Social-Media-Richtlinien bislang nicht öffentlich bestätigt.