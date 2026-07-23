PlayStation 5: Disc-Kontroverse führt zu strengsten Social-Media-Regeln aller Zeiten – Bericht

Mit erheblichem Gegenwind auf die umstrittene PS5-Disc-Ankündigung soll Sony bereits im Vorfeld gerechnet haben. Laut der ehemaligen Santa-Monica-Studio-Mitarbeiterin und heutigen Content-Creatorin Alanah Pearce wurden Beschäftigte der PlayStation-Studios deshalb mit außergewöhnlich strengen Social-Media-Richtlinien konfrontiert.
Pearce erklärte in einem aktuellen Video, dass ihr Mitarbeiter aus PlayStation-First-Party-Studios von den internen Vorgaben berichtet hätten. Demnach habe Sony schon vor der öffentlichen Bekanntgabe mit einer deutlich negativen Reaktion gerechnet.
„Sony wusste bereits, dass alle sauer sein würden – das wussten sie. Mitarbeiter aus PlayStation-First-Party-Studios haben mir erzählt, dass Sony für diese spezielle Angelegenheit die strengsten Social-Media-Richtlinien ausgegeben hat, die sie jemals gesehen haben.“
Solche Kommunikationsvorgaben sind laut Pearce innerhalb des Unternehmens grundsätzlich nichts Ungewöhnliches. Mitarbeiter erhalten demnach regelmäßig Richtlinien dazu, welche Informationen sie öffentlich teilen dürfen und zu welchen Themen sie sich nicht äußern sollen.
Pearce kennt diese Vorgehensweise auch aus eigener Erfahrung. Während ihrer Arbeit an God of War habe sie vergleichbare Anweisungen erhalten.
Die aktuellen Vorgaben sollen nach Aussagen ihrer Kontakte allerdings deutlich restriktiver ausgefallen sein.
„In diesem Fall sind es offenbar die strengsten Vorgaben für die öffentliche Kommunikation, die die Mitarbeiter, mit denen ich gesprochen habe, jemals gesehen haben. Sie hätten das nur getan, wenn sie gewusst hätten, dass es ein enormes PR-Problem werden würde. Das ist für sie keine Überraschung.“
Sollten die Aussagen zutreffen, deutet dies darauf hin, dass Sony die mögliche öffentliche Reaktion auf die PS5-Disc-Entscheidung bereits vor der offiziellen Bekanntgabe als erhebliches PR-Risiko eingestuft hatte.
Sony selbst hat die von Pearce beschriebenen internen Social-Media-Richtlinien bislang nicht öffentlich bestätigt.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Don’t talk with the customer – For the players
Es geht Sony auch nicht darum das es zu wenige kaufen. Sie wollen einfach nur mehr verdienen und die komplette Kontrolle haben.
Das will doch jeder.
Ich glaube nicht, dass Xbox einen anderen Weg als die Volldigitalität anstrebt.
Man muss sich wirklich fragen, welche Daseinsberechtigung Konsolen eigentlich noch haben und ob es nicht tatsächlich ein Auslaufmodell ist, wenn die Disk verschwindet.
Am Ende möchte man Abos verkaufen, Streaming Abos.
Schade eigentlich. Ich hätte gerne gelesen, was so mancher vom Stapel lässt. 🤣
„In diesem Fall sind es offenbar die strengsten Vorgaben für die öffentliche Kommunikation“
Bloß nicht zu sehr ins Detail gehen… 🙄
Keine Überraschung .
Klar wusste Sony von Anfang an das ihre Entscheidung bei vielen zu Ablehnung führen würde.
Deshalb ja auch ihr anhaltendes schweigen .
Sony weiß das sie damit Spieler verlieren werden.
Bleibt abzuwarten wieviele es am Ende sein werden.
Es zeigt auch sehr deutlich das Sony die Meinung ihrer Spieler komplett egal sind.
Was ihre Entscheidung noch mieser macht .
Wenn ein Konzern gar nicht mehr mit seinen Kunden / Spielern kommuniziert , bedeutet das nichts Gutes für die Zukunft .
Das ist natürlich „For the Players“. Das zeigt mir wieder das Sony nicht weiter weg davon sein könnte. Das passt eher zur XBOX. Für die Playstation steht die Devise „This is for the Payers“. Wenn Sony erst die völlige Kontrolle hat geht’s erst richtig ab.